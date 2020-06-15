Karadeniz Teknik Üniversitesi 82 Sözleşmeli personel alımı yapacak

Karadeniz Teknik Üniversitesi hemşire, Sağlık Teknikeri, Diyetisyen, Laborant, Röntgen Teknisyeni, Eczacı olmak üzere toplamda 82 Sözleşmeli personel alımı yapacak Karadeniz Teknik Üniversitesi iş ilanları Karadeniz Teknik Üniversitesi iş başvurusu ve başvuru formu
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