Kapaklı Belediyesi Personel Alımı İş ilanları ve Başvuru Formu

Tekirdağ Kapaklı Belediyesi çok sayıda personel alımı, zabıta alımı, eleman alımı, memur alımı ve işçi alımı gerçekleştirecek, Kapaklı Belediyesi insan kaynakları açık iş pozisyonları, güncel iş ilanları haberimizin detayında..

Kapaklı Belediyesi Personel Alımı

1986 yılında belediyecilik faaliyetlerine başlayan Kapaklı Belediyesi, 06.12.2012 tarihinde değişen belediyecilik kanunu sonucu 30.03.2014 yılında ilçe belediyesi statüsünü almıştır.

Birlikte yönetim ilkelerini uygulayarak, katılımcı, şeffaf, mükemmeliyetçi bir bakış açısıyla teknolojik ve bilimsel metotların ışığında öncü ve örnek belediyecilik hizmetleri sunduğunu belirten Kapaklı Belediyesi, bu hizmetlerini, çözüm odaklı, halkla iç içe ve ulaşılabilir olarak sürdürmektedir.

Kadrosuna bu ilkeler doğrultusunda çalışabilecek nitelikte personel alımı yapmaya hazırlanan Kapaklı Belediyesi’nin insan kaynakları birimi tarafından bu hususta çalışmalar yapılmaktadır.

Kapaklı Belediyesi İşçi Alımı

Kadrosuna işçi ve memur kadrosuyla personel alımı yapacak olan Kapaklı Belediyesi’nin bünyesinde çalıştırmak üzere daha çok işçi alımına kadro ayıracağı tahmin edilmektedir.

Kadrosuna alacağı işçileri genellikle sözleşmeli işçi olarak istihdam eden kurum, bütün işçilerini 08.00 ile 17.00 saatleri arasında çalıştırmakta ve mesai saatleri dışında çalışmak durumunda kalan personellerine maaşlarına ek olarak fazla mesai ücreti ödemektedir.

Kapaklı Belediyesi Memur Alımı

Adayların başvuruda bulunacakları kadro işçilik ya da memurluk kadrosu olabilir. Her iki durumda da ikamet durumu önemli bir belirleyici ayrıntıdır. Kapaklı Belediyesi memur alımı yapılırken, kişinin yaşadığı yer incelemektedir.

Alımlarda genellikle aynı ilçede ikamet eden adaylara öncelik verilirken, uzman düzeyde alımlarda ise komşu ilçelerden ya da merkezden katılımlar da kabul edilebilmektedir. Bu bağlamda ikamet durumunun önemi esasında alım yapılan kadroya göre de değişkenlik göstermektedir.

Genel düzeyde memurluk alımında ikamet durumu alınma şansını etkilerken, uzman düzeyde alımlarda ise bu şart daha esnek olabilmektedir.

Bu nedenle adayların başvuruda bulunmayı düşündükleri kadrolar için ikamet durumunun önemli mi olup olmadığını ya da ne kadar önemli olduğunu anlamaları bakımından geçmiş alımları kontrol etmeleri veya başka belediyelerin aynı kadrolardaki alımlarda sunmuş oldukları ikamet şartlarını incelemeleri daha doğru bir bilgi edinebilmeleri bakımından yeterli olacaktır.

Kapaklı Belediyesi İş İlanları

Hizmet standartları ile bölgesel düzeyde tanınan, Trakya’nın örnek bir yerel yönetim kurumu olmak hedefinde olan Kapaklı Belediyesi, sürekli iyileştirme mantığı ile daha fazla insana, daha az kaynak kullanarak daha etkin hizmet ulaştırabilmek adına çalışmalar sürdürdüğünü belirtmektedir.

Bu çalışmalar kapsamında zaman zaman personel açığı oluşan kurum, yakın zamanda kadrosuna almayı planladığı yeni personeller için resmi internet sitesinden iş ilanı yayınlayacak.

Belediyede Çalışılabilecek Pozisyonlar

Zabıta

Temizlik İşleri Görevlisi

Şoför

Güvenlik

Park ve Bahçe İşçisi

İşçi

Memur

Arşivci

İtfaiye eri

Kapaklı Belediyesi İş Başvurusu Nasıl Yapılır?

Personel alım aşamasının sözleşmeli işçi kısmında birçok belediye gibi İşkur ile ortak hareket eden Kapaklı Belediyesi’nin bünyesinde işçi olarak çalışmak isteyenlerin belediyenin resmi internet sitesinden yapacağı duyuruları dikkatle takip etmeleri gerekmektedir.

Personel alım koşullarını genellikle internet sitesi üzerinden detaylı bir şekilde açıklayan Kapaklı Belediyesi insan kaynakları birimi, belediyenin aradığı şartlara uygun olan adayların yine kurumun internet sitesi üzerinden yayınlanacak olan iş başvuru formunu doldurmaları ya da kendilerine en yakın İşkur bürolarına giderek ön başvurularını yapmaları gerektiğini belirtmektedir.

Kapaklı Belediyesi Belediyesi İş Başvuru Şartları Neler?

Kapaklı Belediyesinde statü olarak işçi ve memur olabilmek için personel alımları başvuru şartları öncelikle; T.C vatandaşı olmak, 18 yaşını doldurmuş olmanız gerekiyor. Askeri hiç bir durumun bulunmaması askerliğin yapılmış yada muhaf olmanız oldukça önemli olarak belediyeye işçi memur personeli olarak alınmaktadır. Kamu haklarından mahrumiyet olmaması, yapılacak görev ve pozisyonla ilgili gerekli şartlara sahip olmak gerekiyor. Yaş, eğitim veya cinsiyet gibi, affa uğramış olan biri olsa bile devletin güvenliğine karşı bulunan suçlar gibi hiç bir suç işlememiş olması, en az ilkokul mezunu olmak ve çalışmasına engel olabilecek durumlar akıl hastalığı veya farklı hastalıkların olmaması çok önemlidir.

Bütün bu belirtilen şartları taşıyan adaylar, ek olarak belediyenin talep ettiği diğer unsurları da taşıyorsa, personel ve işçi ilanı için başvuru yapmaya hak kazanır. Açılacak iş ilanları hakkında buradan bilgi verilmektedir. Siteyi takip ederek, personel alımı ilanları hakkında açılan ilanları takip edebilirsiniz.

Kapaklı Belediyesi Başvurular Nasıl Yapılacak?

Kapaklı Belediyesi işçi ve memur personel alımı yapılacağı zaman, belediyenin insan kaynaklarına ait doldurulması zorunlu iş başvuru formu, doldurularak belediyeye iletilir. Bu başvurular sadece alım olduğu dönemlerde kabul edilmektedir. Personel Alım ilanı olmadığı durumlarda bu başvuru belgeleri malesef belediyece geçerli sayılmıyor. Kapaklı Belediyesi başvuru formlarına, sitemizi takip ederek ve ilanların açıldığı dönemlerde ulaşabilirsiniz. Sitemiz Kapaklı Belediyesi ve Denizli'de’bulunan diğer belediyeler ile ilgili araştırmalarına devam ediyor. Her türlü memur ve işçi personel alımları için ve güncel bilgi hakkında bilgi sahibi olmak için internetten takip etmeye devam edin.

Kapaklı Belediyesi, her yıl, belirli tarih aralıkları ile personel memur ve işçi alımı yapar. İş bölümüne göre ve iştirak şirketlerinin ihtiyacına göre farklılık gösteren bu ilanlar, uygun şartları taşıyan adaylar için belediyede çalışmak için bir fırsat niteliği taşır. Dönemsel veya yarı zamanlı olarak ta iş imkanı sunan Kapaklı Belediyesi, personel alımları yapılacağı dönemlerde, internet üzerinden duyuru yaptırmaktadır.

Alım yapılacağı dönemlerde internet üzerinden yapılacak duyurular, Devlet Personel Başkanlığı’nın aracılığı ile gerçekleşir. Büyükşehir olmayan Belediyeler Büyükşehir Belediyesi iş ilanları ve personel alımları ile ilgili yeni duyuru ve ilanlara KAMUSAATİ İLANLAR üzerinden ulaşabilirsiniz.

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