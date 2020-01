Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu 2 Uzman Yardımcısı Alımı yapacak

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan:

KAMU GÖZETİMİ, MUHASEBE VE DENETİM STANDARTLARI KURUMU

UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI İLANI

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunda Genel İdare Hizmetleri

sınıfında bulunan 8 ve 9 uncu dereceli uzman yardımcısı kadrolarında görevlendirilmek üzere

başarı durumları dikkate alınarak 2 kişilik aday personel seçimi için giriş sınavı yapılacaktır.

I) SINAV BAŞVURU ŞARTLARI:

Sınava Başvuruda Bulunacak Adayların;

1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A)

bendinde yer alan genel şartları taşıması,

2- Üniversitelerin en az dört yıllık lisans eğitimi veren bilgisayar mühendisliği, elektrikelektronik

mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektronik ve haberleşme

mühendisliği bölümlerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen

yurtiçindeki veya yurtdışındaki öğretim kurumlarında mezun olması,

3- ÖSYM tarafından 2018 ve 2019 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme

Sınavlarından birinden; KPSS P1 ve KPSS P2 puan türlerinin herhangi birinden 80 ve üzeri puan

almış olmak kaydıyla, başvuruda bulunanlardan en yüksek puanlı 40 kişi içerisinde yer alması

(Son sıradaki adaylarla aynı puana sahip adaylar da sınava kabul edilir.)

4- Giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla otuzbeş yaşını

doldurmamış olması (1/1/1985 tarihinde veya bu tarihten sonra doğmuş olmak),

5- Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumunun olmaması,

gerekmektedir.

II) BAŞVURU ŞEKLİ VE TARİHİ:

Giriş sınavı, yazılı ve sözlü olmak üzere iki aşamalıdır.

Sınav başvuruları 27/01/2020 tarihinde başlayıp, 10/02/2020 tarihinde saat 17.00

itibariyle sona erecektir.

Başvurular, elektronik ortamda “www.kgk.gov.tr” adresinde yer alan “Sınav Başvuru

Formu”nun, yapılan açıklamalar çerçevesinde doldurulması suretiyle yapılacaktır.

III) YAZILI SINAV TARİHİ VE YERİ:

Giriş sınavının yazılı bölümü 21/03/2020 tarihinde Ankara’da yapılacaktır.

Giriş sınavının yazılı bölümüne katılmaya hak kazanan adaylar ile sınav yerleri, Kurumun

“www.kgk.gov.tr” internet sayfasında ve e-Devlet portalında yazılı sınavdan en az 10 gün önce

ilan edilecektir.

Sınav yeri adresi sınav giriş belgesinde belirtilecektir. Sınava katılmaya hak kazandığı

açıklanan adaylar, belirtilen internet adresinde yer alacak olan bölüme vatandaşlık numaralarını

girmek suretiyle erişebilecekleri sınav giriş belgelerinin bir çıktısını alacaklardır. Sınavda,

çıktısını almış oldukları bu giriş belgesiyle birlikte yanlarında kimlik tespiti sağlamak üzere TC

kimlik numarasını içeren nüfus cüzdanı, TC kimlik kartı, sürücü belgesi veya pasaport

bulundurmaları gerekmektedir.

Sınav yeri ve/veya tarihinin değiştirilmesi halinde durum, Kurumun internet adresinde

ilan edilir. Bu ilan tebligat hükmündedir.

IV) YAZILI SINAV ŞEKLİ VE KONULARI:

Uzman yardımcılığı giriş sınavının yazılı bölümü: Temel Bilgisayar Programlama,

Algoritmalar, Veri tabanı yönetimi, Bilgisayar ağları ve güvenliği konularından klasik sınav

şeklinde ve 21/03/2020 tarihinde tek oturumda gerçekleştirilecektir.

Yukarıdaki konu gruplarına ilaveten yazılı sınavlarda, iktisadi, mali ve hukuki konuların

tartışılmasına, değerlendirilmesine, yorumlanmasına ve çözüm önerileri getirilmesine yönelik

sorulara da yer verilebilir.

Yukarıda belirtilen konu grupları, yazılı sınavın genel çerçevesini belirlemekte olup, her

konu grubunda yer alan konuların tamamından soru sorulacağı anlamına gelmemektedir.

V) YAZILI SINAV DEĞERLENDİRMESİ:

Yazılı sınav 100 tam puan üzerinden değerlendirilir. Sınavda başarılı sayılmak için tüm

sınav konularından alınan notların aritmetik ortalamasının 70 ve üzerinde olması zorunludur.

Yazılı sınav sonucunda 70 puandan az olmamak üzere, en yüksek puandan başlanarak her

alan için atama yapılacak kadro sayısının dört katına kadar aday sözlü sınava çağrılacaktır.

Dolayısıyla yazılı sınavdan 70 ve üzeri puan almak adayın mutlaka sözlü sınava çağrılacağı

anlamına gelmemektedir. Ayrıca son sıradaki adayla eşit puanı alan adaylar da sözlü sınava

çağrılır.

Yazılı sınavda başarılı olamayanlar sözlü sınava alınmayacaktır.

Sözlü sınav yeri ve tarihi, “http://www.kgk.gov.tr” internet adresinde ilan edilmek

suretiyle duyurulacaktır.

VI) SÖZLÜ SINAV VE DEĞERLENDİRMESİ:

Sözlü sınav adayların;

- Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,

- Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

- Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

- Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

- Genel yetenek ve genel kültürü,

- Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

yönlerinden değerlendirilmesi ve her birine ayrı ayrı puan verilmesi suretiyle

gerçekleştirilir.

Sözlü sınavda başarılı sayılmak için komisyon başkan ve üyelerinin 100 tam puan

üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az 70 olması gerekmektedir.

Giriş sınav puanı, sözlü sınavda başarılı olan adayların sözlü puanı ile yazılı sınav

puanının aritmetik ortalamasıdır.

Adayların giriş sınavı puanının eşit olması halinde, yazılı puanı yüksek olan adaya; yazılı

puanının da eşit olması halinde, KPSS puanı yüksek olan adaya öncelik tanınır.

VII) SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI VE İTİRAZ:

Sınav Komisyonunca başarı puanı en yüksek olan adaydan başlanarak, en fazla giriş

sınavı duyurusunda belirtilen uzman yardımcısı kadro sayısı kadar asil aday belirlenir. Yapılan

sınavlarda başarılı olmak şartıyla, giriş sınavı duyurusunda belirtilen uzman yardımcısı kadro

sayısının yarısını geçmemek üzere Sınav Komisyonu tarafından yedek aday isimleri de belirlenir.

Sınavı asil ve yedek olarak kazananların isimleri Kurumda uygun yerlere asılmak ve

“http://www.kgk.gov.tr” internet adresinde ilan edilmek suretiyle duyurulacaktır.

Ayrıca, asil ve yedek listelerde yer alan adaylara sonuç yazı ile bildirilecektir.

Yazılı ve sözlü sınav sonuçlarına, sonuçların açıklanmasından itibaren yedi gün içerisinde

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunda olacak şekilde yazılı olarak itiraz

edilebilir. İtiraz bu sürenin bitiminden itibaren, sınav komisyonu tarafından en geç beş iş günü

içinde değerlendirilerek sonucu ilgiliye bildirilecektir.

VIII) DİĞER HUSUSLAR:

a) Adayların, sınavda sınav giriş belgesini ve ayrıca sınavda kimlik tespitinde kullanılmak

üzere TC kimlik numarasını içeren nüfus cüzdanı, TC kimlik kartı, sürücü belgesi veya

pasaportlarını yanlarında bulundurmaları gerekmektedir.

b) Sınavı kazananlardan gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları

geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz. Bu şekilde atamaları yapılmış olsa dahi atamaları iptal

edilir ve bunlar hiçbir hak talep edemezler.

c) Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği tespit edilenler hakkında 5237

sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Ankara Cumhuriyet

Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

İlan olunur.

