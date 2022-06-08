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Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi KASKİ 15 İşçi Personel Alımı Yapacak

Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi, Mühendis Tekniker, 15 İşçi Alacak. Son başvuru tarihi 13 haziran 2022 Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi çok sayıda personel alımı, zabıta alımı, eleman alımı, memur alımı ve işçi alımı gerçekleştirecek, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi kaski işçi alımı, kaski memur alımı, kaski personel alımı ve güncel iş ilanları haberimizin detayında..

Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi KASKİ 15 İşçi Personel Alımı Yapacak
Kamusaati
Kamusaati
08 Haziran 2022 Çarşamba 00:21

Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi, Mühendis Tekniker, 15 Personel Alımı Yapacaktır. Başvuru belgesi ve ilana başvuru şartları aşağıda belirtilmiştir. Şartları Tutan Adaylar Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi ne Şahsen Başvuru Yapacaktır. Son Başvuru Tarihi 13 Haziran 2022 Pazartesi günü mesai bitimine kadar başvuruları yapabilirler.


Kaynak: Kamu Saati Özel
Etiketler; #kaski #personel alımı #Kahramanmaraş #Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi
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