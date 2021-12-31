Kadrolu sağlık teknikeri, hemşire, işçi ve temizlik personeli alımı 2022

Kamu personel alımı yapmak amacı ile açıklanmış duyuruda Çukurova üniversitesi kadrolu olarak sağlık teknikeri, hemşire, işçi ve temizlik personeli alımı yapılacak.

Çukurova üniversitesi kamu personel alımı iş başvurusu yapmak isteyenlerin üniversite rektörlüğü tarafından açıklanmış olan başvuru şartlarını taşımaları gerekmekte.



Sağlık teknikeri, hemşire, işçi ve temizlik personeli alımı başvuru şartları



1. Hemşire alımı başvurusu için kişilerin ilgili fakülte veya yüksekokulların hemşirelik lisans programından mezun olmak, 2020 KPSS P3 puan türünden en az 70 ve üzeri puan almış olmak ve görevlerini yapmalarına engel bir sağlık sorunlarının olmaması gerekiyor.

2. Sağlık teknikerliği alımı için vatandaşların ameliyathane teknikerliği, cerrahi teknikerliği, ameliyathane hizmetleri ön lisans programlarının birinden mezun olmak, 2020 KPSS P93 puan türünden en az 70 ve üzeri puan almış olmak ve sahtecilik, ihaleye fesat karıştırma gibi suçlar işlememiş olmaları gerekiyor.

3. Diğer sağlık personeli alımı için başvuru yapacakların ortaöğretim kurumlarının sağlık hizmetleri sekreterliği alanı tıbbi sekreterlik dalından mezun olmak. 2020 KPSS P94 puan türünden en az 70 ve üzeri puan almış olmak ve devletin güvenliğine karşı suçlar işlenmemiş olması gerekiyor.

4. Temizlik personeli alımı için çalışmak isteyenlerin ortaöğretim kurumlarından mezun olmaları, üniversitemizin tüm birimlerinin (kapalı ve açık alan) çevre temizlik hizmetlerinin yürütülmesi amacı ile istihdam edileceğinden adayların iç/dış mekanlarda çalışmasına engel durumunun olmaması gerekmektedir. 2020 KPSS P94 puan türünden en az 55 ve üzeri puan almış olmak ve herhangi bir adli sicil kaydının bulunmaması gerekiyor.

5. İşçi alımı için Ortaöğretim Kurumlarının elektrik veya elektrik-elektronik alanından mezunu olmak, 2020 KPSS P94 puan türünden en az 70 ve üzeri puan almış olmak ve kamusal haklardan mahrum olunmaması gerekiyor.



Çukurova üniversitesi personel alımı başvuru bilgileri



• Son başvuru tarihi 31.12.2021 olarak açıklanmıştır.

• Başvuru işlemleri için adayların Buradan adresinden başvuru yapılacak pozisyon için gerekli evrakları sisteme eksiksiz olarak yüklemesi ve başvuru işlemini tamamlaması gerekmektedir.

• Personel Daire Başkanlığı : 0 322 338 60 84 – 2336 – 2688



Çukurova üniversite İş başvurusu için istenen belgeler



1. On-line Başvuru Formu (Doldurulacak ve Sistemden Gönderilecektir)

2. Nüfus kayıt örneği (E-Devletten alınmış barkodlu / kare kodlu belge)

3. Mezuniyet belgesinin (E-Devletten alınmış barkodlu / kare kodlu belge)

4. 2020 KPSS (B) Grubu Sınav Sonuç Belgesi (ösym.gov.tr’den alınmış barkodlu / kare kodlu belge)