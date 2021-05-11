Kadınlara evde 1.500 TL kazanma fırsatı! İŞKUR evde paketleme başvurusu nasıl yapılıyor? Kazanmak isteyen akın etti!

Tek tek açıklandı! İŞKUR'dan kadınlara evde 1.500 TL kazanma fırsatı! Bu kapsamda her türlü iş imkanını araştıran vatandaşların arayış içerisinde oldukları başlıklarından bir tanesi de Evde İş İmkanları. Muhtelif sebeplerden dolayı çalışma yaşamına katılamayan bayanlara müjde... Evde yapılacak iş imkanları temel yeterliliklerin yanı sıra bazı durumlarda spesifik bir becerisi olanlara da hitap edebilecek çeşitlilikte olabiliyor. Buna göre evden para kazanmak isteyenler herhangi bir beceri gerektirmeyen basit işleri yaparak evde çalışabilmekle beraber eğer özel bir yeterlilikleri varsa çok sayıda farklı işte de çalışabiliyorlar.
Tek tek açıklandı! İŞKUR'dan kadınlara evde 1.500 TL kazanma fırsatı! Bu kapsamda her türlü iş imkanını araştıran vatandaşların arayış içerisinde oldukları başlıklarından bir tanesi de Evde İş İmkanları. Muhtelif sebeplerden dolayı çalışma yaşamına katılamayan bayanlara müjde... Evde yapılacak iş imkanları temel yeterliliklerin yanı sıra bazı durumlarda spesifik bir becerisi olanlara da hitap edebilecek çeşitlilikte olabiliyor. Buna göre evden para kazanmak isteyenler herhangi bir beceri gerektirmeyen basit işleri yaparak evde çalışabilmekle beraber eğer özel bir yeterlilikleri varsa çok sayıda farklı işte de çalışabiliyorlar.
Başvuru nasıl yapılıyor?
İŞKUR evde iş imkanı fırsatından yararlanmak isteyen ev hanımları ilgili ilanın yayımlanması ile beraber kendilerine en yakın İŞKUR şubesine giderek İŞKUR evde ek iş başvuru formu dolduracak.
Bu form doldurulurken formu dolduran ev hanımının eğitim sertifika belgeleri ve belgeleri meslek danışmanı tarafından kayıt edilecek. Bunun ardından iş başvuru formu dolduran kadının cep telefonu ve iletişim bilgileri kayıt edilecek. Ardından sisteme giren iş bilgileri sürekli olarak oluşturulan havuzda uygun nitelikleri olan kadınlarla eşleştirilecek ve bu kadınlara SMS ile kısa mesaj gönderilerek işler gönderilecek. Ev hanımı bu işleri yaptıkça iş başı para kazanacak. Evde kına paketleme, nikah şekeri yapma ve poşet katlamama gibi işler yapılacak.
Kadınlara İŞKUR üzerinden evde kına paketleme, evde nikah şekeri yapma, poşet katlama, mandal montajı, takı tasarımı, bitki çayı paketleme, evde sabun yapma, tırnak kutulama ve cetvel seti hazırlama gibi işler yapacaklar. Yapılan her iş başına para ödemesi yapılacak. Kadınlar bu işler sayesinde günde 3-4 saat çalışacak ve ayda minumum 1000 lira maksimum 2000 lira ek gelir kazanma hakkı elde edecekler. Bu sayede hem ekonomik özgürlüklerini kazanacaklar hem de aile ekonomisine katkıda bulunacaklar.
Evde paketleme işi nasıl yapılıyor?
İŞKUR evde paketleme projesi ile beraber vatandaşlara onlarca farklı iş seçeneği sunuyor. Bunlardan birkaç tanesi; Poşet katlama gibi farklı işlerde yer almak için başvurular devam ediyor.
Kulak çubuklarını ambalajlama
Tel tokları kutulamak
Sabun paketlemek ve yapmak
Kına paketlemek
Bitki çayları paketlemek
Gömlek yakası dikmek
Kravat dikmek
Nikah şekeri yapmak
AYNI ZAMANDA EVDE BUNLARI DA YAPABİLİRSİNİZ!
FREELANCE YAZARLIK
Eğer kişinin evinde bir bilgisayarı varsa yazı yazarak para kazanabiliyor. Bu tarz işler için iş arama platformlarına ya da İŞKUR'a başvurmak mümkün. Ancak evden böyle bir işte çalışabilmek için yazılı anlatım kabiliyeti aranıyor ve işe başlamadan önce kişiden referans olabilecek yazılar istenebiliyor. Ücretlendirme ise genellikle kelime başına bir fiyat belirlenerek yapılıyor.
YOUTUBE İÇERİKLERİ
YouTube son yıllarda popülerliği yükselen platformlardan bir tanesi. Bir YouTube kanalına sahip olan ve burada ürettiği içeriklerle para kazanan YouTuber'ların anlaşılmasının ardından pek çok kişi bunu meslek olarak tercih etmeye başladı. Tamamen evden çalışarak yapılabilecek bu iş için yine bir bilgisayara, akıllı telefona ve kameraya ihtiyaç duyulabiliyor. Kişi eğer izlenmeye değer içerikler üretebilirse ve takipçi sayısını günden güne artırmayı başarırsa videolarda yer alan reklamlar sayesinde ek gelir elde edebiliyor.