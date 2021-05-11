Kadınlara evde 1.500 TL kazanma fırsatı! İŞKUR evde paketleme başvurusu nasıl yapılıyor? Kazanmak isteyen akın etti!

Kadınlara İŞKUR üzerinden evde kına paketleme, evde nikah şekeri yapma, poşet katlama, mandal montajı, takı tasarımı, bitki çayı paketleme, evde sabun yapma, tırnak kutulama ve cetvel seti hazırlama gibi işler yapacaklar. Yapılan her iş başına para ödemesi yapılacak. Kadınlar bu işler sayesinde günde 3-4 saat çalışacak ve ayda minumum 1000 lira maksimum 2000 lira ek gelir kazanma hakkı elde edecekler. Bu sayede hem ekonomik özgürlüklerini kazanacaklar hem de aile ekonomisine katkıda bulunacaklar.

İŞKUR evde paketleme projesi ile beraber vatandaşlara onlarca farklı iş seçeneği sunuyor. Bunlardan birkaç tanesi; Poşet katlama gibi farklı işlerde yer almak için başvurular devam ediyor.

Kına paketlemek

Bitki çayları paketlemek

Gömlek yakası dikmek

Kravat dikmek

Nikah şekeri yapmak

AYNI ZAMANDA EVDE BUNLARI DA YAPABİLİRSİNİZ!

FREELANCE YAZARLIK

Eğer kişinin evinde bir bilgisayarı varsa yazı yazarak para kazanabiliyor. Bu tarz işler için iş arama platformlarına ya da İŞKUR'a başvurmak mümkün. Ancak evden böyle bir işte çalışabilmek için yazılı anlatım kabiliyeti aranıyor ve işe başlamadan önce kişiden referans olabilecek yazılar istenebiliyor. Ücretlendirme ise genellikle kelime başına bir fiyat belirlenerek yapılıyor.

YOUTUBE İÇERİKLERİ

YouTube son yıllarda popülerliği yükselen platformlardan bir tanesi. Bir YouTube kanalına sahip olan ve burada ürettiği içeriklerle para kazanan YouTuber'ların anlaşılmasının ardından pek çok kişi bunu meslek olarak tercih etmeye başladı. Tamamen evden çalışarak yapılabilecek bu iş için yine bir bilgisayara, akıllı telefona ve kameraya ihtiyaç duyulabiliyor. Kişi eğer izlenmeye değer içerikler üretebilirse ve takipçi sayısını günden güne artırmayı başarırsa videolarda yer alan reklamlar sayesinde ek gelir elde edebiliyor.