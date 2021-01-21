JGK ile 5 bin Jandarma Uzman erbaş alımı yapılacak! Jandarma uzman erbaş alımı başvuru şartları nelerdir, başvuru nasıl yapılır?

Jandarma Uzman Erbaş alımı başvuru şartları ve kılavuz detayları binlerce adayın bugün gündemine gelen konular arasındaydı. https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris adresi üzerinden alınacak olan başvurular 31 Ocak tarihine kadar devam edecek olup adayların başvuru formunu doldurması gerekmektedir. Öte yandan adaylardan belirli şartlara uygun olması istenmiştir. Peki, 2021 Jandarma Uzman Erbaş alımı başvuru şartları nelerdir? Jandarma Uzman erbaş ve çavuş alımı başvurusu nasıl yapılır?

5 BİN JANDARMA UZMAN ERBAŞ ALIMI YAPILACAK!

TSK'dan geçtiğimiz gün gelen son dakika açıklaması ile ardından Jandarma uzman erbaş alımı başvuru kılavuzunun yayımlandığı duyurulmuştu. Türk Silahlı Kuvvetleri Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarındaki ihtiyaç nedeniyle gerçekleştirilecek olan alımları adaylara duyururken öte yandan JGK tarafından yayımlanan kılavuzda da birçok konumda alım yapılacağı bildirildi.