JGK ile 5 bin Jandarma Uzman erbaş alımı yapılacak! Jandarma uzman erbaş alımı başvuru şartları nelerdir, başvuru nasıl yapılır?

Jandarma Genel Komutanlığı tarafından gelen son dakika haberine göre; uzman erbaş alımı başvuru kılavuzu yayımlandı. 3.770'i Jandarma (Komando-Asayiş), 925'i Lojistik Alt Branşlı (Mesleki Nitelikli), 265'i Muhabere, 14'ü At Bakıcısı, 13'ü Bot Serdümeni, 10'u Havacılık, 3'ü Kurbağa Adam (Dalış Amiri) branşlarından olmak üzere gerçekleştirilecek olan alımların başvuru süreci bugün itibarıyla başladı. Bu kapsamda binlerce aday kılavuzda yer alan detayları merak ediyor. Peki, 2021 Jandarma Uzman Erbaş alımı başvuru şartları nelerdir? Jandarma Uzman erbaş ve çavuş alımı başvurusu nasıl yapılır? İşte tüm detaylar…
Jandarma Uzman Erbaş alımı başvuru şartları ve kılavuz detayları binlerce adayın bugün gündemine gelen konular arasındaydı. https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris adresi üzerinden alınacak olan başvurular 31 Ocak tarihine kadar devam edecek olup adayların başvuru formunu doldurması gerekmektedir. Öte yandan adaylardan belirli şartlara uygun olması istenmiştir. Peki, 2021 Jandarma Uzman Erbaş alımı başvuru şartları nelerdir? Jandarma Uzman erbaş ve çavuş alımı başvurusu nasıl yapılır?
5 BİN JANDARMA UZMAN ERBAŞ ALIMI YAPILACAK!
TSK'dan geçtiğimiz gün gelen son dakika açıklaması ile ardından Jandarma uzman erbaş alımı başvuru kılavuzunun yayımlandığı duyurulmuştu. Türk Silahlı Kuvvetleri Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarındaki ihtiyaç nedeniyle gerçekleştirilecek olan alımları adaylara duyururken öte yandan JGK tarafından yayımlanan kılavuzda da birçok konumda alım yapılacağı bildirildi.
TSK'DAN FLAŞ AÇIKLAMA!
Uzman Erbaş alımı hakkında yapılan son açıklama Türk Silahlı Kuvvetleri'nden geldi. TSK'nın açıklaması ise şu şekilde:
"2016 yılından bu yana icra edilen temin faaliyetleri neticesinde Türk Silahlı Kuvvetlerinin uzman erbaş ihtiyacının karşılanmış olması nedeniyle, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarına dış kaynaktan uzman erbaş alımı yapılmayacak, ancak sözleşmeli erbaş ve er alımına devam edilecektir. Bu süreçte uzman erbaş ihtiyacı oluşur ise ihtiyaç başarılı ve gerekli kriterleri sağlayan sözleşmeli erbaş ve erlerden karşılanacaktır."
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu konu hakkında yaptığı açıklamada, "Bu konuda süreç devam ediyor. Koronavirüs salgını nedeniyle tüm eğitimlerimizi erteledik. Polis Akademisi eğitimleri, bekçi eğitimleri, Jandarma Sahil Güvenlik Akademisi eğitimleri yapmak zorundayız. Onunla ilgili önümüzdeki günlerde bir karar daha vereceğiz Biraz daha sabırlı olmalarında fayda var diye düşünüyorum." ifadelerini kullanmıştı.
BAŞVURULAR NE ZAMAN YAPILACAK?
Kılavuzda yer alan bilgiye göre başvurular, https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris internet adresinde ''Personel/öğrenci alım başvuruları ve sonuçları'' kısmından 21-31 Ocak 2021 (saat 23.59'a kadar) tarihleri arasında başvuru formunun doldurulması suretiyle yapılacaktır. Başvuru yapan adaylardan Tablo-6'daki lisans, ön lisans, lise ve ortaöğretim (Ortaokul) programlarına, seçme sınavlarına çağrılma öncelikleri ile Tablo-7'deki branşlara göre kontenjan miktarının beş katı aday sınava çağrılacaktır...
BAŞVURU KILAVUZU İÇİN http://www.jsga.edu.tr/2021-yili-sozlesmeli-jandarma-uzman-erbas-temini