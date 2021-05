Jandarma Bekçi Alımı 2021 Jandarma bekçi alımı başvurusu güncel ilanlar ve başvuru formu

jandarma bekçi alımı, jandarma bekçi alımı ne zaman olacak, Jandarma bekçi alımı 2021 şartları, jandarma bekçi alımı başvuru, Jandarma bekçi alımı 2021 başvuru formu, Bayan bekçi alımı Olacak mı 2021, Kadın bekçi alımı 2021 başvuru formu

2021 Bekçi alımı Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü 10 bin kadro ile geliyor. JGK ve EGM bekçilik ilanları bekleyenler bayram sonrasında ilanların gelmesi bekleniyor. Kimler bekçi alımına başvuru yapabilir.

Bekçi adaylarının merakla beklediği bekçi başvuru ilanı ne zaman olacak? Bekçi olmanın genel şartları nelerdir? Bekçilikle ilgili bu tarz sorularınızın cevabı sayfamızda detaylı bir şekilde yer almaktadır. Emniyet Genel Müdürlü'ğü yeni bir oluşuma geçiyor. Bu oluşumda Jandarma Bekçi alımı ile ilgili. Bekçi alımı ilanını bekleyen binlerce aday için açıklama geldi.



2021 bekçi alımı Jandarma ve EGM 10 kişilik ilanı geliyor. Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü ilanlarının bayram sonrasında yayınlanması bekleniyor. Bekçi alımı başvuru şartları neler. Adaylar hazırlıklarınızı yapın. Genel Bekçi Olma Şartları Şöyle Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması, En az İlkokul mezunu olmak. (Bekçi alımı yapacak kurum istediği öğrenim düzeyinden alması söz konusu), Boy olarak 1.67 m olanlar başvuru yapabilir. Aynı şekilde boy kilo orantısına da bakılıyor. Bu sebeple beden kitle indeksi olarak da 18 ile 27 arasında olmak. Başvuru yaptığı il sınırları içerisinde en az bir yıldır ikamet ediyor olmak şartı aranıyor. İlanlar ilçe bazında verilen kontenjanlar için ilçe sınırları içinde ikamet şartı aranmaktadır. 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, başvuruların başladığı tarih itibarıyla 18 yaşını tamamlamış ve 31 yaşından gün almamış olmak. Türk toplum telakkilerine göre kötü şöhretli tanınmamak. Kamu haklarından mahrum olmamak, kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ile mahkum bulunmamak. Memuriyete engel bir hali bulunmamak. Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak. Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak. Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak. Sağlık Şartları Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak. Terör örgütleri ile bu örgütlerin legal veya illegal uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş ve katılmamış olmak. Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmamak. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak. Resmi bir açıklama olmayıp ilanların ve ihtiyaçlar dahilinde ilana çıkacağı bekleniyor.



PEKİ JANDARMA BEKÇİ ALIMI HANGİ İLLERDE YAPILACAK?



Bu yıl İstanbul için 400 bekçi alımı ilanı yayımlandı. Ve başvurular başlamıştı. Başvuru bitti ve geçen hafta cuma günü başvuru sonuçları açıklandı. Bu ilanın ardından sıra diğer iller için bekçi alımı yapılması bekleniyor. İhtiyaca göre illerde belirli sayıda bekçi alımı yapılacağı bekleniyor. Diğer illerimizde bekçi alımı ile ilgili haber olduğunda sayfamızda detaylarıyla birlikte paylaşılacaktır. Takipte kalın.



2021 BEKÇİLİK BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?



* Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,



* En az ilkokul veya dengi okul mezunu olmak,



* Boyu en az 1.67 cm olmak,



* Beden kitle indeksi 18(dahil) ve 27(dahil) arasında olmak,



* Başvuru yaptığı il sınırları içerisinde en az bir yıldır ikamet ediyor olmak,



* Askerlik görevini bitirmiş olmak,



* 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, başvuruların başladığı tarih itibariyle 18 yaşını tamamlamış ve 31 yaşından gün almamış olmak,



* Adli sicil kaydı temiz olmak,



* Adli sicilinde hırsızlık, gasp, taciz veya tecavüz, rüşvet, adam kayırma, sahtecilik vs. suçlardan yargılanmamış olmak,



* Yapılacak olan arşiv ve güvenlik soruşturmasında olumlu sonuç almış olmak gerekir.



Bekçi alımlarında değişiklik yapıldı. Bekçi alımındaki parkurun derecesi zorlaştırıldı. Polis Akademisi Başkanlığı tarafından bir duyuru yayımlandı. Duyuru bekçilik parkuru hakkındaydı. Yayımlanmış olan parkur bundan sonraki bekçi alımlarına da etki edecek. 2021 Bekçi alımı detayları ve soruları için; bekci aliminda cikmis sorular ' a tıklayınız .





Yeni parkur şu şekilde;



* Başlangıç çizgisi ile ağırlık taşıma etabının son dubanın bulunduğu yere kadar 29 mt. uzunluğunda ve ağırlıkların başındaki duba ile takla minderinin başındaki duba arası 14 mt. eninde, takla atma minderinin başındaki duba ile bitiş çizgisine kadar 29 mt. uzunluğunda toplam 7 istasyon ile 72 mt. uzunluğundaki parkur şeklindedir.



1- Sıçrama Tahtası Etabı: İlk etap olarak aday 40 cm yüksekliğindeki sıçrama tahtası üzerinden 6 kez sağa ve sola çift ayakla sıçrama hareketi yapacaktı. Sıçrama tahtasının uzunluğu 2,5 mt. yüksekliği 40 cm, genişliği 20 cm ve sıçrama tahtasının yere basma ayakları 52 cm eninde olacaktır.



Adayın; sıçrama tahtası üzerinden her bir eksik sıçramasının ceza karşılığı olarak bitiş süresine iki saniye ilave edilecektir.



* Tek ayakla yapılan sıçrama hareketi sıçrama olarak sayılmayacak. Bu istasyonu geçebilmek için 6 sıçrama hareketinin en az bir tanesi nizami olarak yapılması zorunluluğu vardır. Aday sıçrama hareketlerinin hiçbirini nizami olarak yapamaz ise elenir.



* Adayın sıçrama tahtasındeki nizami atlayışları parkur görevlisi tarafından sesli olarak açıktan sayılır.



2-Lastik İçinden Geçme Etabı: Lastik içinden geçme etabında 6 adet lastık teker içerisinden tek ayakla için basarak geçecektir. Lastiklerin ebadı 205*55*16 inç olacaktır. Lastikler çapraz ve birbirine bağlı şekilde olacaktır.



* Her bir lastik için, içerisine basmadan geçmemenin cezası bitiş süresine 2 sn. eklenecektir,



* Adayın bu istasyonu geçebilmesi için lastiklerin en az bir tanesinin içerisine nizami olarak basması gerekmektedir. Hiçbir lastiğin içerisine basmadan geçen aday elenir.



3- Ağırlık Taşıma Etabı: Ağırlık taşıma etabında, erkek adaylar için 30 kg ağırlığındaki iki kum torbasını aralarında 16 mt. mesafe bulunan 2 dubanın dışından dolaşarak taşıyacak ve ağırlıkları taşımaya başladığı noktaya herhangi bir mesafeden atmayacak, aldığı noktaya bırakacaktır.



* Ağırlıklarla her 2 dubanın arkasındann dolaşarak ağırlıkları aldığı noktaya bırakmayan, 2 duba arasındaki 16 mt. mesafeyi tamamlamadan eksik bırakan, herhangi bir mesafede ağırlığı bırakan veya atan aday elenir.



4- Sağlık Topu Etabı: Sağlık topuna dokunma hareketinde adaylar, 2 nokta arasında mesafesi 8 mt. olan ve yerde duran sağlık toplarından önce koşu istikametinde 2. topa, sonra ilk topa ve tekrar 2. topa dokunarak 3 kez dokumuş yapacaktır.



5- Takla Atma Etabı: Takla hareketine gelirken aday dubanın dışından dolaşarak gelip, yer minderinde öne doğru 1 defa takla atar.



* Takla hareketine gelirken dubanın dışından dolaşmayan veya dubayı deviren adaya ceza karşılığı olarak bitiş süresine 1 sn. ilave edilecektir.



* Takla hareketinde takla hareketini yapmayan veya hiç yapamayan aday elenir.



6- Slalom Koşu Etabı: Slalom koşu etabında 6 adet slalom çubuğu dışından dolaşılarak tamamlanır. Çubuklar 1.5 mt. yüksekliğinde olup, düz ve çapraz olarak 2.5 mt. aralığında olacaktır.



* Her bir eksik geçiş için ve çubuğunu değmek suretiyle deviren adaya ceza karşılığı olarak bitiş süresine iki sn. ilave edilecektir.



* Slalom çubuklarının bulunduğu parkuru hiç yapmadan geçmesi halinde aday, elenir.



7- Engel Etabı: Engel etabında 5 adet engel üstten, alttan, üstten, alttan, üstten olmak üzere geçilir. Koşarak final çizgisi geçildiğinde parkur tamamlanmış olacaktır.



*Adayların başarılı sayılması için oluşturulan parkuru erkek adayların 48 saniyede tamamlaması gerekiyor. FYT parkurunun 40 saniye ve daha aşağı sürede tamamlayan adaylar 100 tam puan alırlar. FYT sınavı sonucunda 60 puanın altında alan adaylar başarısız sayılır.

Jandarma Bekçi Alımı Şartları Ve Çıkmış Sorular





1- 2021 yılında EGM ve Jandarma bünyesine olmak üzere 10 bin Bekçi alımı olacaktır.



2- Jandarma Bekçi personelleri kırsal alanda görev yapacaktır. Ve Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde çalışacaktır. Şu anda Jandarma Bünyesinde Bekçi bulunmamaktadır. Alınacak olan personeller ilk olacaktır.



3- Alımda 1 yıl ikamet ve Askerlik şartı olacaktır. KPSS şartı olmayacaktır.



4- Bekçi alımında özel sınav olacaktır. Bu sınavı MEB yapacaktır.



5- 31 yaşını bitirmemiş, erkek ve en az lise mezunu olanlar başvuru yapabilecektir.



6- Bekçi yazılı sınavında 100 soru sorulmaktadır ve baraj puandır.(her soru 1 puan)



7- Başvurular bayramdan sonra başlayacaktır. Şartları uyanlar hazırlık yapsın.