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Jandarma Astsubay Meslek Yüksekokulu 712 öğrenci alacak

Jandarma Astsubay Meslek Yüksekokulu 712 öğrenci alacak
19 Temmuz 2021 Pazartesi 22:24

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığından:

JANDARMA  GENEL  KOMUTANLIĞININ  MUVAZZAF  ASTSUBAY İHTİYACININ  KARŞILANMASI  MAKSADIYLA JANDARMA  ASTSUBAY  MESLEK YÜKSEKOKULU (JAMYO)’NA (712) ERKEK ÖĞRENCİ TEMİN EDİLECEKTİR.

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığında eğitim-öğretim görecek, Jandarma Genel Komutanlığının muvazzaf astsubay ihtiyacını karşılamak amacıyla başvurular 12 Temmuz- 08 Ağustos 2021 tarihleri arasında internet üzerinden yapılacaktır. Başvuruların başlama ve bitiş saatleri,  temin  şartları  ve  diğer  detaylar;  www.jandarma.gov.tr  ve  www.jsga.edu.tr  adreslerinde yer  alan  “2021  yılı  Jandarma  Astsubay   Meslek  Yüksekokulu  (JAMYO)  Öğrenci  Başvuru Kılavuzu’nda belirtilmiştir.

1- BAŞVURU ŞARTLARI:
a.  Başvurular  sadece,  https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris  internet  adresleri  ile, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi üzerinden e-Devlet kapısı   vasıtasıyla   yapılacaktır.   İnternet   ortamı   dışında   posta   yoluyla   veya   şahsen   yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.
b.  Adayların  “Başvuru  Kılavuzunun”  tamamını  okuduktan  sonra  başvurusunu  yapması gerekmektedir.
c. Başvurular, 12 Temmuz 2021 günü başlayıp, 08 Ağustos 2021 günü saat 23:59’da sona erecektir.
ç. Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi’ne e-Devlet kapısı üzerinden e-Devlet şifresi, mobil imza, e-imza, T.C. kimlik kartı veya internet bankacılığı seçeneklerinden birisi ile giriş yapılacaktır.

2- ADAYLARDA ARANACAK NİTELİKLER:
a. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmak,
b. Lise veya lise dengi meslek okullarından mezun olmuş veya kayıt tarihine kadar mezun olacak  durumda  olmak  veya  denkliği  Milli  Eğitim  Bakanlığınca  onaylanmak  kaydıyla  yabancı ülke lise mezunu olmak,
c.  Düzeltilmemiş  nüfus  kaydına  göre  müracaat yapılan  yılın  Ocak ayının  biri  (01  Ocak 2021)  itibarıyla  yirmi  bir  (21)  yaşını  bitirmemiş  olmak,  [01  Ocak  2000  ve  sonrası  doğumlular başvuru    yapabilecektir.    (Mahkeme    kararı    ile    yaş    düzeltmesi    yaptıran    adayların,    yaş düzeltmesinden  önceki  yaşları  esas  alınır.  Bu  husus,  sınavlar  ve  kayıt-kabul  işlemleri  sırasında kontrol edilecektir.)]
ç. Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak,
d. Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,
e. www.jandarma.gov.tr ve www.jsga.edu.tr internet adreslerinde yayımlanan “2021 yılı Jandarma  Astsubay  Meslek  Yüksekokulu  (JAMYO)  Öğrenci  Başvuru  Kılavuzu’nda  belirtilmiş olan başvuru şartlarını taşımak.

3- BAŞVURU YERİ, ZAMANI VE ŞEKLİ:
a.     Başvurular     https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris     internet     adreslerinden ulaşılabilecek   Jandarma   ve   Sahil   Güvenlik   Akademisi   Başkanlığı  Personel  Temin   Sistemi üzerinden e-Devlet kapısı vasıtasıyla e-Devlet şifresi, mobil imza, e-imza, T.C. kimlik kartı veya internet bankacılığı seçeneklerinden birisi ile 12 Temmuz-08 Ağustos 2021 tarihleri arasında giriş yapılacaktır.
b.  Başvurusu  kabul  edilip  seçme  sınavlarına  katılmaya  hak  kazanan  aday  listesinin  ve sınavlarla   ilgili   uygulama   esasları,   sınav   merkezi,   sınav   tarihi   ve   diğer   tüm   duyurular https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris internet adreslerinden ilan edilecektir.
c.  Başvuru  kılavuzu  okunmadan,  internet  ortamında  başvuru  yapılmamalıdır.  Başvuru esnasındaki    yapılabilecek    yanlış    kodlamalar    ve    yanlış    beyanlardan,    ilanların    takip edilmemesinden doğacak olumsuz sonuçlardan aday sorumludur.

4- İLETİŞİM BİLGİLERİ:
a. İletişim Bilgileri:
Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi (JSGA) Yerleşkesi JSGA Başkanlığı Personel Temin Merkezi Komutanlığı Beytepe/Çankaya/ANKARA TEL: (0312) 464 4836
b. Resmi İnternet Adresleri:
(1) Jandarma Genel Komutanlığı: www.jandarma.gov.tr
(2) Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı: www.jsga.edu.tr


Kaynak: Kamu Saati Özel
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