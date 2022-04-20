Jandarma 3000 Bekçi Personel Alımı Başvuruları Ne Zaman Yapılır?

2022 Jandarma bekçi alımı, Jandarma bekçi alımı 3000 kadro için başvuruları ne zaman yapılacak? JGK Bekçi alımı nasıl yapılacak? Başvuru şartları neler? Jandarma Genel Komutanlığı köylere ve kasabalara alımları nasıl yapacak.

Jandarma Genel Komutanlığı 3000 bekçi alımı için başvurular ne zaman belli oldu mu? JGK başvuruları nasıl yapılacak? Jandarma bekçi alımı başvuru şartları öğrenmek isteyen adaylar için haberimizi sizler için hazırladık.

JANDARMA Bekçi Alımı Şartları Nelerdir?

Başvuru yapacak adayların fiziki durumunun en az asgari olarak 167 cm boyunda olmak,

Askerlik durumu itibari ile askerlik ile ilişiği bulunmaması gerekiyor,

Adayların yapacağı mesleğin – görevini yapmasına engel bir hastalık bulunmamak,

Öğrenim durumu itibari ile başvuru yapacak adayların en az lise mezunu olmak şartı,

Yaş durumu itibari ile adayların 18 yaşını tamamlamış, 30 yaşını bitirmemiş olmak,

Adli durumunun herhangi bir suçtan dolayı mahkum kalmamak,

Kamu durumu itibari ile kamusal haklarından mahrum bırakılmamak,

Fiziki durumu itibari ile adayların beden kitle indeksi 18-27 arasında olmak,

Daha önceden adayların uyuşturucu veya alkol tedavisi görmemiş olmak,

Son şartlar arasında yer alan şart ise silah taşımaya engeli olmaması,

Memuriyet engeli olmaması, başvuru yaptığı il sınırları içerisinde en az bir yıldır ikamet etmek şartları ile illere toplam 3000 bekçi alımı için iş ilanları Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yayınlanacaktır.

Bekçi Alımı Başvuruları Nasıl Yapılır?

Başvuru yapacak adaylar için Jandarma Genel Komutanlığı tarafından sadece şu anlık duyuru olarak 3000 bekçi alımı duruyordur. Başvuruların nasıl yapılacağı henüz kesin olmayıp olduğu gün itibari ile haber sitemiz üzerinden görüntüleye bilirsiniz.

Personel Alımı Başvuruları Ne Zaman?

Personel alımı için başvuru tarihleri de başvuru şekli gibi henüz kesinleşmemiş olup olduğu gün itibari ile haber sitemiz üzerinden görüntüleye bilirsiniz. Başvuru genel şartları son yayınlanan EGM çarşı ve mahalle bekçisi alımı ilanına göre hazırlanmıştır.