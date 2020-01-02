0
0
2020 Milli Piyango İşte Kazandıran Numaralar
2020 Milli Piyango İşte Kazandıran Numaralar
0
0
0
1
0
0

İzmir Çeşme İmar 10 İşçi Personel Alımı Yapacak

İzmir Çeşme İmar 10 İşçi Alacak, İzmir Çeşme İmar Aş İşkur kapsamında MÜDÜR, Avukat, Resepsiyon görevlisi, büro elemanı, işçi alımı yapacak detaylı bilgi işçi adaylarında aranan nitelik ve özellikler aşağıdaki personel alım formlarında yer almaktadır. Sizde niteliğine ve özelliğine uygun olduğunu düşündüğünüz pozisyonlara başvuru yapabilirsiniz.

İzmir Çeşme İmar 10 İşçi Personel Alımı Yapacak
02 Ocak 2020 Perşembe 11:26

İzmir Çeşme İmar 10 İşçi Personel Alımı Yapacak

İzmir Çeşme İmar 10 İşçi Alacak,  İzmir Çeşme İmar Aş İşkur kapsamında MÜDÜR, Avukat, Resepsiyon görevlisi, büro elemanı, işçi alımı yapacak detaylı bilgi işçi adaylarında aranan nitelik ve özellikler aşağıdaki personel alım formlarında yer almaktadır. Sizde niteliğine ve özelliğine uygun olduğunu düşündüğünüz pozisyonlara başvuru yapabilirsiniz.

İzmir Çeşme İmar Aş İşkur kapsamında işçi alımı yapacak detaylı bilgi işçi adaylarında aranan nitelik ve özellikler aşağıdaki personel alım formlarında yer almaktadır. Sizde niteliğine ve özelliğine uygun olduğunu düşündüğünüz pozisyonlara başvuru yapabilirsiniz.

Kamu saati sayfamızı sosyal medya üzerinden takip ederek güncel iş ilanları memur ve işçi alım haberlerine herkesten önce ulaşarak bir adım öne geçebilirsiniz.

Kamu Saati Twitter Sayfamızı Takip Etmek İçin TIKLAYINIZ

Kamu Saati Facebook Sayfamızı Takip Etmek İçin TIKLAYINIZ

Bu yazının tüm hakları www.kamusaati.com'a aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©


Kaynak: Kamu Saati Özel
İlgili Galeriler
Gazete Manşetleri 27 Eylül 2019
Gazete Manşetleri 27 Eylül 2019
Tarihte bugün 10 Mayıs
Tarihte bugün 10 Mayıs
Tarihte bugün 8 Mayıs
Tarihte bugün 8 Mayıs
Tarihte bugün 7 Mayıs
Tarihte bugün 7 Mayıs
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

Guncel Son Dakika Kamu, Memur Haber