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İzmir Büyükşehir belediyesi KPSS'siz erkek kadın 50 güvenlik görevlisi personel alımı yapacak!

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) Kurum Dışı Kamu İşçi Alımı İlanı sayfasında İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İzenerji İnsan Kaynakları Anonim Şirketi tarafından erkek kadın 19-22 Ocak tarihleri arasında 50 güvenlik personeli alımı yapılacağı duyuruldu.

İzmir Büyükşehir belediyesi KPSS'siz erkek kadın 50 güvenlik görevlisi personel alımı yapacak!
15 Ocak 2021 Cuma 22:01

İŞKUR üzerinden İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından  Kurum Dışı Kamu İşçi Alımı İlanı sayfasında KPSS'siz personel alınacağı açıklandı.

ERKEK KADIN 50 GÜVENLİK GÖREVLİSİ ALINACAK

Daimi olarak alınacak adayların erkek kadın 50 güvenlik görevlisi olacağı bildirildi.

BAŞVURU TARİHLERİ

İzmir Büyükşehir Belediyesi İzenerji Güvenlik görevlisi alım ilanına adayların başvuruları 19-21 Ocak 2021 tarihleri arasında yapılacağı belirtildi.

İZENERJİ İŞ BAŞVURUSU ADRESİ

İZENERJİ Güvenlik görevlisi alım ilanına başvurular sadece internet adresi olan https://www.izenerji.com.tr/Pages/InsanKaynaklari.aspx üzerinden CV Bankası’na online başvuru şeklinde yapılacaktır.

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Kaynak: Kamu Saati Özel
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