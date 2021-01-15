İzmir Büyükşehir belediyesi KPSS'siz erkek kadın 50 güvenlik görevlisi personel alımı yapacak!

İŞKUR üzerinden İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından Kurum Dışı Kamu İşçi Alımı İlanı sayfasında KPSS'siz personel alınacağı açıklandı.
ERKEK KADIN 50 GÜVENLİK GÖREVLİSİ ALINACAK
Daimi olarak alınacak adayların erkek kadın 50 güvenlik görevlisi olacağı bildirildi.
BAŞVURU TARİHLERİ
İzmir Büyükşehir Belediyesi İzenerji Güvenlik görevlisi alım ilanına adayların başvuruları 19-21 Ocak 2021 tarihleri arasında yapılacağı belirtildi.
İZENERJİ İŞ BAŞVURUSU ADRESİ
İZENERJİ Güvenlik görevlisi alım ilanına başvurular sadece internet adresi olan https://www.izenerji.com.tr/Pages/InsanKaynaklari.aspx üzerinden CV Bankası’na online başvuru şeklinde yapılacaktır.