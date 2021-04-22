izenerji personel alımı 2021 izenerji en az ilkokul mezunu 86 kişi

izenerji personel alımı yayınladı. Türkiye iş kurumu, kurum dışı işçi alımı için yayın yapıldı. Kamu personel alımı için en az ilkokul mezunu 86 personel alımı gerçekleştirilecek. İzenerji personel alımı bakımından en çok alım yapan belediye başkanlığı arasında olduğu bilinmektedir. 32 farklı branşta toplamda 86 personel alımında en az ilkokul mezunu şartı aranmaktadır. İlan detayı haberimizde.

izenerji personel başvuru tarihleri

izenerji personel başvuru yapmak isteyen adaylar 26.04.2021 tarihinde başlayacak olup en geç 28.04.2021 tarihine kadar gerçekleştirmeleri gerekmektedir. İzmir izenerji iş ilanları başvuru yapmak isteyen adaylar www.izenerji.com.tr adresi üzerinden CV ile başvuru yapabileceksiniz.

İzenerji iş ilanları personel dağılımı

İzenerji iş ilanları personel dağılımı ise şu şekilde belirlenmiş durumda.

1 Web Tasarım Teknisyeni,

6 Vasıfsız İşçi,

3 Şor,

1 Sayaföç Okuma Perosneli ( Su ),

1 Psikolog,

1 Kaynakçı,

1 Hemşire,

1 Grafiker,

3 Elektrik Teknisyeni,

2 Eğitmen ( Resim ),

1 Eğitmen ( El Sanatları ),

1 Eğitmen ( Halk Oyunları ),

2 Danışma Personeli,

3 Çağrı Operatörü,

1 Bilgisayar Teknikeri,

1 Bilgisayar Programcılığı Teknisyeni,

2 Bilgisayar Programcılığı Teknikeri,

18 Büro Memuru,

2 Gıda Dağıtım Personeli,

1 Dozer Operatörü,

1 Eğitmen ( Yaylı Çalgılar ),

1 Ses Eğitmeni,

2 Elektrik Teknikeri,

1 Evrak Dağıtım Personeli,

1 Harita Teknikeri,

11 Biyosidal Ürün Uygulayıcı,

1 Mobilya Teknisyeni,

1 Engelli Odacı,

1 Rehberlik ve Psikolojik Danışman,

1 Su Ürünleri Teknikeri,

11 Temizlik Personeli,

2 Vasıflı İşçi,

İzmir İZENERJİ personel alımı için başvuruda bulunmak isteyen adaylardan, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, Kamu haklarından mahrum olmamak, Herhangi bir Sağlık sorunu olmamak, Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya askerlik ile ilgisi olmamak, En az İlkokul mezunu olmak, Yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından olumlu sonuç alabilmek gereklidir.