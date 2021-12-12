İZENERJİ En Az İlkokul Mezunu 94 Personel Alımı Yapacak!

İZENERJİ En Az İlkokul Mezunu 94 Personel Alımı İzmir Büyükşehir Belediyesinin iştiraki kurumu olan İzenerji , İŞKUR üzerinden farklı mesleklerde en az ilkokul mezunu olmak şartıyla 94 personel alımı yapacağını duyurdu.
Hangi Mesleklerde Alım Yapılacak ?
İŞKUR üzerinden yapılacak olan alımlar, İnşaat Teknikeri , İç Mimar,Büro Personeli, Bilgisayar Teknikeri, Çağrı Operatör, Temizlik Personeli, Sıhhi Tesisat Teknikleri, Şoför, Kaloriferci, İşçi, PVC doğramacı, Usta, teknisyen ve tekniker pozisyonlarında toplamda 30 farklı mesleğe yapılacaktır.
Başvurular ne zaman ve nasıl yapılacak?
Başvuruları 13- 15 Aralık tarihleri arasında internet ortamında yapılacaktır. Şahsen veya Posta yoluyla başvuru yapılmayacak olup, adaylar hangi pozisyona başvuru yaptıklarını CV’lerinde belirtmelidirler.
Başvuru adresi : www.izenerji.com.tr
Başvuru şartları neler ?
Adaylarda her pozisyon için farklı özel şartlar istenecektir ancak genel şartlar aşağıdaki gibidir. Mesleklerde istenen özel şartlara ulaşmak için ilanın sonunda ki bağlantıya tıklayın
- Başvuru yapılan pozisyon ile ilgili bölümden mezun olma
- Erkekler için askerlik ile ilişiğinin bulunmaması
- Adli sicil kaydının bulunmaması
- Her hangi bir sağlık sorununun olmaması gibi şartlar aranıyor.
Kadro dağılımı aşağıdaki gibidir.
- İnşaat Teknikeri – 1 Kişi
- İç Mimar- 1 Kişi
- Büro Personeli – 10 Kişi
- Bilgisayar Teknikeri – 2 Kişi
- Çağrı Operatör – 2 Kişi
- Temizlik Personeli – 5 Kişi
- Sıhhi Tesisat Teknikleri- 1 Kişi
- Şoför – 2 Kişi
- Kaloriferci – 1 Kişi
- İşçi – 10 Kişi
- PVC doğramacı – 1 Kişi
- Sıva Ustası – 1 Kişi
- İzalasyon Ustası – 1 Kişi
- Marangoz Ustası- 2 Kişi
- Boyacı – 6 Kişi
- Duvar Ustası – 2 Kişi
- Asansör Ustası – 2 Kişi
- Bilgisayar Yazılım Teknisyeni- 2 Kişi
- Acil Tıp Teknikeri- 3 Kişi
- Elektrik Teknolojisi Teknikeri- 2 Kişi
- Gassal- 1 Kişi
- Harita Teknikeri- 1 Kişi
- Dağıtım Personeli ( Gıda )- 3 Kişi
- Elektrik Teknikeri- 5 Kişi
- Elektrik Teknisyeni- 5 Kişi
Engelli Personel Alımı Kadro Dağılımı
- Kapı Kontrol Görevlisi- 2 Kişi
- Operatör- 2 Kişi
- Odacı- 4 Kişi
- Temizlik Personeli- 5 Kişi
- Yönetim Bilişim Sistemleri Teknikeri- 2 Kişi
- Danışma Personeli- 1 Kişi
- Büro personeli- 5 Kişi
Belediye İştiraki Kurum En Az İlkokul Mezunu 94 Personel Alımı ilanında farklı mesleklerde aranan özel şartlar ve ilanın detayları için aşağıdaki bağlantıları takip edebilirsiniz.
İzenerji En Az İlkokul Mezunu 94 Personel Alımı ilanı detayları için TIKLAYIN
İzenerji En Az İlkokul Mezunu 94 Personel Alımı ilanı Detayları için TIKLAYIN (Engelli alım)
Acil Bakım Teknisyeni Alımı Acil Tıp Teknikeri Alımı Beden İşçisi Alımı Bilgisayar Teknikeri Alımı Büro Personeli Alımı Çağrı Operatörü Alımı Elektrik Teknisyeni Alımı Elektrik Teknolojisi Teknikeri Alımı İç Mimar Alımı İlkokul Mezunu İş İlanları İnşaat Teknikeri Alımı İŞKUR İş İlanları İZENERJİ Personel Alımı İş İlanları İzmir İş İlanları Kaloriferci Alımı Lisans Mezunu İş İlanları Lise Mezunu İş İlanları Önlisans Mezunu İş İlanları Şoför Alımı Temizlik Personeli Alımı