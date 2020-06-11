İstanbul Üniversitesi 190 Sürekli İşçi Personel Alımı İş İlanları İş Başvurusu ve Başvuru Formu

İstanbul Üniversitesi 66 Kişi Hastane Hizmetlisi (Hasta Bakımı ve Temizliği Hizmetleri), 124 Kişi Temizlik Görevlisi personel alımı yapacak. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Üniversitesi personel alımı iş başvurusu ve başvuru formu Detaylar haberde...

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ SÜREKLİ İŞÇİ ALIM İLANI

A) Genel Hususlar:



1- Talep şartlarına durumu uyan adaylar, ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 5 gün içinde İŞKUR il müdürlüklerinden/hizmet merkezlerinden, hizmet noktalarından veya https://esube.iskur.gov.tr internet adresi üzerinden İş Arayan” linkine TC kimlik numarası ve şifresi ile giriş yaparak başvuru yapabileceklerdir. Son müracaat tarihi tatil gününe rastladığında başvurular takip eden ilk iş günü sonuna kadar uzatılacaktır.

2- Müracaat tarihleri çakışan, aynı kamu kurum ve kuruluşunun birden fazla işgücü talebine durumu uyan iş arayanın tercihi doğrultusunda sadece bir talebe müracaatı kabul edilecektir.

3- Taleplere başvuru yapacak öncelikli adaylar, başvuru yapacakları listeyi başvuru esnasında işaretleyerek seçeceklerdir. Başvuru süresi bittikten sonra liste değişikliği talepleri kabul edilmeyecektir.

4- Kuraya tabi taleplere başvuru yapan iş arayanların ve önceliklilerin tamamı kura çekimi için talep sahibi kamu kurum ve kuruluşuna gönderilecektir.

5- İşe alınacak işçilerin sadece noter kurasıyla belirleneceği kuraya tabi işgücü taleplerinde, öncelikliler de dâhil olmak üzere talep şartlarına uygun tüm başvuru sahipleri arasından açık iş sayısı kadar asıl ve ihtiyaç duyulacak sayıda yedek aday doğrudan kura sonucu belirlenecektir.

6- Taleplere başvuru yaparak listelere giren adaylar aranan koşulları taşıyıp taşımadıklarına ilişkin olarak; eğitim durumu, tecrübe, öncelik durumu, mesleki belge, yabancı dil şartı vb. belgelerini Üniversitemiz Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığına ibraz edeceklerdir. Belge teslim tarihi ve yeri, üniversitemiz resmi internet sitesinden (www.istanbul.edu.tr ve www.personel.istanbul.edu.tr) adaylara duyurulacaktır. Durumlarını belgeleyemeyenler veya yanlış beyanda bulunanlar listelerden çıkarılacak olup yerlerine sıralamada yer alan diğer kişiler dâhil edilebilecektir.

7- Öncelik hakkına sahip olanlardan, başvuruda bulundukları sürekli veya geçici işgücü talebine işverence davet edildikleri hâlde mücbir sebepler dışında icabet etmeyen, işi reddeden veya kamuda sürekli işçi statüsünde işe yerleşenlerin öncelik hakkı ortadan kalkacaktır.

9- Yapılan başvurularda kişilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan birinci yerleşim yeri adresi dikkate alınacaktır. İlçe, il veya bölge düzeyinde yayımlanan işçi taleplerinin başvuru süresi içerisinde ikametini talebin karşılanacağı yere taşıyan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir. İkamet değişikliği ile ilgili olarak, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminden yapılan sorgulamada Nüfus Müdürlüğünde işlemin yapıldığı tescil tarihi esas alınacaktır. İkametini talebinin karşılanacağı yer içerisinde değiştiren adayların Nüfus Müdürlüklerinden alacakları Adres Bilgileri Raporunu başvuru süresi içerisinde Kurum ünitesine ibraz etmeleri halinde ilgili işgücü talebine başvurusu yapılır.

10- Gerçeğe aykırı belge verenlerin ya da beyanda bulunanların başvurusunun geçersiz hale getirilmesi ve işe alınması işleminin iptaline ilişkin İŞKUR ile Üniversitemiz yasal işlem yapma hakları saklıdır.

B) Özel Hususlar:

1- Türk vatandaşı olma,

2- 18 yaşını tamamlamış olmak,

3- İŞKUR da ilan edilen işgücü taleplerinde belirtilen bölümlerden son başvuru tarihi itibariyle mezun

olmak,

4- Türk Ceza Kanunun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile kasten işlenen bir suçtan

dolayı 1 yıl veya daha fazla süre ile hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine

karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli

iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı

değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

5- Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak.

6- Kamu Kurum ve Kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuata uyarınca görevinden veya meslekten ihraç

edilenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.

7- Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan başvurular alım sürecinin her aşamasında

reddedilecektir.

8- Göreve başlayacak personellerin görevini yapmasına (Temizlik Görevlisi (Hastane) için: İşyerlerinin;

temizliğine, atıklarının toplanmasına, eşya ve malzemelerinin taşınması vb işlere, evrakının

taşınmasına, ayrıştırılmasına ve dağıtımına ilişkin işler, Hastane Hizmetlisi (Hasta Bakımı ve Temizliği

Hizmetleri) için: Üniversitemiz hastanelerindeki hastaların taşınmasına, pozisyon verilmesine,

temizliği ile basit bakımı ile hasta numunelerinin taşınmasına, dağıtılmasına ve arşivlenmesine yönelik

hizmetler ile benzeri nitelikteki diğer hizmetlere ilişkin işler) engel sağlık sorununun olmaması

gerekmektedir. Aksi durumda ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem yapılacaktır.

9- Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uyulacak Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğe

eklenen geçici madde 6'ya göre '' Kamu kurum ve kuruluşlara işe yerleştirilecek kişileri; Kurum

tarafından gönderilen listedeki adaylar arasında yapacağı doğrudan kura çekimi ile belirler

denildiğinden noter kurasında isminin çıkması.

10- İlan tarihi itibariyle İstanbul ili sınırları içerisinde ikamet ediyor olmak.

11- Diğer hususlarda ilgili mevzuat / yönetmelik hükümlerine göre hareket edilir.

12- Alınacak sürekli işçi kadroları:



124 Kişi Temizlik Görevlisi (Hastane) İçin Aranan Özellikler

1. En az İlkokul en fazla Ortaöğretim (Lise ve Dengi) mezunu olmak

2. 35 yaşını doldurmamış olmak

66 Kişi Hastane Hizmetlisi (Hasta Bakımı ve Temizliği Hizmetleri) İçin Aranan Özellikler

1. Ortaöğretim kurumlarının hasta ve yaşlı hizmetleri alanının engelli bakımı, hasta bakımı ve

yaşlı bakımı dallarından ya da sağlık hizmetleri alanının ebe yardımcılığı, hemşire yardımcılığı

ve sağlık bakım teknisyenliği dallarından birinden mezun olması.

2. 35 yaşını doldurmamış olmak.

C) Kura Tarihi ve Yeri

1. 26 Mart 2020 tarihli 31080 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi

Alınmasında Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin “Geçici

6 maddesinde 2020 yılı içerisinde Devlet Üniversiteleri Sağlık Uygulama ve Araştırma

Merkezlerinde (Üniversite Hastanesi) istihdam edilmek üzere temizlik hizmetleri , güvenlik ve

koruma hizmetleri ile bakım ve onarım hizmetleri için alınacak işçiler, sınava tabi tutulmaksızın

doğrudan noter kurasıyla belirlenir. Bu durumda, öncelikler dahil olmak üzere talep şartlarına

uygun tüm başvuru sahipleri arasından açık iş sayısı kadar asıl ve asıl sayı kadar da yedek aday

doğrudan kurayla belirlenir. Rektörlükçe yapılacak değerlendirme neticesinde, asıl adaylardan

gerekli şartları taşımayanların yerine sırası ile aranan şartları haiz yedek adaylar işe alınır.” hükmü

uyarınca işlem yapılacaktır.

2. Noter kurasına katılacak olanların isim listesi 17.06.2020 Çarşamba günü (www.istanbul.edu.tr ile

www.personel.istanbul.edu.tr ) internet adresinde DUYURULAR kısmında yayınlanacaktır.

3. Noter huzurunda kura çekimi 19.06.2020 Cuma günü saat 10:00’da İstanbul Üniversitesi Siyasal

Bilgiler Fakültesi Konferans Salonu 34116 Beyazıt Fatih-İSTANBUL adresinde yapılacaktır.

4. Pandemi sebebi ile kura çekiminin yapılacağı salona aday alınmayacaktır. Ancak kura çekimini takip

etmek İsteyen adaylar https://www.youtube.com/watch?v=Xbg_UxrLMgE&feature=youtu.be linkde

yer alan internet adresinden kura çekimini canlı olarak takip edebileceklerdir.

Kura sonuçları takip eden günlerde (www.istanbul.edu.tr ve www.personel.istanbul.edu.tr) internet

adresinde DUYURULAR kısmında yayımlanacaktır. Bu duyuru tebliğ mahiyetinde kabul edilecek olup

ilgililerin adresine posta yolu ile ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

D) Kura Sonucu Atanmaya Hak Kazanan Adaylardan İstenen Belgeler

1. Nüfus Cüzdanı Aslı ve Fotokopisi

2. 6 Adet Vesikalık fotoğraf.

3. Adli Sicil Belgesi (Cumhuriyet Savcılığı veya e-devlet sistemi üzerinden evrak teslim tarihinden en

fazla bir ay önce alınmış olmalıdır.)

4. Sağlık Raporu,

5. SGK’dan emeklilik, yaşlılık aylığı almadığını gösterir belge. (e-devlet çıktısı kabul edilir.)

6. SGK’dan detaylı 4/A hizmet dökümü. Herhangi bir Sosyal Güvenlik kaydı olmayanlarda kayıt

sorgulamasını temin etmeleri gerekmektedir. (e-devlet çıktısı kabul edilir.)

7. Erkek adaylar için Askerlik durum belgesi (e-devlet çıktısı kabul edilir.)

8. Diploma/Mezuniyet Belgesi aslı ve fotokopisi (İlkokul, ortaokul veya lise).

E) Göreve Başlama İşlemleri

Kura çekimi sonucu, açık işçi sayısı kadar asil, yeterli sayıda yedek aday belirlenir. İşe başlamayanlar,

4857 sayılı iş kanununda belirlenen deneme süresi içerisinde; işten ayrılanlar, görevde başarısız

olanların ve gerekli şartları taşımadığı sonradan tespit edilenlerin yerine yedek listenin ilk sırasından

başlayarak yerleştirme yapılır.

Göreve başlamaya hak kazanan adaylar Atamaya Yetkili Amirin Olur işlemleri sonucunda belirtilecek

tarihte göreve başlayacaktır. Gerçeğe aykırı belge verenlerin ya da beyanda bulunanların başvurusu

geçersiz sayılacaktır.