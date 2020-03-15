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İstanbul Şehir Hatları Turizm 2 İşçi Alacak

İstanbul Şehir Hatları Turizm İç Mimar ve İş Güvenliği Uzmanı Olarak istihdam edilmek üzere İşkur tarafından Personel alımı yapılacaktır. İstanbul Şehir Hatları Turizm iş başvurusu, Başvuru Formu Detaylar Habede...

İstanbul Şehir Hatları Turizm 2 İşçi Alacak
15 Mart 2020 Pazar 12:58

İstanbul Şehir Hatları Turizm 2 İşçi Alacak

İstanbul Şehir Hatları Turizm 2 İşçi Alacak

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Kaynak: Kamu Saati Özel
Etiketler; #İstanbul #şehir #hatları #turizm #personel #alımı #memur alımı #işçi alımı
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