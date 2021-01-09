İstanbul Rumeli Üniversitesi 17 Öğretim Üyesi alıyor

Rumeli Üniversitesi Rektörlüğü ilanda belirletilen Fakülte/Yüksekokul Bölüm/Programları için 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği” ilgili maddelerine göre 17 Öğretim Üyesi alacak.
İstanbul Rumeli Üniversitesi Rektörlüğünden
Üniversitemizin aşağıda belirletilen Fakülte/Yüksekokul Bölüm/Programları için 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği” ilgili maddelerine göre Öğretim Üyeleri alınacaktır.
İstenilen Belgeler
Dilekçe (Başvuru dilekçelerinde başvurulan kadronun, birimi, unvanı ve adayın iletişim bilgileri adres, telefon numarası, e-posta vs. açıkça belirtilecektir.)
Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,
YÖK Formatlı Özgeçmiş,
Erkek Adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge,
Lisans Diploması veya Geçici Mezuniyet Belgesi Aslı veya Noter Tasdikli Sureti
Doktora Diploması veya Geçici Mezuniyet Belgesi Aslı veya Noter Tasdikli Sureti
Doçentlik Belgesi Aslı veya Noter Tasdikli Sureti (Profesör ve Doçent kadrosuna yapılacak başvuruları için)
Yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Üniversitelerarası Kurulca denkliğini gösterir belgenin onaylı fotokopisi
Yayınları içeren bilimsel dosya (Bilimsel yayın ve çalışmalar, Profesör kadrosuna başvuru için 6 takım, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuru için 4 takım dosya veya CD, DVD, USB ortamında iletilebilir.)
2 adet biyometrik fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalı,)
Müracaatlar şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır.
e-Devlet Kapısından alınan kare kodlu belgeler kabul edilir. Süresi içinde yapılmayan ve eksik evrakla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
Bütün kadrolara başvuru süresi, bu ilanın Resmî Gazete’de yayım tarihinden itibaren 15 gündür.
Profesör, Doçent kadrosu başvurularının yapılacağı birim, adres:
T.C. İstanbul Rumeli Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı Mehmet Balcı Yerleşkesi Yeni Mah. Mehmet Silivrili Cad. No: 38 Silivri/İstanbul
Doktor Öğretim Üyesi kadrosu başvurularının yapılacağı birim, adres:
T.C. İstanbul Rumeli Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dekanlığı, Sanat ve Tasarım Fakültesi Dekanlığı, İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekanlığı ve Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü Mehmet Balcı Yerleşkesi Yeni Mah. Mehmet Silivrili Cad. No: 38 Silivri/İstanbul
İLAN BAŞLANGIÇ TARİHİ : 06/01/2021
İLAN BİTİŞ TARİHİ : 20/01/2021
|FAKÜLTE / YÜKSEKOKUL
|Bölüm
|Unvan
|Kadro Sayısı
|İlan Özel Şartı
|SANAT VE TASARIM FAKÜLTESİ
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları
|Doktor Öğretim Üyesi
|1
|Gastronomi veya Gıda Mühendisliği Anabilim dallarından birinde
Doktorasını yapmış olmak ve Yükseköğretim Kurumlarında en az 3 yıl ders vermiş olmak.
|Halkla İlişkiler ve Reklamcılık
|Profesör
|1
|Halkla İlişkiler, İletişim Çalışmaları veya Reklamcılık alanlarından birinde Doçentliğini almış olmak.
|Doçent
|1
|Halkla İlişkiler alanında Doktora yapmış olmak. Halkla İlişkiler veya İletişim Çalışmaları alanlarından birinde Doçentliğini almış olmak.
|Doktor Öğretim Üyesi
|3
|Halkla İlişkiler, İletişim Bilimleri veya Reklamcılık alanlarından birinde Doktora yapmış olmak.
|İKTİSADİ, İDARİ ve SOSYAL BİLİMLER FAKÜLTESİ
|Uluslararası İlişkiler
|Doktor Öğretim Üyesi
|1
|Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler alanında doktorasını tamamlamış olmak.
|Havacılık Yönetimi
|Doktor Öğretim Üyesi
|1
|İşletme Anabilim Dalında doktorasını tamamlamış olmak. Havacılık
alanında bir yükseköğretim kurumunda en az 6 yarıyıl ders vermiş olup, aynı alanda bilimsel çalışmaları bulunmak.
|MÜHENDİSLİK ve MİMARLIK FAKÜLTESİ
|İnşaat Mühendisliği
|Doçent
|1
|İnşaat Mühendisliği bilim alanında Doçentliğini almış olmak. Ulaştırma alanında yayın ve/veya akademik çalışmalar yapmış olmak
|Doktor Öğretim Üyesi
|1
|İnşaat Mühendisliği Anabilim dalında doktorasını tamamlamış olmak. Yapı Mekaniği alanında yayın ve/veya akademik çalışmalar yapmış olmak.
|Endüstri Mühendisliği
|Profesör
|1
|Endüstri Mühendisliği bilim alanında Doçentliğini almış olmak.
|Doçent
|1
|Endüstri Mühendisliği bilim alanında Doçentliğini almış olmak.
|Doktor Öğretim Üyesi
|1
|Endüstri Mühendisliği Anabilim Dalında doktorasını tamamlamış olmak.
|SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
|Fizyoterapi ve Rehabilitasyon
|Profesör
|1
|Fizyoloji (Tıp) bilim alanında Doçentliğini almış olmak.
|Doçent
|1
|Fizyoloji (Tıp) bilim alanında Doçentliğini almış olmak.
|Doktor Öğretim Üyesi
|1
|Fizyoloji (Tıp) alanında Doktorasını tamamlamış olmak.
|MESLEK YÜKSEKOKULU
|Uçak Teknolojisi
|Doktor Öğretim Üyesi
|1
|Uçak Mühendisliği, Havacılık ve Uzay Mühendisliği, Uçak Gövde-Motor Bakım, Uçak Elektrik-Elektronik, Havacılık Bilimi ve Teknolojisi veya Pilotaj bölümlerinden birinde lisans veya tezli yüksek lisans yapmış olmak. İlgili alanlarda veya Mühendislik bilimlerinden birinde Doktorasını
tamamlamış olmak.