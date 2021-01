İstanbul Rumeli Üniversitesi 17 Öğretim Üyesi alıyor

Rumeli Üniversitesi Rektörlüğü ilanda belirletilen Fakülte/Yüksekokul Bölüm/Programları için 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği” ilgili maddelerine göre 17 Öğretim Üyesi alacak.

Üniversitemizin aşağıda belirletilen Fakülte/Yüksekokul Bölüm/Programları için 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği” ilgili maddelerine göre Öğretim Üyeleri alınacaktır.



İstenilen Belgeler

Dilekçe (Başvuru dilekçelerinde başvurulan kadronun, birimi, unvanı ve adayın iletişim bilgileri adres, telefon numarası, e-posta vs. açıkça belirtilecektir.)

Nüfus Cüzdanı Fotokopisi,

YÖK Formatlı Özgeçmiş,

Erkek Adaylar için askerlikle ilgili terhis, tecil veya muaf olduğunu belirten belge,

Lisans Diploması veya Geçici Mezuniyet Belgesi Aslı veya Noter Tasdikli Sureti

Doktora Diploması veya Geçici Mezuniyet Belgesi Aslı veya Noter Tasdikli Sureti

Doçentlik Belgesi Aslı veya Noter Tasdikli Sureti (Profesör ve Doçent kadrosuna yapılacak başvuruları için)

Yabancı yükseköğretim kurumu mezunlarının diplomalarının Üniversitelerarası Kurulca denkliğini gösterir belgenin onaylı fotokopisi

Yayınları içeren bilimsel dosya (Bilimsel yayın ve çalışmalar, Profesör kadrosuna başvuru için 6 takım, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuru için 4 takım dosya veya CD, DVD, USB ortamında iletilebilir.)

2 adet biyometrik fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalı,)



Müracaatlar şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır.



e-Devlet Kapısından alınan kare kodlu belgeler kabul edilir. Süresi içinde yapılmayan ve eksik evrakla yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Bütün kadrolara başvuru süresi, bu ilanın Resmî Gazete’de yayım tarihinden itibaren 15 gündür.



Profesör, Doçent kadrosu başvurularının yapılacağı birim, adres:

T.C. İstanbul Rumeli Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı Mehmet Balcı Yerleşkesi Yeni Mah. Mehmet Silivrili Cad. No: 38 Silivri/İstanbul



Doktor Öğretim Üyesi kadrosu başvurularının yapılacağı birim, adres:

T.C. İstanbul Rumeli Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dekanlığı, Sanat ve Tasarım Fakültesi Dekanlığı, İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekanlığı ve Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü Mehmet Balcı Yerleşkesi Yeni Mah. Mehmet Silivrili Cad. No: 38 Silivri/İstanbul



İLAN BAŞLANGIÇ TARİHİ : 06/01/2021

İLAN BİTİŞ TARİHİ : 20/01/2021