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İstanbul Personel Yönetim Aş. 352 İşçi Alacak

İstanbul Personel Yönetim Aş, 352 İşçi Alacak. Son başvuru tarihi 19 temmuz 2023

İstanbul Personel Yönetim Aş. 352 İşçi Alacak
Kamusaati
Kamusaati
13 Temmuz 2023 Perşembe 22:03

İstanbul Büyükşehir Belediyesi personel alımı ilanları yayımlandı. İŞKUR aracılığı ile yayımlanmış olan personel alımı ilanına göre İstanbul Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki eksikliği karşılamak üzere En az İlkokul mezunu adaylar içinden 352 personel alımı yapılacağını bildirdi. Bu kapsamda Yayımlanan güncel ilan listesi ve adaylardan aranan şartlar haberimizde.

Başvuru İçin Adaylardan Aranan Şartlar Nelerdir?

İBB farklı alanda yapacağı personel alımı için adaylardan genel olarak " Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, Kamu haklarından mahrum olmamak, Görevini yapmasına engel herhangi bir dsağlık sorunu olmamak, En az İlköğretim ve en fazla lisans mezunu olmak, Erkek adaylar için askerliğini yapmış veya askerlik ile ilgisi olmamak, Alım yapılacak meslekte eğitim ve diğer nitelikleri beraber sağlıyor olmak" gibi genel şartlar aranacak.

Başvurular Ne Zaman ve Nasıl Yapılacak?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi personel alımı başvuruları sadece belirtilen tarihlere kadar gerçekleştirilecektir. Buna göre adaylar başvurularını sadece İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kariyer adresi üzerinden gerçekleştirmeleri gerekmektedir. İlanların detaylarını İŞKUR Kurum dışı ilanları üzerinden inceleyebilirsiniz.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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