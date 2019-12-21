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İstanbul Estur Eyüpsultan Tanzim 90 İşçi Alacak

İstanbul Estur Eyüpsultan Tanzim 90 İşçi Alacak, Estur Eyüpsultan Tanzim ağır vasıta kamyon tır şoförü alımı, Estur Eyüpsultan Tanzim işçi alımı, 2020 Eyüp Sultan Belediyesi personel alımı Detaylar haberde...

İstanbul Estur Eyüpsultan Tanzim 90 İşçi Alacak
21 Aralık 2019 Cumartesi 11:29

İstanbul Estur Eyüpsultan Tanzim 90 İşçi Alacak

İstanbul Estur Eyüpsultan Tanzim 90 İşçi Alacak.
İstanbul Estur Eyüpsultan Tanzim 90 İşçi Alacak, Estur Eyüpsultan Tanzim ağır vasıta kamyon tır şoförü alımı, Estur Eyüpsultan Tanzim işçi alımı, 2020 Eyüp Sultan Belediyesi personel alımı Detaylar haberde... başvurular işkur aracılığı ile yapılıp işe alım süreci işkur tarafından yapılacaktır

 

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Kaynak: Kamu Saati Özel
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