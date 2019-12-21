İstanbul Estur Eyüpsultan Tanzim 90 İşçi Alacak, Estur Eyüpsultan Tanzim ağır vasıta kamyon tır şoförü alımı, Estur Eyüpsultan Tanzim işçi alımı, 2020 Eyüp Sultan Belediyesi personel alımı Detaylar haberde...
İstanbul Estur Eyüpsultan Tanzim 90 İşçi Alacak
İstanbul Estur Eyüpsultan Tanzim 90 İşçi Alacak.
İstanbul Estur Eyüpsultan Tanzim 90 İşçi Alacak, Estur Eyüpsultan Tanzim ağır vasıta kamyon tır şoförü alımı, Estur Eyüpsultan Tanzim işçi alımı, 2020 Eyüp Sultan Belediyesi personel alımı Detaylar haberde... başvurular işkur aracılığı ile yapılıp işe alım süreci işkur tarafından yapılacaktır
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