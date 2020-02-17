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İstanbul büyükşehir belediyesi İBB yuvamız istanbul Okul Öncesi Öğretmeni personel alımı iş başvurusu

İstanbul büyükşehir belediyesi İBB yuvamız istanbul Okul Öncesi Öğretmeni personel alımı iş başvurusu, ekrem imamoğlu istanbulda kreş vadini gerçekleştiriyor, İstanbul büyükşehir belediyesi kreş yapımını bitirmek üzere ve çok sayıda personel "Okul Öncesi Öğretmeni" ve "Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Elamanı" alımı yapılacağını duyurdu.

İstanbul büyükşehir belediyesi İBB yuvamız istanbul Okul Öncesi Öğretmeni personel alımı iş başvurusu
17 Şubat 2020 Pazartesi 15:39

İstanbul büyük şehir belediyesi İBB yuvamız istanbul Okul Öncesi Öğretmeni personel alımı iş başvurusu

İstanbul büyük şehir belediyesi İBB yuvamız istanbul Okul Öncesi Öğretmeni personel alımı iş başvurusu, ekrem imamoğlu istanbulda kreş vadini gerçekleştiriyor, İstanbul büyükşehir belediyesi kreş yapımını bitirmek üzere ve çok sayıda personel  "Okul Öncesi Öğretmeni" ve "Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Elamanı" alımı yapılacağını duyurdu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 31 mart yerel seçim öncesinde İstanbul'lulara seçinm vaadi olarak 150 mahalleye 150 kreş ypılacağını ve çok sayıda kişiyi istihdam edeceğini sözünü vermişti. İstanbul'da yerel seçimler öncesi bu vaadini gerçekleştirmek için kolları sıvayan İBB başkanı Ekrem İmamoğlu,sosyal medya hesabı twitterdan bir paylaşımda yaptı ve İstanbul'lulara Söz verilen kreşlerin yapımının bitmek üzere olduğunu söyleyen İbb Başkanı İmamoğlu,yapılan kreşler için personel alımı yapılacağını duyurdu.

İmamoğlu sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

Ekrem İmamoğlu Sosyal medya Üzerindeki Açıklamasında ; "İstanbul'un çocuklarına söz verdiğimiz kreşlerin yapımı bitmek üzere. Şimdi bu kreşler için 'Yuvamız İstanbul' diyen çalışma arkadaşları arıyoruz." açıklamasında bulundu.

Resim

PERSONEL ALIMI YAPILACAK

Ekrem İmamoğlu'nun seçim vaadi kapsamındaki kreş projesinin tamamlanmasının az kalması nedeniyle İbb bünyesindeki kreşlerde çalıştırılmak üzere, "Okul Öncesi Öğretmeni" ve "Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Elamanı" alımı yapılacak. İş başvurusunda bulunmak isteyenler İBB'nin resmi sitesinden kayıt oluşturacak.

başvuru için İstanbul Büyükşehir belediyesi web sayfası kariyer.ibb.istanbul adresini ziyaret etmeniz gerekmetir.

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Kaynak: Kamu Saati Özel
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