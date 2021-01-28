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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kariyer üzerinden KPSS'siz personel alım yapılacak! İş ilanları ve İş başvurusu

İstanbul büyükşehir belediyesi kariyer üzerinden en az ilköğretim mezunu adaylar için İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) personel alımı yapacak. İBB Kariyer personel alım ilanına başvuru yapacaklar için başvuru şartları açıklandı. İBB Kariyer personel alımı detayları haberimizde

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kariyer üzerinden KPSS'siz personel alım yapılacak! İş ilanları ve İş başvurusu
28 Ocak 2021 Perşembe 00:21

İstanbul’da iş arayan vatandaşlar için En az ilköğretim mezunu adayların başvuru yapacağı farklı mesleklerde personel alım ilanı İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) İBB kariyer üzerinden yayımlandı.

İBB PERSONEL ALIMI YAPACAK

İBB Kariyer üzerinden yayımlanan personel alım ilanında adaylarda KPSS şartı aranmadığı ve başvuruların en kısa sürede yapılması gerektiği aktarıldı.

İBB PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NASIL YAPILACAK?

İBB Kariyer üzerinden yayımlanan personel alım ilanlarına adaylar https://kariyer.ibb.istanbul/Ilan/Ilanlar adresi üzerinden başvuru yapabileceği belirtildi.

İBB PERSONEL ALIM İLANI BAŞVURU ŞARTLARI

• En az ilköğretim mezunu,

• Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği olmayan,

• Vardiyalı çalışma düzenine uyum sağlayabilecek,

• İstanbul Avrupa veya Anadolu Yakası’nda ikamet eden.

İBB PERSONEL ALIM İLANLARI

İBB Kariyer üzerinden yayımlanan personel alım ilanları şöyle:

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Kaynak: Kamu Saati Özel
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