0
0
0
0
0
0
0
0

İstanbul Büyükşehir Belediyesi 100 zabıta memuru alacak

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla münhal 100 adet Zabıta Memuru kadrosu için personel alımı yapacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi 100 zabıta memuru alacak
13 Aralık 2020 Pazar 00:15

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığından:
ZABITA MEMURU ALIM İLANI


İstanbul   Büyükşehir   Belediye   Başkanlığı   bünyesinde   657   sayılı   Devlet   Memurları Kanununa  tabi  olarak  istihdam  edilmek  üzere;  Belediye  Zabıta  Yönetmeliği  hükümlerine  göre aşağıda  unvanı,  sınıfı,  derecesi,  adedi,  nitelikleri,  KPSS  puan  türü,  KPSS  taban  puanı  ve  diğer şartları taşımak kaydıyla münhal 100 adet Zabıta Memuru kadrosu için personel alımı yapacaktır.

Sıra No Kadro Unvanı Hizmet Sınıfı Kadro Derecesi Kadro Adedi Niteliği Cinsiyeti KPSS
Puan Türü		 KPSS
Puanı
1 Zabıta Memuru GİH 10 20 Herhangi bir Ortaöğretim kurumundan (lise veya
dengi okul) mezun olmak.		 Kadın P94 En az 70
puan
2 Zabıta Memuru GİH 10 20 Herhangi bir Ortaöğretim
kurumundan (lise veya dengi okul) mezun olmak.		 Erkek P94 En az 70
puan
3 Zabıta Memuru GİH 10 10 Mahalli İdareler, Mahalli İdareler (Zabıta), Yerel Yönetimler önlisans programlarının
birinden mezun olmak.		 Kadın P93 En az 70
puan
4 Zabıta Memuru GİH 10 10 Mahalli İdareler, Mahalli İdareler (Zabıta), Yerel Yönetimler önlisans programlarının
birinden mezun olmak.		 Erkek P93 En az 70
puan
5 Zabıta Memuru GİH 10 20 Herhangi bir lisans programından mezun
olmak.		 Kadın P3 En az 70
puan
6 Zabıta Memuru GİH 10 20 Herhangi bir lisans
programından mezun olmak.		 Erkek P3 En az 70
puan


BAŞVURU GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI:
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığının münhal bulunan Zabıta Memuru kadroları için yapılacak başvurularda aranan genel ve özel şartlar aşağıdadır.

1- BAŞVURU GENEL ŞARTLARI:
İlan edilen Zabıta Memuru kadrolarına atanmak için başvuracak  adayların  657  sayılı  Devlet  Memurları  Kanunu’nun  48  inci  maddesinin  birinci fıkrasının (A) bendinde belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.
1. Türk vatandaşı olmak.
2. Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
3. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp,  rüşvet,  hırsızlık,  dolandırıcılık,  sahtecilik,  güveni  kötüye  kullanma,  hileli  iflas,  ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
4.  Erkek  adaylar  için  askerlik  durumu  itibariyle;  askerlikle  ilgisi  bulunmamak  veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
5. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.
6. İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak. 2- BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI:
1. İlan edilen Zabıta Memuru kadro unvanı için son olarak mezun olunan okul itibariyle öğrenim şartlarını  taşımak  ve  bu  öğrenimle  ilgili  olarak  2020  KPSS  (B)  grubu  sınavına  girmiş olmak ve ilgili puan türünden yukarıda tabloda belirtilen asgari puanı almış olmak.
2. Tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en  az 1.67  metre,  kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun  1 metreden  fazla olan kısmı  ile  kilosu  arasında  (±)  10  kilogramdan  fazla  fark  olmaması.  (Boy  ve  kilo  tespitleri kurumumuzca yapılacaktır.)
3.  Sınavın  yapıldığı  tarihte  30  yaşını  doldurmamış  olmak  (8/2/1991  ve  daha  sonraki tarihlerde doğanlar).
4.   Daha   önce   çalıştığı   kamu   kurum   ve   kuruluşlarından   disiplinsizlik   veya   ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.

3- BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER:
Sınava girmek isteyen adaylar, 4/1/2021 - 10/1/2021 tarihleri arasında https://www.turkiye.gov.tr adresi üzerinden elektronik ortamda başvuru yaparak BAŞVURU FORMUNU imzalamak üzere indireceklerdir.

1.   Nüfus   cüzdanı   veya   kimlik   kartının   aslı   ve   Kurumumuzca   onaylanmak   üzere fotokopisi,
2. Mezuniyet belgesinin aslı ve Kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi  (1 adet)
3. 2020 KPSS sonuç belgesinin internet çıktısı (1 adet)
4. Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya Kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi,
5. Askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,
6. Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,
7. Sürücü belgesinin aslı ve Kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi  (1 adet)
8. Biyometrik fotoğraf (başvuru formuna yapıştırılacak) (1 adet)

En Güncel İş İlanları Yayınlandığı anda Sosyal medya hesaplarımızda Yer Alacaktır. Aşağıdaki Grubumuza katılarak yayınlanacak iş ilanlarından ilk Siz Haberdar olabilirsiniz

TÜRKİYE GENELİ İŞ İLANLARI KAMU PERSONELİ ALIMI İLANLARI
Üyelere Özel grup · 3.878.849 üye
Gruba Katılmak İçin Buraya TIKLAYINIZ
KAMU VE ÖZEL SEKTÖR PERSONEL ALIMI iŞÇİ ALIMLARI PAYLAŞIMI BİNLERCE İŞ İLANI İÇİN GRUBA KATILIN ARKADAŞLARINIZI DAVET EDİN

Sitemizi Aşağıdaki Sosyal Medya Hesaplarımız Üzerindende Takip Edebilirsiniz.. İlginiz İçin Teşekkür Ederiz Kamusaati.com

twitter-logo – Ömer Sezer

Bu yazının tüm hakları www.kamusaati.com'a aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©


Kaynak: Kamu Saati Özel
İlgili Galeriler
Tarihte bugün 4 Nisan
Tarihte bugün 4 Nisan
Tarihte bugün 3 Nisan
Tarihte bugün 3 Nisan
Gazete Manşetleri 27 Eylül 2019
Gazete Manşetleri 27 Eylül 2019
Tarihte bugün 10 Mayıs
Tarihte bugün 10 Mayıs
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

Guncel Son Dakika Kamu, Memur Haber