İstanbul Büyükşehir Belediyesi 100 zabıta memuru alacak

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla münhal 100 adet Zabıta Memuru kadrosu için personel alımı yapacak.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığından:

ZABITA MEMURU ALIM İLANI



İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere; Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla münhal 100 adet Zabıta Memuru kadrosu için personel alımı yapacaktır.

Sıra No Kadro Unvanı Hizmet Sınıfı Kadro Derecesi Kadro Adedi Niteliği Cinsiyeti KPSS

Puan Türü KPSS

Puanı 1 Zabıta Memuru GİH 10 20 Herhangi bir Ortaöğretim kurumundan (lise veya

dengi okul) mezun olmak. Kadın P94 En az 70

puan 2 Zabıta Memuru GİH 10 20 Herhangi bir Ortaöğretim

kurumundan (lise veya dengi okul) mezun olmak. Erkek P94 En az 70

puan 3 Zabıta Memuru GİH 10 10 Mahalli İdareler, Mahalli İdareler (Zabıta), Yerel Yönetimler önlisans programlarının

birinden mezun olmak. Kadın P93 En az 70

puan 4 Zabıta Memuru GİH 10 10 Mahalli İdareler, Mahalli İdareler (Zabıta), Yerel Yönetimler önlisans programlarının

birinden mezun olmak. Erkek P93 En az 70

puan 5 Zabıta Memuru GİH 10 20 Herhangi bir lisans programından mezun

olmak. Kadın P3 En az 70

puan 6 Zabıta Memuru GİH 10 20 Herhangi bir lisans

programından mezun olmak. Erkek P3 En az 70

puan



BAŞVURU GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI:

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığının münhal bulunan Zabıta Memuru kadroları için yapılacak başvurularda aranan genel ve özel şartlar aşağıdadır.



1- BAŞVURU GENEL ŞARTLARI:

İlan edilen Zabıta Memuru kadrolarına atanmak için başvuracak adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.

1. Türk vatandaşı olmak.

2. Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

3. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

4. Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

5. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

6. İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak. 2- BAŞVURU ÖZEL ŞARTLARI:

1. İlan edilen Zabıta Memuru kadro unvanı için son olarak mezun olunan okul itibariyle öğrenim şartlarını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak 2020 KPSS (B) grubu sınavına girmiş olmak ve ilgili puan türünden yukarıda tabloda belirtilen asgari puanı almış olmak.

2. Tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (±) 10 kilogramdan fazla fark olmaması. (Boy ve kilo tespitleri kurumumuzca yapılacaktır.)

3. Sınavın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak (8/2/1991 ve daha sonraki tarihlerde doğanlar).

4. Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.



3- BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER:

Sınava girmek isteyen adaylar, 4/1/2021 - 10/1/2021 tarihleri arasında https://www.turkiye.gov.tr adresi üzerinden elektronik ortamda başvuru yaparak BAŞVURU FORMUNU imzalamak üzere indireceklerdir.



1. Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının aslı ve Kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi,

2. Mezuniyet belgesinin aslı ve Kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi (1 adet)

3. 2020 KPSS sonuç belgesinin internet çıktısı (1 adet)

4. Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı veya Kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi,

5. Askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,

6. Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı,

7. Sürücü belgesinin aslı ve Kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi (1 adet)

8. Biyometrik fotoğraf (başvuru formuna yapıştırılacak) (1 adet)