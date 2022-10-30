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İstanbul Beylikdüzü Belediyesi 20 personel alacak

İstanbul Beylikdüzü Belediyesi 20 personel alacağını duyurdu.

İstanbul Beylikdüzü Belediyesi 20 personel alacak
Kamusaati
Kamusaati
30 Ekim 2022 Pazar 16:38

Devlet Personel Alımı sitesinde yer alan bilgilere göre, İstanbul Beylikdüzü belediye başkanlığı bünyesinde görevlendirilmek üzere 20 güvenlik ve beden işçisi alınacak.

Adaylar başvurularını 4 Kasım 2022 tarihine kadar kurum kariyer sayfası üzerinden özgeçmiş göndermek suretiyle Online olarak yapacakla.

BEDEN İŞÇİSİ ALIMI İÇİN (5 KİŞİ)

Türk vatandaşı olmak,

Emekli olmamış olmak,

Affa uğramış olsa bile belirli suçlardan mahkum olmamak,

45 yaşını geçmemiş olmak,

En az İlkokul mezunu olmak ve Beylikdüzü ilçesinde ikamet ediyor olmak.

GÜVENLİK GÖREVLİSİ KADROSU İÇİN (SİLAHSIZ 12 ERKEK 3 KADIN TOPLAM 15 KİŞİ)

Türk vatandaşı olmak,

Emekli olmamış olmak,

Affa uğramış olsa bile belirli suçlardan mahkum olmamak,

Beylikdüzü ilçesinde ikamet ediyor olmak,

Erkeklerde en az 182 cm boyunda ve en fazla 95 kilo ağırlığında olmak,

Kadın adaylar için en az 168 cm boyunda olmak ve en fazla 65 kilo ağırlığında olmak,

Özel Güvenlik kimlik kartına sahip olmak ve 45 yaşını aşmamış olmak.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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