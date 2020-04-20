İstanbul Başakşehir Şehir Hastanesi Personel Alımı, İş Başvurusu ve Başvuru Formu

Avrupa’daki en Büyük hastanelerden birisi olan İstanbul Başakşehir Şehir Hastanesi; personel alımı, eleman alımı ve işçi alımı yapacak, İstanbul Başakşehir Şehir Hastanesi insan kaynakları iş ilanları, iş imkanları, iş olanakları, kariyer fırsatları, açık iş pozisyonları ile iş başvuru formu, iş talep formu gibi iş başvurusu, İstanbul Başakşehir Şehir Hastanesi iş ilanları detayları yazımız devamında...

İstanbul Başakşehir Şehir Hastanesi Personel Alımı, İş Başvurusu

İstanbul Başakşehir Şehir Hastanesi; personel alımı, eleman alımı ve işçi alımı yapacak, İstanbul Başakşehir Şehir Hastanesi insan kaynakları iş ilanları, iş imkanları, iş olanakları, kariyer fırsatları, açık iş pozisyonları ile iş başvuru formu, iş talep formu gibi iş başvurusu, Başakşehir Şehir Hastanesi iş başvurusu alınıyor mu? Başakşehir Şehir Hastanesi personel alımı ne zaman? detayları yazımız devamında...

Açılışla birlikte dev hastanenin acil bölümü vatandaşların hizmetine sunulacak. 8 bloktan oluşan şehir hastanesi bünyesinde bulunan Genel Hastane, Çocuk Hastanesi, Kadın Doğum Hastanesi,

Onkoloji Hastanesi, Nöroloji ve Ortopedi Hastanesi, Kalp Hastalıkları Hastanesi, Psikiyatri Hastanesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastaneleriyle vatandaşlara hizmet verecek.

2 bin 682 yataklı hastanede, ana hastane binasında yer alan 2 bin 68 sismik izolatör sayesinde deprem anında bile ameliyat yapılabilecek.

Türkiyemiz hükümetimiz son senelerde sağlık alanında ciddi yatırımlar gerçekleştirmektedir. Sağlık alanındaki yatırımların en önemlisi de hemen hemen çok sayıdaki şehirimizde hizmete giren şehir hastaneleri başı çekmektedir. Türkiyenin en büyük şehir hastanelerinden birisi olan İstanbul şehrimizde yapımı tamamlanarak hizmete açılan İstanbul Başakşehir Şehir Hastanesi ’dir. İstanbul Başakşehir Şehir Hastanesi Dünyanın en büyük ve gelişmiş sağlık kuruluşlarından biri olmanın bilinciyle; Tüm Dünyayı ve Ülkemizi etkisi altına alan Korona virüs Covid-19 ile mücadelenin yanı sıra en iyi sağlık hizmetini, zamanında, sürdürülebilir, etkili, verimli ve hakkaniyet ilkeleri çerçevesinde, hasta ve çalışan güvenliği ile hasta ve çalışan memnuniyetinden taviz vermeden sunmak, bilimsel araştırmalar, sağlık teknolojisi ve tıp eğitimine öncülük ederek sağlığın sürekli gelişimine imkan sağlamak ve yaşamın zenginleşmesine katkıda bulunmak. Tüm dünya insanlarına mükemmeliyet hedefleri doğrultusunda en iyi sağlık hizmetini sunmak, hasta odaklı klinik bakım, nitelikli sağlık insan gücü, bilimsel çalışmalar, sağlık teknolojisi kullanımı ve tıp eğitimindeki başarısı ile dünyada ilk akla gelen sağlık kuruluşu olmak. Kalite kültürünü tüm uygulamalarda yaşama geçiren, hasta haklarına saygılı, güvenilir, kaliteli ve tercih edilen referans hastane olmakla birlite Çalışanlarımızın ihtiyaç ve beklentilerine cevap vererek, insan haklarına saygılı, güler yüzlü, hasta ve çalışan memnuniyeti ile hasta ve çalışan güvenliğini maksimum düzeyde arttırmaktır. İstanbul Başakşehir Şehir Hastanesi bünyesine hastaların memnuniyeti ve hizmeti açısından açık kadro ve poziyonlara personel ihtiyaçları sebebi ile çok sayıda memur işçi personel eleman alımı gerçekleştirilmektedir. İstanbul Başakşehir Şehir Hastanesi ilgili birimlerince yayımlanan iş ilanları, iş imkanları, iş olanakları, kariyer fırsatları, istenilen nitelik ve özellikler, açık iş pozisyonları ile iş başvuru formu, iş talep formu gibi iş başvurusu merak ettiğiniz sorular yazımızın devamındadır. İstanbul Başakşehir Şehir Hastanesi , Türkiyemizdeki en büyük hastanelerden biri olmakla birlikte, 2,682 kapasiteli olarak hizmete açılmış durumdadır. Sadece kabul edilecek hasta sayısı açısından değil, aynı zamanda da çevre illerde ve İstanbul Başakşehir bölgesinde istihdam yaratması açısından da oldukça önemli bir projedir.

SAĞLIK BAKANI AÇIKLAMALARI

Sağlık Bakanı Koca: "Başakşehir Şehir Hastanemiz bütünüyle 15 Mayıs'ta faaliyete geçecektir."

"Tamamı hizmete girdiğinde Avrupa'nın tek kampüste en fazla yoğun bakım kapasitesine sahip hastanesi olacaktır."

"Başakşehir'in ardından Sancaktepe Şehir Hastanesi'ni de devreye aldığımızda, İstanbul'un iki yakasında iki büyük sağlık üssümüz olacak."

"Başakşehir'in ardından Sancaktepe Şehir Hastanesi'ni de devreye aldığımızda, İstanbul'un iki yakasında iki büyük sağlık üssümüz olacak."

Başakşehir Şehir Hastanesi'nin tamamı hizmete girdiğinde Avrupa'nın tek kampüste en fazla yoğun bakım kapasitesine sahip hastanesi olacağını belirten Koca, "İstanbulumuz, iki yakadaki şehir hastanelerimizle birlikte sağlık altyapısı bakımından da dünyanın en başta gelen şehri olacaktır." ifadelerini kullandı.

"Şimdilik pandemi hastanesi olarak kullanılacak"

Kadın doğum ve çocuk hastanelerinin yataklı servislerinin hizmete alındığını bildiren Koca, bu bölümlerin şimdilik pandemi hastanesi olarak kullanılacağını söyledi.

İstanbul Başakşehir Şehir Hastanesinin ilgili biimlerince yayınlanan veya ileride açık kadro ve pozisyonlar için yayınlanması muhtemel iş ilanları içinde; temizlik personeli, otopark görevlisi, hasta yönlendirme / refakat / resepsiyon ve tanışma personeli, bahçe bakım personeli, ebe, hemşire, ilaçlama personeli, depo personeli, aşçı, güvenlik görevlisi, bulaşıkçı, doktor, şoför gibi çok sayıda kadro ve pozisyon yer almaktadır. İstanbul Başakşehir Şehir Hastanesi iş ilanları hakkında istenilen nitelik ve özelliker ile iş başvurusu formu, başvuru şartları ve başvuru tarihleri gibi bilgilere www.kamusaati.com web sitemizi sık kullanılanlar sekmesine ekleyip sürekli takipte kalarak en güncel haberlere ve iş ilanlarına ulaşabilirsiniz.

İstanbul Başakşehir Şehir Hastanesi İş Başvurusu Nasıl, Nereden Yapılır?

Hastane büyüklük anlamında Avrupa’daki en Büyük hastanelerden birisi olma özelliği taşıyor. Sağlık turizmi açısından sadece Ankara şehrimizdeki vatandaşlarımıza değil, yurt içi veya yurt dışı olsun 2,682 yataklı hastane Yüzbinlerce kişiye hizmet vermesi planlanıyor. Bunun yanında hastanenin bir diğer önemi ise çok sayıda kişiye istihdam kapısı olması. Hastane inşaatı sırasında 5 bine yakın kişi çalışırken, İstanbul Başakşehir Şehir Hastanesi bünyesine her geçen gün çok sayıda personel alımı, eleman alımı, memur alımı ve işçi alımı yapılmaya devam ediliyor. Hastane bünyesinde oluşacak personel açıkları için ise İŞKUR tarafınca ilan çıkılıyor. Vatandaşlar başvurularını il veya ilçelerinde bulunan İŞKUR müdürlüklerinden gerçekleştirebiliyorlar. İşkur müdürlüklerinde ve online işkurun web sitesinde dolduracak olduğunuz iş başvuru formu vasıtası ile başvurunuzu yapmanızın ardından kurumun insan kaynakları departmanı başvurunuzu detaylı olarak inceleyecek ve başvurusu olumlu sonuçlananlar da ülkemizin en büyük sağlık kurumlarından bir tanesinde çalışma olanağı elde edeceklerdir.

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