İstanbul Bahçelievler Belediyesi 78 memur personel alımı yapacak 2021 personel alımı iş ilanları

Sıra No Kadro Unvanı Hizmet Sınıfı Kadro Derecesi Kadro Adedi Niteliği Cinsiyeti KPSS

Puan Türü KPSS

Taban Puanı

1 Avukat AHS 6 1 Hukuk Fakültesinden mezun olmak. Avukatlık ruhsatına sahip olmak. Erkek/ Kadın P3 En az 60 puan

2 Mühendis THS 5 6 Lisans düzeyinde eğitim veren Fakültelerin Mühendislik bölümünden mezun olmak. Erkek/ Kadın P3 En az 60 puan

3 Mimar THS 5 3 Lisans düzeyinde eğitim veren Fakültelerin Mimarlık bölümünden

mezun olmak. Erkek/ Kadın P3 En az 60 puan

4 Şehir Plancısı THS 5 3 Lisans düzeyinde eğitim veren

Fakültelerin Şehir ve Bölge Planlama bölümünden mezun olmak. Erkek/ Kadın P3 En az 60 puan

5 Bilgisayar İşletmeni GİH 7 3 Herhangi bir Lisans programından mezun olmak. Milli Eğitim Bakanlığı onaylı bilgisayar işletmeni sertifikasına sahip olmak veya bitirdiği okulun ders müfredatında en az iki dönem bilgisayarla ilgili ders aldığını belgelemek veya bilgisayara ilişkin konularda kurumlarca açılan en az 60 saatlik hizmet içi eğitimlere katılıp başarılı olduğunu gösterir

belgeye sahip olmak. Erkek/ Kadın P3 En az 60 puan

6 Bilgisayar İşletmeni GİH 8 1 Herhangi bir Önlisans programından mezun olmak. Milli Eğitim Bakanlığı onaylı bilgisayar işletmeni sertifikasına sahip olmak veya bitirdiği okulun ders müfredatında en az iki dönem bilgisayarla ilgili ders aldığını belgelemek veya bilgisayara ilişkin konularda kurumlarca açılan en az 60 saatlik hizmet içi eğitimlere katılıp başarılı olduğunu gösterir

belgeye sahip olmak. Erkek/ Kadın P93 En az 60 puan

7 Bilgisayar İşletmeni GİH 9 1 Herhangi bir Önlisans programından mezun olmak. Milli Eğitim Bakanlığı onaylı bilgisayar işletmeni sertifikasına sahip olmak veya bitirdiği okulun ders müfredatında en az iki dönem bilgisayarla ilgili ders aldığını belgelemek veya bilgisayara ilişkin konularda kurumlarca açılan en az 60 saatlik hizmet içi eğitimlere katılıp başarılı olduğunu gösterir

belgeye sahip olmak. Erkek/ Kadın P93 En az 60 puan

8 Memur GİH 9 5 Herhangi bir Lisans programından mezun olmak. Erkek/ Kadın P3 En az 60 puan

9 Memur GİH 10 5 Herhangi bir Önlisans programından mezun olmak. Erkek/ Kadın P93 En az 60 puan

10 Zabıta Memuru GİH 9 25 Herhangi bir Lisans programından mezun olmak. Erkek/ Kadın P3 En az 60 puan