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Isparta Şehir Hastanesi Personel Alımı, İş Başvurusu

Isparta Şehir Hastanesi; personel alımı, eleman alımı ve işçi alımı yapacak, Isparta Şehir Hastanesi insan kaynakları iş ilanları, iş imkanları, iş olanakları, kariyer fırsatları, açık iş pozisyonları ile iş başvuru formu, iş talep formu gibi iş başvurusu, detayları yazımız devamında...

Isparta Şehir Hastanesi Personel Alımı, İş Başvurusu
24 Şubat 2020 Pazartesi 15:18

Isparta Şehir Hastanesi Personel Alımı, İş Başvurusu

Türkiye hükümetimiz son senelerde sağlık alanında ciddi yatırımlara imza atarak çok büyük reformlar gerçekleştirmektedir. Sağlık alanındaki yatırımların en önemlisi de hemen hemen çok sayıdaki şehirimizde hizmete giren şehir hastaneleri bu yenilenen reformda en üst yeri oluşturmaktadır. Türkiyenin en büyükşehir hastanelerinden birisi olan Isparta şehrimizde yapımı tamamlanarak hizmete açılan Isparta Şehir Hastanesi’dir. Isparta Şehir Hastanesi bünyesine hastaların memnuniyeti ve hizmeti açısından açık kadro ve poziyonlara personel ihtiyaçları sebebi ile çok sayıda memur işçi personel eleman alımı gerçekleştirilmektedir. Isparta Şehir Hastanesi ilgili birimlerince yayımlanan iş ilanları, iş imkanları, iş olanakları, kariyer fırsatları, istenilen nitelik ve özellikler, açık iş pozisyonları ile iş başvuru formu, iş talep formu gibi iş başvurusu merak ettiğiniz sorular yazımızın devamındadır. Isparta Şehir Hastanesi, Türkiyemizdeki en büyük hastanelerden biri olmakla birlikte, 755 kişilik kapasiteli olarak hizmete açılmış durumdadır. Sadece kabul edilecek hasta sayısı açısından değil, aynı zamanda da çevre illerde ve ISPARTA bölgesinde istihdam yaratması açısından da oldukça önemli bir projedir.  Isparta Şehir Hastanesinin ilgili birimlerince yayınlanan veya ileride açık kadro ve pozisyonlar için yayınlanması muhtemel iş ilanları içinde; temizlik personeli, otopark görevlisi, hasta yönlendirme / refakat / resepsiyon ve tanışma personeli, bahçe bakım personeli, ebe, hemşire, ilaçlama personeli, depo personeli, aşçı, güvenlik görevlisi, bulaşıkçı, doktor, şoför gibi çok sayıda kadro ve pozisyon yer almaktadır. Isparta Şehir Hastanesi iş ilanları hakkında istenilen nitelik ve özelliker ile  iş başvurusu formu, başvuru şartları ve başvuru tarihleri gibi bilgilere www.kamusaati.com web sitemizi sık kullanılanlar sekmesine ekleyip sürekli takipte kalarak en güncel haberlere ve iş ilanlarına ulaşabilirsiniz.

Ispanak Şehir Hastanesi İş Başvurusu Nasıl, Nereden Yapılır?

Isparta Şehir Hastanesi'nin  bünyesine istihdam edilecek personeller için işe alım ilanları düzenli olarak İŞKUR üzerinden ilana çıkılmaktadır.  İŞKUR web adresi üzerinden veya İŞKUR il ve ilçe müdürlüklerinden takip ederek, size uygun kadro ve pozisyonlara iş başvuru formu doldurularak başvuru yapılabilir. Akabinde yapacak olduğunuz iş başvuruları kurumun insan kaynakları departmanınca detaylı olarak incelenecek ve başvurusu olumlu sonuçlanan adaylar iş görüşmesi için çağrılacaklardır.

ISPARTA ŞEHİR HASTANESİ ÖZELLİKLERİ

Sağlık Bakanlığı Sağlık Yatırımları Genel Müdürlüğü’nün kamu-özel ortaklığında hayata geçirdiği 3. şehir hastanesi Isparta Şehir Hastanesi 2017 yılının Mart ayında hizmet vermeye başladı.

Yatak Kapasitesi: 755

Tek Kişilik Oda Sayısı: 310

Çift Kişilik Oda Sayısı: 150

Poliklinik Sayısı: 167

Ameliyathane Sayısı: 20

Yoğun Bakım Yatak Sayısı: 131

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Kaynak: Kamu Saati Özel
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