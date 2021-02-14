İŞKUR üzerinden öğretmenevi ve belediyeye KPSS’siz personel alınacak

İŞKUR üzerinden iş arayanlar için kamu kurumlarından yeni personel alım ilanı yayımlandı. İŞKUR üzerinden öğretmenevi ve belediyeye KPSS'siz personel alınacağı duyuruldu.

İŞKUR üzerinden öğretmenevi ve belediyeye KPSS’siz personel alınacağı açıklandı. KPSS’siz belediye ve öğretmenevi personel alım ilanında adayların merak ettiğin tüm soruların cevapları açıklandı.

İŞKUR ÜZERİNDEN BAŞVURU YAPILACAK

İş arayanların başvurularını İŞKUR üzerinden yapması gerektiği açıklanırken adaylarda KPSS şartı aranmadığı görüldü.

İŞKUR İŞ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

İŞKUR üzerinden iş başvurusu yapacak adaylar https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx adresi üzerinden İşyeri Türü kısmında KAMU seçtikten sonra ara yapıp kamu kurumları tarafından yayımlanan personel alım ilanlarına başvuru yapabilirler.

İŞKUR GÜNDOĞMUŞ BELEDİYESİ PERSONEL ALIMI

İŞKUR üzerinden yayımlanan belediye personel alım ilanında yer alan bilgiler şöyle:

1) İlan şartlarını taşıyan adaylar; ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 5 gün içinde esube.iskur.gov.tr internet adresinden “İş Arayan” linki üzerinden TC kimlik numarası ve şifre ile giriş yaparak başvuru yapabilir. Ayrıca hizmet noktalarından ve Alo 170 hattı üzerinden de başvurular yapılabilir. Son başvuru tarihi tatil gününe rastladığında başvurular takip eden ilk iş günü sonuna kadar uzatılır.

2) Başvuru başlangıç tarihleri aynı olan, aynı kamu kurum ve kuruluşunun ilanlarından sadece birine başvuru kabul edilir.

3) İlana başvuru yapacak öncelikli adaylar, başvuru yapacakları listeyi (öncelikli liste veya genel liste) başvuru esnasında işaretleyerek seçer. Başvuru süresi bittikten sonra liste değişikliği talepleri kabul edilmez.

4) Başvuru yapan iş arayanların öncelikliler de dâhil olmak üzere tamamı kura çekimi için ilan sahibi kamu kurum ve kuruluşuna gönderilir. Kamu kurum ve kuruluşu tarafından düzenlenen noter kurası ile genel listeden ve öncelikli listeden açık iş sayısının dörder katı kadar aday sınav yapılmak üzere belirlenir.

5) İşe alınacak işçilerin sadece noter kurasıyla belirleneceği kuraya tabi ilanlarda, öncelikliler de dâhil olmak üzere tüm başvuru sahipleri arasından açık iş sayısı kadar asıl ve ihtiyaç duyulacak sayıda yedek aday doğrudan kura sonucu belirlenebilir.

6) Listelere giren adaylar, ilan şartlarına ilişkin olarak; eğitim durumu, tecrübe, öncelik durumu, mesleki belge, yabancı dil şartı vb. belgelerini ilanı veren kamu kurum ve kuruluşuna ibraz eder. Belge teslim tarihi ve yeri, ilanda ya da kamu kurum ve kuruluşunun internet sitesinde adaylara duyurulur. Durumlarını belgeleyemeyenler veya yanlış beyanda bulunanlar listelerden çıkarılır. Listeden çıkarılan kişilerin yerine kamu kurum ve kuruluşunun tercihine göre sıralamada yer alan diğer kişiler dâhil edilebilir. Belge teslimi ve kontrolü işçi alımını yapacak kamu kurum ve kuruluşunun tercihine göre kura çekiminden önce veya sonra yapılabilir.

7) Sınav günü, saati, yeri ve sınava katılmaya hak kazanan adaylar, işçi alımını yapacak kamu kurum ve kuruluşunun internet sitesinde duyurulacaktır. Bu duyuru, tebliğ mahiyetinde kabul edilecek, adayların adresine posta yolu ile ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

8) Öncelik hakkına sahip olanlardan, başvuruda bulunduğu ilana işverence davet edildiği hâlde mücbir sebepler dışında icabet etmeyen, sınava katılmayan, işi reddeden veya kamuda sürekli işçi statüsünde işe yerleşenlerin öncelik hakkı ortadan kalkar.

9) Kamu kurum ve kuruluşlarının işçi taleplerine yapılan başvurularda kişilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan birinci yerleşim yeri adresi dikkate alınır. İlçe, il veya bölge düzeyinde yayımlanan işçi taleplerinin başvuru süresi içerisinde ikametini talebin karşılanacağı yere taşıyan adayların başvurusu kabul edilmez. İkamet değişikliği ile ilgili olarak, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminden yapılan sorgulamada Nüfus Müdürlüğünde işlemin yapıldığı tescil tarihi esas alınır. İkametini talebin karşılanacağı yer içerisinde değiştiren adayların Nüfus Müdürlüklerinden alacakları Adres Bilgileri Raporunu başvuru süresi içerisinde İŞKUR birimlerine ibraz etmeleri halinde ilgili ilana başvuruları yapılır.

10) Gerçeğe aykırı belge verenlerin ya da beyanda bulunanların başvurusunun geçersiz hale getirilmesi ve işe alınma işleminin iptaline ilişkin İŞKUR ile ilanı veren kamu kurum ve kuruluşlarının yasal işlem yapma hakları saklıdır.

Adayların Adrese Dayalı Kimlik Sistemindeki bilgiler dikkate alınır.

-Talep şartlarına durumu uyan adaylar, ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 5 gün içerisinde talebe İl Müdürlüğümüzden, Hizmet Merkezlerimizden veya www.iskur.gov.tr internet adresi üzerinden başvuru yapabilirler.

-Gerçeğe aykırı belge verenlerin ya da beyanda bulunanların başvurusu geçersiz hale getirilmesi, işe alınması işleminin iptaline ilişkin Kurumun ve talep sahibi kamu kurum ve kuruluşunun yasal işlem yapma hakkı saklıdır

-(Başvuran adayların isimleri talep sahibi kuruma bildirilecek olup talebe müracaat edenlerin sayısının, talep sayısından fazla olması durumunda 18.02.2021 tarihinde saat 11.00’de Gündoğmuş Noterliğinde kura çekimi yapılarak 4 katı asil ve yedek belirlenecektir. Kura da ismi belirlenen kişilere kamu kurum ve kuruluşu tarafından 19.02.2021 tarihinde saat 9:30′ de Gündoğmuş Belediyesi hizmet binasında mülakat yapılacaktır.) Son müracaat tarihi resmi tatile rastladığında bir sonraki iş günü başvurular kabul edilecektir.

-Öncelik hakkına sahip olanlardan, başvuruda bulundukları sürekli veya geçici işgücü talebine işverence davet edildikleri hâlde mücbir sebepler dışında icabet etmeyen, sınava katılmayan, işi reddeden veya kamuda sürekli işçi statüsünde işe yerleşenlerin öncelik hakkı ortadan kalkar. Öncelik hakkından ikinci kez yararlanılamaz.

– İşin suresi geçicidir (5 ay ) Alınacak olan işçilere asgari ücret üzerinden maaş verilecektir.

ÖĞRETMEVİ PERSONEL ALIMI

Öğretmenevi personel alım ilanında yer alan bilgiler ise şöyle:

AŞÇI ÖZEL ŞARTLAR

1) Aşçılık mesleğinde en az 3 yıl deneyime sahip olmak

2) Aşçılık mesleğinde usta öğreticilik belgesine sahip olmak

3) İngilice bilen adaylar öncelikli tercih edilecektir.

GARSON ÖZEL ŞARTLAR

1) En az 3 yıl deneyime sahip olmak

2) İngilice bilen adaylar öncelikli tercih edilecektir.

TEMİZLİK GÖREVLİSİ ÖZEL ŞARTLAR

1) En az 1 yıl deneyime sahip olmak

2) İngilice bilen adaylar öncelikli tercih edilecektir.

NOT: ihtiyaç olması halinde 23/02/2021 tarihinde kura çekimi yapılacak 25/02/2021 saat 14:30’da konyaaltı öğretmenevinde mülakat yapılacaktır.