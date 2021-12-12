İŞKUR Kasiyer, Güvenlik Görevlisi, Büro Memuru 3.093 İşçi Personel Alımı Yapacak!

Başvurular ne Zaman ve nasıl yapılacak?

İŞKUR e- şube üzerinden yayımlanan ilanlara adaylar bugünden itibaren Ocak ayının sonuna kadar başvuru yapabilecekler. İŞKUR E-şube üzerinden giriş yaptıktan sonra üst menüde yer alan İş Arayan bölümünde Açık İş ilanları menüsüne tıklayacaklar. Arama sayfasında meslek bölümüne “Güvenlik Görevlisi” – “Kasiyer” yada “Büro Memuru” ,yazıp arattıktan sonra güncel iş ilanları yayınlanacak. Adaylar bu işlem sonrasında listelenen ilanlardan uygun olan ilana başvurabilecekler.

Başvuru Şartları Nelerdir?

Kasiyer,Güvenlik Görevlisi yada Büro Memuru alımlarında farklı kurumlar ,farklı başvuru şartları istemektedir. Ancak bunların arasında genel başvuru şartları aşağıdaki gibidir

Türk vatandaşı olmak,

En az 18 yaşını bitirmiş olmak,

En az ilkokul mezunu olmak,

Çalışmaya ve görevini devam ettirmeye engel herhangi bir nedeni olmamak,

Adli sicil kaydı bulunmamak

İş ahlakı olan , sorumluluk alabilen gelişime ve öğrenmeye açık

Gelişime açık ve görev bilinci yüksek olan gibi birtakım şartlar aranmaktadır.

İŞKUR 792 Kasiyer Alımı

İŞKUR başta İstanbul, İzmir, Samsun, Gaziantep,Bursa, Kayseri, Ankara, Manisa, Aydın,Muğla, Tekirdağ, Aksaray ve daha bir çok ilde farklı firmalara toplamda 792 Kasiyer alımı yapacak. İŞKUR 792 Kasiyer Alımı ilanlarının tamamı için aşağıdaki adresi ziyaret edebilirsiniz.

https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx?mid=3341

İŞKUR 1.451 Güvenlik Görevlisi Alımı

Ülke genelinde bir çok özel şirket, kendi bünyesinde görevlendirmek üzere İŞKUR üzerinden toplamda 1.451 güvenlik görevlisi alım ilanı yayımladı. Adayların başvurularının İŞKUR- e-şube üzerinden yapabileceği ilanların bazıları aşağıdaki gibidir.İŞKUR 1.451 Güvenlik Görevlisi Alımı ilanlarının tamamı için aşağıdaki adresi ziyaret edebilirsiniz.

https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx?mid=3048

İŞKUR 850 Büro Memuru Alımı

Farklı meslek gruplarında alım için İŞKUR üzerinden ilanlar yayımlanırken Büro memuru pozisyonunda ülke genelinde toplamda 850 Büro Memur alım ilanı iş ilanları arasına eklendi. Büyük şehirler başta olmak üzere ülke genelinde yapılacak olan 850 Büro memur alım ilanlarında bir kaç tanesi aşağıdaki gibi. Alım ilanların tamamı ve detayları için aşağıdaki adresi ziyaret edebilirsiniz

https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx?mid=2267