İşkur ilanları ile Antalya belediyesi 20 daimi temizlik görevlisi alımı

Kamuya işçi alımı ilanları kapsamında açıklaması yapılan duyurularda Antalya belediyesi en az ilkokul mezunu olmak şartı ile 20 daimi temizlik görevlisi alımı yapacak.

Antalya belediyesi 20 daimi temizlik görevlisi alımı için resmi iş başvurusu yapacak olan bütün adayların 18 yaşından büyük olması, ilkokul mezunu olmaları ve Antalya il sınırları içinde ikamet ediyor olmaları gerekiyor.



Antalya belediyesi temizlik görevlisi alımı başvuru bilgileri



Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

Başvuru yapan adayların kullanılan temizlik ve kimyevi maddelere karşı alerjisi olmaması, herhangi bir sigortalı işte çalışmıyor olması ve temizlik yapmaya engel bir durumunun olmaması gerekiyor.

Görev almak isteyenlerin depo ile ambarda bulunan malzemelerin taşınmasını sağlamalı, herhangi bir adli sicil kaydının bulunmaması, kol gücü gerektiren işlemleri yapmaları ve emeklilik, yaşlılık veya malullük adı altında herhangi bir ödeme almıyor olmaları gerekiyor.

Antalya belediyesi işçi alımı için başvuranların katı atıkları ve geri dönüşüm materyallerini düzenli olarak toplaması, askerlik görevleri ile ilgili olarak ilişkilerinin bulunmaması ve görev alanındaki tespit edilen arıza ve hasarları ilgililere bildirmesi.

Sağlık sorunlarının olmaması gerekiyor.

Adli sicillerinin temiz olması ve 18 yaşından büyük olmaları gerekiyor.



Antalya belediyesi temizlik görevlisi alımı başvuru bilgileri



Kamu temizlik personeli alımı için son başvuru tarihi 24.12.2021 olarak açıklanmıştır.

İş başvurusu için tüm adayların aşağıda belirtilmiş adrese şahsen başvuru gerçekleştirmeleri gerekiyor.

Başvuru Adresi:

Gülveren mahallesi 3760 sokak no. 15 Asat ek hizmet binası Aldaş Gülveren itfaiye yanı Kepez/Antalya



İş başvurusu için istenen belgeler



Nüfus cüzdanının aslı ile birlikte fotokopisi.

Mezun olunan eğitim kurumunun diploması.

Sürücü belgesinin aslı ile birlikte fotokopisi.

Sağlık Raporu.

Adli sicil belgesi.

Askerlik durum belgesi.

İkametgah Belgesi.

SGK hizmet dökümü.