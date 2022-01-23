İŞKUR üzerinden işçi alımı için ilana çıkan TCDD, alım yapacağı kadronun özelliklerini, hangi alanda çalışacaklarını, işe alınacak personellerin görev yerini ve başvurular için onay şartlarını açıkladı. İŞKUR işçi alım ilanı için TCDD'nin hazırladığı başvuru kılavuzunda yer alan bilgiler haberimizde.

İŞKUR üzerinden işçi alımı için ilana çıkan TCDD, alım yapacağı kadronun özelliklerini, hangi alanda çalışacaklarını, işe alınacak personellerin görev yerini ve başvurular için onay şartlarını açıkladı. İŞKUR işçi alım ilanı için TCDD'nin hazırladığı başvuru kılavuzunda yer alan bilgiler haberimizde.

İŞKUR 2022 TCDD İŞÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI VE ONLİNE BAŞVURU İŞLEMLERİ



TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü personel alımları hakkında yapmış olduğu bilgilendirme açıklamasında kadro detaylarını aktardı. Kurum personel alımları hakkında "Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü İstanbul İl Sınırlarında Bulunan İşyerlerine Belirsiz Süreli İşçi Olarak 75 İstasyon Operasyon İşçisi Alınacaktır." ifadelerini kullandı.



Personel alımı için başvuruda bulunacak adaylar görev detaylarını aktaran TCDD, 2022 personel alımlarının erkek adaylar arasından olacağını duyurdu. İlana başvuruda bulunacak adaylar işe alınmaları durumunda İstanbul il sınırlarında bulunan İstasyon/Gar Şefliği - Gar Müdürlüğü bünyesinde çalışacaklar. Bu kadro için sadece erkek adaylar başvuru yapabilecek. İlanda yaş şartı da var. Personel alımları 36 yaşından gün almamış olması ile yapılacak.



Personel Alımı için Başvuru Yapabilecek Bölümler



Elektrik Elektrik Teknolojisi Elektrik Makineleri Bakım ve Onarımı Elektrik, Makine, Tamir ve Bakım Endüstriyel Elektrik Elektronik Teknolojisi Deniz Elektroniği Elektrik ve Elektronik Teknolojisi Elektrik-Elektronik Elektrik-Elektronik Teknikerliği Sgkbulteni.com Elektronik Elektronik Yüksek Teknisyenliği Endüstriyel Elektronik Endüstriyel Elektronik Teknikerliği Endüstriyel Elektronik Teknolojisi Gemi Elektroniği Raylı Sistemler Elektrik ve Elektronik Teknolojisi Makine Raylı Sistemler Makine Teknolojisi Bilgisayar Programcılığı Bilgisayar Teknolojisi Bilgisayar Operatörlüğü



BAŞVURU İŞLEMLERİ



Adaylar ilana başvurularını 11 Ocak tarihinden itibaren İŞKUR üzerinden yapacaklar. Başvurular online olarak yapıkacak olup TCDD kadro için talep edilen özel şartları İŞKUR'da yer alan kılavuzda duyurdu.