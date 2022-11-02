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İpek Mobilya Mağaza Satış Elemanı Personel Alımı İlanı
Kayseri, Mobilya sektöründe faaliyet gösteren perakende mağazamızda görevlendirilmek üzere;
· Perakende ve mağazacılık alanında en az 2 yıllık deneyime sahip,
· En az lise, tercihen yüksekokul mezunu,
· Pozitif, güler yüzlü ve çalışkan
· Satış tecrübesine ve ürün bilgisine sahip,
· Ürün bilgisi ve uzmanlığını satışa dönüştürebilecek, Müşteri ilişkileri ve iletişim becerileri kuvvetli,
· Esnek ve yoğun çalışma saatlerine uyum sağlayabilen
· Bay - Bayan Satış Danışmanları alınacaktır.
· Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış.
İŞ TANIMI
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Aylık ve dönemsel satış hedeflerini gerçekleştirmek,
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Mağaza görsel standartlarına uygun ürünlerin düzgün teşhir edilmesini sağlamak,
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Ürün ve stok takibini gerçekleştirmek,
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Müşterilere sunacağı koleksiyon ve ürünlerin özellikleri hakkında bilgi sahibi olmak ve müşterilere ürün özelliklerini anlatmak ve müşterilerin ihtiyaçlarına yönelik uygun ürünü müşteriye sunmak,
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Müşteri memnuniyetini sağlamak
- Tecrübeli ya da tecrübesiz adaylar
- Lise(Mezun), Ön Lisans(Mezun), Üniversite(Mezun)
- Bağlantıyı kullanarak detaylı bilgi alabilir,başvurunuzu gerçekleştirebilirsiniz https://www.kariyer.net//is-ilani/ipek-mobilya-magaza-satis-elemani-2379716
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