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İpek Mobilya Mağaza Satış Elemanı Personel Alımı İlanı

İpek Mobilya Mağaza Satış Elemanı Personel Alımı İlanı İpek Mobilya Kayseri iş Başvurusu ,İpek Mobilya İşe Alım

İpek Mobilya Mağaza Satış Elemanı Personel Alımı İlanı
Admin
Admin
02 Kasım 2022 Çarşamba 12:06

 İpek Mobilya Mağaza Satış Elemanı Personel Alımı İlanı

Kayseri, Mobilya sektöründe faaliyet gösteren perakende mağazamızda görevlendirilmek üzere;

·        Perakende ve mağazacılık alanında en az 2 yıllık deneyime sahip,

·         En az lise, tercihen yüksekokul mezunu,

·         Pozitif, güler yüzlü ve çalışkan

·         Satış tecrübesine ve ürün bilgisine sahip,

·         Ürün bilgisi ve uzmanlığını satışa dönüştürebilecek, Müşteri ilişkileri ve iletişim becerileri kuvvetli,

·         Esnek ve yoğun çalışma saatlerine uyum sağlayabilen

·         Bay - Bayan Satış Danışmanları alınacaktır.

·         Erkek adaylar için askerlik hizmetini tamamlamış.

İŞ TANIMI

  • Aylık ve dönemsel satış hedeflerini gerçekleştirmek,

  • Mağaza görsel standartlarına uygun ürünlerin düzgün teşhir edilmesini sağlamak,

  • Ürün ve stok takibini gerçekleştirmek,

  • Müşterilere sunacağı koleksiyon ve ürünlerin özellikleri hakkında bilgi sahibi olmak ve müşterilere ürün özelliklerini anlatmak ve müşterilerin ihtiyaçlarına yönelik uygun ürünü müşteriye sunmak,

  • Müşteri memnuniyetini sağlamak

  • Tecrübeli ya da tecrübesiz adaylar
  • Lise(Mezun), Ön Lisans(Mezun), Üniversite(Mezun)


Kaynak: Kamu Saati Özel
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