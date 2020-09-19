İncesu ŞOK Market Eleman Alım İlanı Elemanı Alım İlanı İş Başvuru Formu Şok Market Sözleşmeli 3000 tl Maaşla çalıştıracak Bay-Bayan Eleman Alımı iŞ Başvuru İşlem Detayları Haberimizde
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KamuAjans
OKU, YORUMLA ve PAYLAŞ ==> http://www.kamuajans.com/ilanlar/sok-marketler-online-is-basvurusu-nasil-yapilir-sok-marketler-5-bin-yeni-personel-aliyor-h548051.html
KamuAja
OKU, YORUMLA ve PAYLAŞ ==> http://www.kamuajans.com/ilanlar/sok-marketler-online-is-basvurusu-nasil-yapilir-sok-marketler-5-bin-yeni-personel-aliyor-h548051.html
KamuAjans
OKU, YORUMLA ve PAYLAŞ ==> http://www.kamuajans.com/ilanlar/sok-marketler-online-is-basvurusu-nasil-yapilir-sok-marketler-5-bin-yeni-personel-aliyor-h548051.html
KamuAjans
İncesu ŞOK Market Eleman Alım İlanı Elemanı Alım İlanı İş Başvuru Formu
İncesu ŞOK Market Eleman Alım İlanı Elemanı Alım İlanı İş Başvuru Formu Şok Market Sözleşmeli 3000 tl Maaşla çalıştıracak Bay-Bayan Eleman Alımı iŞ Başvuru İşlem Detayları Haberimizde
OKU, YORUMLA ve PAYLAŞ ==> http://www.kamuajans.com/ilanlar/sok-marketler-online-is-basvurusu-nasil-yapilir-sok-marketler-5-bin-yeni-personel-aliyor-h548051.html
KamuAjans
Türkiye genelinde en fazla şubesi bulunan ünlü market zinciri müşterilerine verdiği hizmetin kalitesini artırmak için personel alımı yapmaktadır. Şok Market açtığı yeni mağazalar ile mevcut mağazalarının personel ihtiyaçları kapsamında personel alım ilanları vermeye devam etmektedir. Şayet sizde yaşamakta olduğunuz illerde iş arıyorsanız Şok Market iş ilanlarını inceleyerek kendinize uygun olan pozisyonlara iş başvurusu yapabilirsiniz.
Özellikle Kasiyer ve Reyon Görevlisi gibi pozisyonlarda lise mezunu gençlere iş imkanı sunan Şok Market müşterilerine en iyi hizmeti sunabilecek kişiler ile çalışmayı tercih etmektedir. Türkiye genelinde il ve ilçelerde çok sayıda şubesi olan Şok Market istihdam ettiği çalışan sayısı ilede ülke ekonomisine ciddi anlamda katkı sağlamaktadır. Yıldız Holding bünyesinde hizmet vermeye başladıktan sonra büyük bir gelişme kaydeden Şok Market aşağıdaki pozisyonlar için iş başvurusu almaya devam ediyor.
Şok Market İş Başvurusu için bazı niteliklere sahip olmaları gerekiyor isteyen alım yapılan pozisyonlardan Kasiyer ve Reyon Görevlisi için en az Lise Mezunu olmak gerekmektedir. Elbette sadece bu pozisyonlar için alım yapmıyor şöför ve depo görevlisi gibi pozisyonlar içinde başvuru yapabilirsiniz.
Şok Market insan kaynakları, departmanı tarafından hazırlanmış olan başvuru formunda adayların başvuru yapabilmeleri için basit bir arayüz ile hazırlanmıştır. Sizden istenen bilgileri eksiksiz olarak doldurum başvuru formunu yetkililere iletebilirsiniz.
Başvuru yapmak isteyen adaylar aşağıdaki bağlantı linkine tıklayıp ilgili sayfaya ulaşabilirsiniz.
https://kurumsal.sokmarket.com.tr/insan-kaynaklari/sokta-kariyer/is-basvuru-formu
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