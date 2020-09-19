İncesu ŞOK Market Eleman Alım İlanı Elemanı Alım İlanı İş Başvuru Formu Şok Market Sözleşmeli 3000 tl Maaşla çalıştıracak Bay-Bayan Eleman Alımı iŞ Başvuru İşlem Detayları Haberimizde





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KamuAjans Şok Marketler Online İş Başvurusu Nasıl Yapılır? Şok Marketler 5 Bin Yeni Personel Alıyor! Türkiye'nin en büyük market zincirlerinden birisi olan Şok Marketler, online (internet üzerinden) market servis uygulaması Cepte Şok hizmetini tüm Türkiye’de devreye soktuklarını açıkladı. Şok CEO'su Uğur Demirel bunun içi n ek 5 bin personel alımı yapacaklarını söyledi.OKU, YORUMLA ve PAYLAŞ ==> http://www.kamuajans.com/ilanlar/sok-marketler-online-is-basvurusu-nasil-yapilir-sok-marketler-5-bin-yeni-personel-aliyor-h548051.html KamuAjans





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KamuAja Şok Marketler Online İş Başvurusu Nasıl Yapılır? Şok Marketler 5 Bin Yeni Personel Alıyor! Türkiye'nin en büyük market zincirlerinden birisi olan Şok Marketler, online (internet üzerinden) market servis uygulaması Cepte Şok hizmetini tüm Türkiye’de devreye soktuklarını açıkladı. Şok CEO'su Uğur Demirel bunun içi n ek 5 bin personel alımı yapacaklarını söyledi.OKU, YORUMLA ve PAYLAŞ ==> http://www.kamuajans.com/ilanlar/sok-marketler-online-is-basvurusu-nasil-yapilir-sok-marketler-5-bin-yeni-personel-aliyor-h548051.html KamuAja





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KamuAjans Son dönemde giderek artan çevrimiçi (online) market hizmeti Şok Marketler tarafından da tüm yurt genelinde hizmete açıldı. Vatandaşlar online market sayesinde evlerinden veya bulundukları başka bir ortamdan market siparişi verebilme ve bulundukları yere kadar getirtme şansına sahip oluyor. Bu kapsamda Şok Marketler ek istihdam sağlayacak. Şok Marketler CEO’su Uğur Demirel, yeni hizmete soktukları Cepte Şok uygulamasıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Yeni sistemi anlatan ve beklentilerini ortaya koyan Demirel yeni istihdam yapacaklarını da söyledi. Şok Marketler CEO’su Uğur Demirel iş arayan vatandaşlarımız için güzel bir haber verdi. Demirel; ''Cepte Şok için ek istihdam da sağlayacağız. Hem adrese teslimat hizmeti kapsamında hem de açmayı planladığımız yeni mağazalarla birlikte 2020 yılında toplam 5.000 kişiyi istihdam etmeyi hedefliyoruz'' dedi.OKU, YORUMLA ve PAYLAŞ ==> http://www.kamuajans.com/ilanlar/sok-marketler-online-is-basvurusu-nasil-yapilir-sok-marketler-5-bin-yeni-personel-aliyor-h548051.html KamuAjans





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KamuAjans Şok Marketler Online İş Başvurusu Nasıl Yapılır? Şok Marketler 5 Bin Yeni Personel Alıyor! Türkiye'nin en büyük market zincirlerinden birisi olan Şok Marketler, online (internet üzerinden) market servis uygulaması Cepte Şok hizmetini tüm Türkiye’de devreye soktuklarını açıkladı. Şok CEO'su Uğur Demirel bunun içi n ek 5 bin personel alımı yapacaklarını söyledi.OKU, YORUMLA ve PAYLAŞ ==> http://www.kamuajans.com/ilanlar/sok-marketler-online-is-basvurusu-nasil-yapilir-sok-marketler-5-bin-yeni-personel-aliyor-h548051.html KamuAjans

İncesu ŞOK Market Eleman Alım İlanı Elemanı Alım İlanı İş Başvuru Formu

İncesu ŞOK Market Eleman Alım İlanı Elemanı Alım İlanı İş Başvuru Formu Şok Market Sözleşmeli 3000 tl Maaşla çalıştıracak Bay-Bayan Eleman Alımı iŞ Başvuru İşlem Detayları Haberimizde





OKU, YORUMLA ve PAYLAŞ ==>



KamuAjans Son dönemde giderek artan çevrimiçi (online) market hizmeti Şok Marketler tarafından da tüm yurt genelinde hizmete açıldı. Vatandaşlar online market sayesinde evlerinden veya bulundukları başka bir ortamdan market siparişi verebilme ve bulundukları yere kadar getirtme şansına sahip oluyor. Bu kapsamda Şok Marketler ek istihdam sağlayacak. Şok Marketler CEO’su Uğur Demirel, yeni hizmete soktukları Cepte Şok uygulamasıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Yeni sistemi anlatan ve beklentilerini ortaya koyan Demirel yeni istihdam yapacaklarını da söyledi. Şok Marketler CEO’su Uğur Demirel iş arayan vatandaşlarımız için güzel bir haber verdi. Demirel; ''Cepte Şok için ek istihdam da sağlayacağız. Hem adrese teslimat hizmeti kapsamında hem de açmayı planladığımız yeni mağazalarla birlikte 2020 yılında toplam 5.000 kişiyi istihdam etmeyi hedefliyoruz'' dedi.OKU, YORUMLA ve PAYLAŞ ==> http://www.kamuajans.com/ilanlar/sok-marketler-online-is-basvurusu-nasil-yapilir-sok-marketler-5-bin-yeni-personel-aliyor-h548051.html KamuAjans

Türkiye genelinde en fazla şubesi bulunan ünlü market zinciri müşterilerine verdiği hizmetin kalitesini artırmak için personel alımı yapmaktadır. Şok Market açtığı yeni mağazalar ile mevcut mağazalarının personel ihtiyaçları kapsamında personel alım ilanları vermeye devam etmektedir. Şayet sizde yaşamakta olduğunuz illerde iş arıyorsanız Şok Market iş ilanlarını inceleyerek kendinize uygun olan pozisyonlara iş başvurusu yapabilirsiniz.

Özellikle Kasiyer ve Reyon Görevlisi gibi pozisyonlarda lise mezunu gençlere iş imkanı sunan Şok Market müşterilerine en iyi hizmeti sunabilecek kişiler ile çalışmayı tercih etmektedir. Türkiye genelinde il ve ilçelerde çok sayıda şubesi olan Şok Market istihdam ettiği çalışan sayısı ilede ülke ekonomisine ciddi anlamda katkı sağlamaktadır. Yıldız Holding bünyesinde hizmet vermeye başladıktan sonra büyük bir gelişme kaydeden Şok Market aşağıdaki pozisyonlar için iş başvurusu almaya devam ediyor.

Şok Market İş Başvurusu için bazı niteliklere sahip olmaları gerekiyor isteyen alım yapılan pozisyonlardan Kasiyer ve Reyon Görevlisi için en az Lise Mezunu olmak gerekmektedir. Elbette sadece bu pozisyonlar için alım yapmıyor şöför ve depo görevlisi gibi pozisyonlar içinde başvuru yapabilirsiniz.

Şok Market insan kaynakları, departmanı tarafından hazırlanmış olan başvuru formunda adayların başvuru yapabilmeleri için basit bir arayüz ile hazırlanmıştır. Sizden istenen bilgileri eksiksiz olarak doldurum başvuru formunu yetkililere iletebilirsiniz.

Başvuru yapmak isteyen adaylar aşağıdaki bağlantı linkine tıklayıp ilgili sayfaya ulaşabilirsiniz.

https://kurumsal.sokmarket.com.tr/insan-kaynaklari/sokta-kariyer/is-basvuru-formu

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