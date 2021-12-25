Kamu personeli alımı yapılacağı ilan edilmiştir. Kamu İlan sayfası üzerinden yayınlanan iş ilanlarına göre il özel idaresine 6530 TL Maaş ile kamu personeli alımı yapılacağı ilan edilmiştir. Detaylar haberimizde…

İl Özel İdaresi 6530 TL Maaş Memur Alımı Yapılacak

Kamu personeli alımı yapılacağı ilan edilmiştir. Kamu İlan sayfası üzerinden yayınlanan iş ilanlarına göre il özel idaresine 6530 TL Maaş ile kamu personeli alımı yapılacağı ilan edilmiştir. Detaylar haberimizde…

Kamu ilan kamu kurum ve kuruluşlarının iş ilanları yayınladığı sayfa üzerinden yayınlanan yeni iş ilanlarına göre 6530 TL maaş ile memur alımlarının yapılacağı üzerinden yayınlanmıştır.

Memur Alımı Şartları Başvuru yapacak adayların kamusal haklarından mahrum olmaması, Son başvuru tarihinden itibaren en az 3 Yıllık B sınıf ehliyet sahibi olan, Adayların en az 3 yıl deneyimli olması ve bunu belgelemesi, 2020 yılı KPSS sınavından en az 75 puan ve üzeri almış olma, Öğrenim durumu itibari ile 4 yıllık üniversitelerin Makina Mühendisliği bölümlerinden lisans mezunu olma,

Başvuru yapacak adaylar için en az 35 yaşını geçmemiş olma,

Görevini devamlı yapmasına engel hastalığı bulunmama şartları ile personel alımı yapılacaktır.

Başvuru yapacak adaylar için alımlar Muş İl Özel İdaresine yapılacak olup alımı yapılacak unvan ise 1 adet mühendis niteliği ise Makine Mühendisi olmak üzere kadro verilmiştir. Başvuruların nasıl yapılacağı detaylarda yer almaktadır.

Memur Olma Başvuruları

Başvuru yapmak isteyen adaylar başvurularını Muş İl Özel İdaresine şahsen istenilen belgelerin iletilmesi yolu ile yapılacaktır. Başvuru esnasında istenilen belgeler ile birlikte şahsen gidilecektir.

Başvuru yapmak isteyen adaylar için başvurular henüz alınmaya başlanmamış olup en geç müracaatlar 2 günlük bir süre içerisinde 29 Aralık 2021 tarihine kadar yapa bilecektir.