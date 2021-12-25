yemek molası
yemek molası
0
headline
headline
0
devlet ödemeleri
devlet ödemeleri
0
işsizlik ödeneği
işsizlik ödeneği
0
AGİ
AGİ
0
vergi
vergi
0
asgari2022
asgari2022
0
zam geri alınır mı
zam geri alınır mı
0
asgariücret
asgariücret
0
aralık ayı personel alımı
aralık ayı personel alımı
0
rarlu işçi işten
rarlu işçi işten
0
tüvtürk personel alımı
tüvtürk personel alımı
0

İl Özel İdaresi 6530 TL Maaş Memur Alımı Yapılacak

Kamu personeli alımı yapılacağı ilan edilmiştir. Kamu İlan sayfası üzerinden yayınlanan iş ilanlarına göre il özel idaresine 6530 TL Maaş ile kamu personeli alımı yapılacağı ilan edilmiştir. Detaylar haberimizde…

İl Özel İdaresi 6530 TL Maaş Memur Alımı Yapılacak
25 Aralık 2021 Cumartesi 17:33

İl Özel İdaresi 6530 TL Maaş Memur Alımı Yapılacak

Kamu personeli alımı yapılacağı ilan edilmiştir. Kamu İlan sayfası üzerinden yayınlanan iş ilanlarına göre il özel idaresine 6530 TL Maaş ile kamu personeli alımı yapılacağı ilan edilmiştir. Detaylar haberimizde…

Kamu ilan kamu kurum ve kuruluşlarının iş ilanları yayınladığı sayfa üzerinden yayınlanan yeni iş ilanlarına göre 6530 TL maaş ile memur alımlarının yapılacağı üzerinden yayınlanmıştır.

Memur Alımı Şartları

Başvuru yapacak adayların kamusal haklarından mahrum olmaması,

Son başvuru tarihinden itibaren en az 3 Yıllık B sınıf ehliyet sahibi olan,

Adayların en az 3 yıl deneyimli olması ve bunu belgelemesi,

2020 yılı KPSS sınavından en az 75 puan ve üzeri almış olma,

Öğrenim durumu itibari ile 4 yıllık üniversitelerin Makina Mühendisliği bölümlerinden lisans mezunu olma,

Başvuru yapacak adaylar için en az 35 yaşını geçmemiş olma,

Görevini devamlı yapmasına engel hastalığı bulunmama şartları ile personel alımı yapılacaktır.

Başvuru yapacak adaylar için alımlar Muş İl Özel İdaresine yapılacak olup alımı yapılacak unvan ise 1 adet mühendis niteliği ise Makine Mühendisi olmak üzere kadro verilmiştir. Başvuruların nasıl yapılacağı detaylarda yer almaktadır.

Memur Olma Başvuruları

Başvuru yapmak isteyen adaylar başvurularını Muş İl Özel İdaresine şahsen istenilen belgelerin iletilmesi yolu ile yapılacaktır. Başvuru esnasında istenilen belgeler ile birlikte şahsen gidilecektir.

Başvuru yapmak isteyen adaylar için başvurular henüz alınmaya başlanmamış olup en geç müracaatlar 2 günlük bir süre içerisinde 29 Aralık 2021 tarihine kadar yapa bilecektir.


Kaynak: Kamu Saati Özel
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.