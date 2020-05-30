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İçişleri Bakanlığı'ndan normalleşme süreci genelgesi

Piknik alanları, spor merkezleri, plajlar 1 Haziran itibarıyla kullanılabilecek.

İçişleri Bakanlığı'ndan normalleşme süreci genelgesi
30 Mayıs 2020 Cumartesi 21:59

Kademeli normalleşme sürecine giren Türkiye'de, koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler gevşetiliyor.

İçişleri Bakanlığı, lokanta, restoran, kafe gibi iş yerleri ile park, piknik alanları, mesire yerleri ve giyim pazarlarıyla ilgili genelge yayınladı.

Genelgeye göre, lokanta, restoran, kafe, pastane, kahvehane, çay bahçesi, lokaller 1 Haziran'dan itibaren saat 22.00'ye kadar hizmet verecek.

İçişleri Bakanlığı genelgesiyle park, bahçe, piknik alanları, mesire yerleri, plajlar 1 Haziran'dan itibaren kullanılabilecek.

SAUNA, HAMAM, SPOR MERKEZLERİ...

Yüzme havuzu, kaplıca, hamam, sauna, SPA merkezleri vb. işletmeler, 1 Haziran'dan itibaren belirlenen kurallar dahilinde saat 22.00'ye kadar, spor merkezleri/tesisler 24.00'e kadar hizmet vermeye başlayacak.

1 Haziran'da hizmete başlayacak umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinde, iskambil, okey, tavla oynanamayacak, nargile satışları yapılamayacak.

MANGAL YASAĞI DEVAM EDİYOR

Park/bahçe, rekreasyon, piknik alanları, mesire ve ören yerleri ile sahil bantlarında piknik, spor, yürüyüş, gezi, balık tutma vb. faaliyetlere (mangal yapmak hariç) 1 Haziran'da başlanacak.

CANLI MÜZİĞE SOSYAL MESAFE ŞARTI

Umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinde doğrudan temasa neden olacak şekilde dans ve oyun amaçlı canlı müzik faaliyetleri yapılamayacak.

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Kaynak: Kamu Saati Özel
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