HSBC Bank Personel Alımı ve İş İlanları 2022

HSBC Bank Personel Alımı 2022, HSBC Bank İŞÇİ ALIMI, GÜNCEL İŞ İLANLARI, HSBC Bank İŞÇİ MAAŞI KAÇ LİRA?, Dardanel bünyesine dahil olup firmaya iş başvurusu yapmak isteyenler aşağıdan gerekli bilgileri inceleyebilir ve HSBC Bank personel alımı ilanlarından dilediğine başvuru yapabilir. Aynı zamanda firmanın açık pozisyonlarını da takip edebilirsiniz.

HSBC İş İlanları 2022

HSBC Türkiye kurum bünyesinde bir çalışan olmak birçok iş arayan için büyük bir öneme sahiptir. Global kökenli bir firma olması ile de güvenilirliği yüksek olan bu firmada çalışmak için belirli aralıklar ile alıma çıkıldığı dönem takip edilmeli, doğru pozisyon için gerekli başvuru yapılarak süreç ilerletilmelidir.

Müşteri Hizmetleri Temsilcisi

Müşteri Hizmetleri Temsilcisi

Banka Uzman Yardımcısı

Gişe Yetkilisi

Genellikle ilanlar firmanın sitesindeki insan kaynakları ve duyurular alanında yayınlanmaktadır. Buralardan takip işlemi yapılabilir. Ayrıca internet üzerinde hizmet veren iş ilanı sayfaları aracılığı ile de bu iş alım ilanları takip edilebilir. Düzenli takip yapılması, işi bulmada sizlere öncelik ve avantajlar sağlayacaktır.

HSBC Bank'a Nasıl Başvurulur?

Başvurular HSBC Türkiye web sitesi üzerindeki online başvuru formu aracılığı ile gerçekleşmektedir. Alım sürecine çıkılması ardından başvurular kabul edilmekte, gerekli koşulları sağlayan kişiler içerisinden alım yapılmaktadır. Ayrıca il ve ilçelerde yer alan şubelere gidilerek fiziksel başvuru ve CV ile de iş başvurusunda bulunulabilir.

HSBC İnsan Kaynakları bölümü veya iş ilanı siteleri aracılığı ile ön başvuru formu doldurulur ve gerekli olan ek belgeler gönderilir.

Başvuru sonrası değerlendirme, mülakat ve işe alım süreci için kalanlar fiziki işlemler gerçekleştirilir.

Çalışılabilecek Pozisyonlar

Gişe Yetkilisi

Bireysel Müşteri Temsilcisi

Müşteri Hizmetleri Temsilcisi

Güvenlik Görevlisi

Saha Satış Danışmanı

Temizlik Görevlisi

Çaycı

Stajyer

Pozisyonlar Açıklamaları:

Gişe Yetkilisi: Ödeme, para çekme ve diğer banka işlemleri için HSBC müşterilerine gişe hizmeti sunmak

Ödeme, para çekme ve diğer banka işlemleri için HSBC müşterilerine gişe hizmeti sunmak Bireysel Müşteri Temsilcisi: HSBC bankasında mevduat sahibi olan, kredi veya diğer nakti işlemler için müşterilere daha özel ve kişisel hizmet sunma görevini üstlenen temsilcilik işlemlerini yapmak

HSBC bankasında mevduat sahibi olan, kredi veya diğer nakti işlemler için müşterilere daha özel ve kişisel hizmet sunma görevini üstlenen temsilcilik işlemlerini yapmak Müşteri Hizmetleri Temsilcisi: Fiziki olarak ve telefon, mail, mesajlaşma yolu ile HSBC müşterilerinin yaşadıkları sorun ve destek gerektiren durumlara yardımcı olmak

Fiziki olarak ve telefon, mail, mesajlaşma yolu ile HSBC müşterilerinin yaşadıkları sorun ve destek gerektiren durumlara yardımcı olmak Güvenlik Görevlisi: HSBC banka şubeleri içerisinde bulunan HSBC çalışanları veya diğer HSBC müşterilerinin olası güvenlik sorunları yaşamamasını sağlamak, bankayı maddi ve manevi açıdan güvende tutmak

HSBC banka şubeleri içerisinde bulunan HSBC çalışanları veya diğer HSBC müşterilerinin olası güvenlik sorunları yaşamamasını sağlamak, bankayı maddi ve manevi açıdan güvende tutmak Saha Satış Danışmanı: HSBC tarafından sunulan hizmetleri potansiyel müşterilere açıklamak ve onların bu hizmetlerden faydalanmasını sağlamak

HSBC tarafından sunulan hizmetleri potansiyel müşterilere açıklamak ve onların bu hizmetlerden faydalanmasını sağlamak Temizlik görevlisi: HSBC şubelerinde gerek duyulan temizlik işlemlerini gerçekleştirmek

HSBC şubelerinde gerek duyulan temizlik işlemlerini gerçekleştirmek Çaycı: HSBC bünyesindeki personel ve diğer kişiler için gerekli ikramları hazırlamak

Temel Bilgiler:

Minimum Çalışma Yaşı: 18

Çalışma Saatleri: Pazartesi-Cuma09.00 – 17.00, Hafta sonu tatil.

Alım Yapılacak Şehirler: Türkiye geneli il ve ilçelerde yer alan HSBC şubelerinde alımlar yapılmaktadır.