Hilal Mağazaları Dayanıklı Tüketim Malları Tic.A.ş Satış Danışmanı işe Alım İlanı | Hilal Mağazaları İş Başvurusu

Kayseri içerisindeki mağazalarda görevlendirilmek üzere,

Beyaz Eşya, Mobilya, Elektronik, Züccaciye, Ev Tekstili, Küçük Ev Aletleri satışında tecrübeli..

· En az lise mezunu tercihen yüksek okul mezunu,

· Mağazacılık sektöründe tecrübeli,

· Yoğun iş temposuna ayak uydurabilecek,

· Sorumluluk alabilecek,

· Ekip çalışmasına yatkın ve insan ilişkileri kuvvetli,

· Güler yüzlü ve giyimine ve görünüşüne özen gösteren,

· Müşteri odaklı,

· Askerlik hizmetini tamamlamış (erkek adaylar için),

· Esnek çalışma saatlerine uyabilecek



Bay Bayan Satış Danışmanları ve mağaza içerisinde oluşturulacak diğer pozisyonlar için çalışma arkadaşları arıyoruz.