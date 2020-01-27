Hilal Mağazaları Dayanıklı Tüketim Malları Tic.A.ş Satış Danışmanı işe Alım İlanı | Hilal Mağazaları İş Başvurusu

Hilal Mağazaları Dayanıklı Tüketim Malları Tic.A.ş Satış Danışmanı Alım İlanı | Hilal Mağazaları Dayanıklı Tüketim Malları Tic.A.ş Satış Danışmanı Alım İlanı İş Başvurusu
Hilal Mağazaları Dayanıklı Tüketim Malları Tic.A.ş Satış Danışmanı işe Alım İlanı | Hilal Mağazaları Dayanıklı Tüketim Malları A.ş
İş İçeriği;
Kayseri içerisindeki mağazalarda görevlendirilmek üzere,
Beyaz Eşya, Mobilya, Elektronik, Züccaciye, Ev Tekstili, Küçük Ev Aletleri satışında tecrübeli..
· En az lise mezunu tercihen yüksek okul mezunu,
· Mağazacılık sektöründe tecrübeli,
· Yoğun iş temposuna ayak uydurabilecek,
· Sorumluluk alabilecek,
· Ekip çalışmasına yatkın ve insan ilişkileri kuvvetli,
· Güler yüzlü ve giyimine ve görünüşüne özen gösteren,
· Müşteri odaklı,
· Askerlik hizmetini tamamlamış (erkek adaylar için),
· Esnek çalışma saatlerine uyabilecek
Bay Bayan Satış Danışmanları ve mağaza içerisinde oluşturulacak diğer pozisyonlar için çalışma arkadaşları arıyoruz.
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Başvuru Şartları;
En çok 10 yıl tecrübeli adaylar
- Satış
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Sürekli / Tam zamanlı
- Kayserideki mağazalarda görevlendirilecek
- Askerliğini yapmış veya muaf
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Detaylı bilgi alarak başvurunuzu tamamlayabilmek amaçlı linki tıklayabilirsiniz https://www.kariyer.net//is-ilani/hilal-dayanikli-tuketim-mam-tic-san-ltd-sti-satis-danismani-2438896
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