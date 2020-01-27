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Hilal Mağazaları Dayanıklı Tüketim Malları Tic.A.ş Satış Danışmanı işe Alım İlanı | Hilal Mağazaları İş Başvurusu

Hilal Mağazaları Dayanıklı Tüketim Malları Tic.A.ş Satış Danışmanı Alım İlanı | Hilal Mağazaları Dayanıklı Tüketim Malları Tic.A.ş Satış Danışmanı Alım İlanı İş Başvurusu

Hilal Mağazaları Dayanıklı Tüketim Malları Tic.A.ş Satış Danışmanı işe Alım İlanı | Hilal Mağazaları İş Başvurusu
27 Ocak 2020 Pazartesi 13:03

Hilal Mağazaları Dayanıklı Tüketim Malları Tic.A.ş Satış Danışmanı  işe  Alım İlanı |  Hilal Mağazaları Dayanıklı Tüketim Malları A.ş

İş İçeriği;

Kayseri içerisindeki mağazalarda görevlendirilmek üzere, 

Beyaz Eşya, Mobilya, Elektronik, Züccaciye, Ev Tekstili, Küçük Ev Aletleri satışında tecrübeli.. 

 

· En az lise mezunu tercihen yüksek okul mezunu,

· Mağazacılık sektöründe tecrübeli,

· Yoğun iş temposuna ayak uydurabilecek,
· Sorumluluk alabilecek,
· Ekip çalışmasına yatkın ve insan ilişkileri kuvvetli,
· Güler yüzlü ve giyimine ve görünüşüne özen gösteren,
· Müşteri odaklı,
· Askerlik hizmetini tamamlamış (erkek adaylar için),
· Esnek çalışma saatlerine uyabilecek
         
Bay Bayan Satış Danışmanları ve mağaza içerisinde oluşturulacak diğer pozisyonlar için çalışma arkadaşları arıyoruz.

 

  • Başvuru Şartları;

    En çok 10 yıl tecrübeli adaylar

    Lise(Mezun), Ön Lisans(Öğrenci), Ön Lisans(Mezun), Üniversite(Öğrenci), Üniversite(Mezun)
  • Satış

  • Sürekli / Tam zamanlı

    İşinde Uzmanlaşmış satış ve ikna kabiliyeti olan
  • Kayserideki mağazalarda görevlendirilecek
  • Askerliğini yapmış veya muaf

  • Detaylı bilgi alarak başvurunuzu tamamlayabilmek amaçlı linki tıklayabilirsiniz https://www.kariyer.net//is-ilani/hilal-dayanikli-tuketim-mam-tic-san-ltd-sti-satis-danismani-2438896

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Kaynak: Kamu Saati Özel
Etiketler; #Hilal Mağazaları Dayanıklı Tüketim Malları Tic.A.ş Satış Danışmanı Alım İlanı
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