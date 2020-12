Hazine ve Maliye Bakanlığı Defterdarlık Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı Duyurusu

Hazine ve Maliye Bakanlığı taşra teşkilatında (Defterdarlıklarda) boş bulunan toplam 300 adet Defterdarlık Uzman Yardımcısı kadrosu için giriş sınavı yapılmak suretiyle Defterdarlık Uzman Yardımcısı alınacak. Her ilin kontenjan sayısı ve atama yapılacak yerler ilanda gösterilmiştir. En az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler ile diğer fakültelerin veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak şartlarının arandığı ilanla ilgili diğer detaylara buradan ulaşabilirsiniz

T.C.

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI

DEFTERDARLIK UZMAN YARDIMCILIĞI GİRİŞ SINAVI DUYURUSU

I-SINAVA İLİŞKİN BİLGİLER:

Hazine ve Maliye Bakanlığı taşra teşkilatında (Defterdarlıklarda) boş bulunan toplam 300 adet Defterdarlık Uzman Yardımcısı kadrosu için giriş sınavı yapılmak suretiyle Defterdarlık Uzman Yardımcısı alınacaktır.

Her ilin kontenjan sayısı ve atama yapılacak yerler TABLO 1’de gösterilmiştir.



TABLO 1:

İL ATAMA YAPILACAK YERLER KONTENJAN İL TOPLAM KONTENJANI Adana Karataş Malmüdürlüğü 1 2 Pozantı Malmüdürlüğü 1 Adıyaman Gölbaşı Malmüdürlüğü 1 3 Samsat Malmüdürlüğü 1 Tut Malmüdürlüğü 1 Afyonkarahisar Başmakçı Malmüdürlüğü 1 6 Bayat Malmüdürlüğü 1 Emirdağ Malmüdürlüğü 1 Hocalar Malmüdürlüğü 1 Sandıklı Malmüdürlüğü 1 Şuhut Malmüdürlüğü 1 Ağrı Ağrı Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğü 1 5 Eleşkirt Malmüdürlüğü 1 Hamur Malmüdürlüğü 1 Taşlıçay Malmüdürlüğü 1 Gürbulak Gümrük Saymanlık Müdürlüğü

(Doğubeyazıt) 1 Amasya Göynücek Malmüdürlüğü 1 2 Hamamözü Malmüdürlüğü 1 Ankara Altındağ Malmüdürlüğü 15 19 Ayaş Malmüdürlüğü 1 Güdül Malmüdürlüğü 1 Kalecik Malmüdürlüğü 1 Şereflikoçhisar Malmüdürlüğü 1 Antalya Akseki Malmüdürlüğü 1 4 Gündoğmuş Malmüdürlüğü 1 İbradı Malmüdürlüğü 1 Korkuteli Malmüdürlüğü 1 Artvin Ardanuç Malmüdürlüğü 1 6 Arhavi Malmüdürlüğü 1 Borçka Malmüdürlüğü 1 Kemalpaşa Malmüdürlüğü 1 Murgul Malmüdürlüğü 1 Sarp Gümrük Saymanlık Müdürlüğü (Hopa) 1 Aydın Kuyucak Malmüdürlüğü 1 2 Sultanhisar Malmüdürlüğü 1 Balıkesir İvrindi Malmüdürlüğü 1 2 Savaştepe Malmüdürlüğü 1 Bilecik İnhisar Malmüdürlüğü 1 1 Bingöl Bingöl Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğü 1 3 Adaklı Malmüdürlüğü 1 Yayladere Malmüdürlüğü 1 Bitlis Mutki Malmüdürlüğü 1 2 Tatvan Malmüdürlüğü 1 Bolu Dörtdivan Malmüdürlüğü 1 4 Kıbrıscık Malmüdürlüğü 1 Mengen Malmüdürlüğü 1 Seben Malmüdürlüğü 1 Burdur Bucak Malmüdürlüğü 1 3 Çavdır Malmüdürlüğü 1 Kemer Malmüdürlüğü 1 Bursa Büyükorhan Malmüdürlüğü 1 2 Harmancık Malmüdürlüğü 1 Çanakkale Gökçeada Malmüdürlüğü 1 6 Biga Malmüdürlüğü 1 Bozcaada Malmüdürlüğü 1 Eceabat Malmüdürlüğü 1 Ezine Malmüdürlüğü 1 Lapseki Malmüdürlüğü 1 Çankırı Eldivan Malmüdürlüğü 1 5 Kızılırmak Malmüdürlüğü 1 Korgun Malmüdürlüğü 1 Şabanözü Malmüdürlüğü 1 Yapraklı Malmüdürlüğü 1 Çorum Boğazkale Malmüdürlüğü 1 4 Dodurga Malmüdürlüğü 1 İskilip Malmüdürlüğü 1 Kargı Malmüdürlüğü 1 Denizli Buldan Malmüdürlüğü 1 2 Çivril Malmüdürlüğü 1 Diyarbakır Çüngüş Malmüdürlüğü 1 3 Kulp Malmüdürlüğü 1 Lice Malmüdürlüğü 1 Edirne İpsala Gümrük Saymanlık Müdürlüğü (İpsala) 1 5 İpsala Malmüdürlüğü 1 Kapıkule Gümrük Saymanlık Müdürlüğü 1 Meriç Malmüdürlüğü 1 Uzunköprü Malmüdürlüğü 1 Elazığ Ağın Malmüdürlüğü 1 3 Alacakaya Malmüdürlüğü 1 Maden Malmüdürlüğü 1 Erzincan Çayırlı Malmüdürlüğü 1 6 Ilıç Malmüdürlüğü 1 Kemaliye Malmüdürlüğü 1 Otlukbeli Malmüdürlüğü 1 Refahiye Malmüdürlüğü 1 Tercan Malmüdürlüğü 1 Erzurum Aşkale Malmüdürlüğü 1 9 Çat Malmüdürlüğü 1 Hınıs Malmüdürlüğü 1 Horasan Malmüdürlüğü 1 Karayazı Malmüdürlüğü 1 Karaçoban Malmüdürlüğü 1 Köprüköy Malmüdürlüğü 1 Pasinler Malmüdürlüğü 1 Pazaryolu Malmüdürlüğü 1 Eskişehir Alpu Malmüdürlüğü 1 7 Beylikova Malmüdürlüğü 1 Günyüzü Malmüdürlüğü 1 Han Malmüdürlüğü 1 Mihalgazi Malmüdürlüğü 1 Mihalıççık Malmüdürlüğü 1 Sivrihisar Malmüdürlüğü 1 Gaziantep Araban Malmüdürlüğü 1 2 Karkamış Malmüdürlüğü 1 Giresun Çamoluk Malmüdürlüğü 1 5 Çanakcı Malmüdürlüğü 1 Dereli Malmüdürlüğü 1 Doğankent Malmüdürlüğü 1 Yağlıdere Malmüdürlüğü 1 Gümüşhane Kelkit Malmüdürlüğü 1 3 Köse Malmüdürlüğü 1 Torul Malmüdürlüğü 1 Hakkari Hakkari Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğü 1 3 Çukurca Malmüdürlüğü 1 Derecik Malmüdürlüğü 1 Hatay Altınözü Malmüdürlüğü 1 3 Erzin Malmüdürlüğü 1 Yayladağ Malmüdürlüğü 1 Isparta Aksu Malmüdürlüğü 1 6 Atabey Malmüdürlüğü 1 Gelendost Malmüdürlüğü 1 Gönen Malmüdürlüğü 1 Senirkent Malmüdürlüğü 1 Şarkikaraağaç Malmüdürlüğü 1 Mersin Çamlıyayla Malmüdürlüğü 1 2 Mersin Gümrük Saymanlık Müdürlüğü 1 İstanbul Beşiktaş Malmüdürlüğü 1 3 Çekmeköy Malmüdürlüğü 1 Fatih Malmüdürlüğü 1 Kars Kars Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğü 1 5 Akyaka Malmüdürlüğü 1 Arpaçay Malmüdürlüğü 1 Kağızman Malmüdürlüğü 1 Sarıkamış Malmüdürlüğü 1 Kastamonu Abana Malmüdürlüğü 1 13 Azdavay Malmüdürlüğü 1 Cide Malmüdürlüğü 1 Çatalzeytin Malmüdürlüğü 1 Daday Malmüdürlüğü 1 Devrekani Malmüdürlüğü 1 Doğanyurt Malmüdürlüğü 1 İnebolu Malmüdürlüğü 1 Küre Malmüdürlüğü 1 Pınarbaşı Malmüdürlüğü 1 Seydiler Malmüdürlüğü 1 Şenpazar Malmüdürlüğü 1 Tosya Malmüdürlüğü 1 Kayseri Pınarbaşı Malmüdürlüğü 1 2 Yahyalı Malmüdürlüğü 1 Kırklareli Kırklareli Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğü 1 5 Demirköy Malmüdürlüğü 1 Kofçaz Malmüdürlüğü 1 Pehlivanköy Malmüdürlüğü 1 Vize Malmüdürlüğü 1 Kırşehir Kaman Malmüdürlüğü 1 2 Mucur Malmüdürlüğü 1 Konya Akören Malmüdürlüğü 1 10 Çeltik Malmüdürlüğü 1 Derbent Malmüdürlüğü 1 Doğanhisar Malmüdürlüğü 1 Güneysınır Malmüdürlüğü 1 Hüyük Malmüdürlüğü 1 Kadınhanı Malmüdürlüğü 1 Kulu Malmüdürlüğü 1 Taşkent Malmüdürlüğü 1 Yalıhüyük Malmüdürlüğü 1 Kütahya Çavdarhisar Malmüdürlüğü 1 4 Dumlupınar Malmüdürlüğü 1 Emet Malmüdürlüğü 1 Şaphane Malmüdürlüğü 1 Malatya Darende Malmüdürlüğü 1 2 Yazıhan Malmüdürlüğü 1 Manisa Kırkağaç Malmüdürlüğü 1 3 Köprübaşı Malmüdürlüğü 1 Selendi Malmüdürlüğü 1 Kahramanmaraş Andırın Malmüdürlüğü 1 2 Ekinözü Malmüdürlüğü 1 Mardin Mardin Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğü 1 3 Dargeçit Malmüdürlüğü 1 Derik Malmüdürlüğü 1 Muğla Kavaklıdere Malmüdürlüğü 1 3 Seydikemer Malmüdürlüğü 1 Yatağan Malmüdürlüğü 1 Muş Muş Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğü 1 3 Hasköy Malmüdürlüğü 1 Malazgirt Malmüdürlüğü 1 Nevşehir Avanos Malmüdürlüğü 1 3 Hacıbektaş Malmüdürlüğü 1 Kozaklı Malmüdürlüğü 1 Niğde Çiftlik Malmüdürlüğü 1 2 Ulukışla Malmüdürlüğü 1 Ordu Aybastı Malmüdürlüğü 1 6 Çaybaşı Malmüdürlüğü 1 Gölköy Malmüdürlüğü 1 İkizce Malmüdürlüğü 1 Kumru Malmüdürlüğü 1 Mesudiye Malmüdürlüğü 1 Rize Güneysu Malmüdürlüğü 1 4 Hemşin Malmüdürlüğü 1 İkizdere Malmüdürlüğü 1 Kalkandere Malmüdürlüğü 1 Sakarya Karasu Malmüdürlüğü 1 2 Taraklı Malmüdürlüğü 1 Samsun Asarcık Malmüdürlüğü 1 5 Ayvacık Malmüdürlüğü 1 Kavak Malmüdürlüğü 1 Salıpazarı Malmüdürlüğü 1 Terme Malmüdürlüğü 1 Siirt Eruh Malmüdürlüğü 1 3 Pervari Malmüdürlüğü 1 Şirvan Malmüdürlüğü 1 Sinop Ayancık Malmüdürlüğü 1 2 Durağan Malmüdürlüğü 1 Sivas Akıncılar Malmüdürlüğü 1 10 Divriği Malmüdürlüğü 1 Doğanşar Malmüdürlüğü 1 Gemerek Malmüdürlüğü 1 Gölova Malmüdürlüğü 1 İmranlı Malmüdürlüğü 1 Kangal Malmüdürlüğü 1 Koyulhisar Malmüdürlüğü 1 Şarkışla Malmüdürlüğü 1 Zara Malmüdürlüğü 1 Tekirdağ Hayrabolu Malmüdürlüğü 1 2 Şarköy Malmüdürlüğü 1 Tokat Artova Malmüdürlüğü 1 4 Başçiftlik Malmüdürlüğü 1 Reşadiye Malmüdürlüğü 1 Sulusaray Malmüdürlüğü 1 Trabzon Düzköy Malmüdürlüğü 1 3 Köprübaşı Malmüdürlüğü 1 Şalpazarı Malmüdürlüğü 1 Tunceli Nazimiye Malmüdürlüğü 1 2 Pülümür Malmüdürlüğü 1 Şanlıurfa Şanlıurfa Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğü 1 3 Akçakale Malmüdürlüğü 1 Bozova Malmüdürlüğü 1 Van Başkale Malmüdürlüğü 1 5 Çaldıran Malmüdürlüğü 1 Çatak Malmüdürlüğü 1 Özalp Malmüdürlüğü 1 Saray Malmüdürlüğü 1 Yozgat Aydıncık Malmüdürlüğü 1 4 Çayıralan Malmüdürlüğü 1 Çekerek Malmüdürlüğü 1 Yenifakılı Malmüdürlüğü 1 Aksaray Ağaçören Malmüdürlüğü 1 4 Gülağaç Malmüdürlüğü 1 Güzelyurt Malmüdürlüğü 1 Sultanhanı Malmüdürlüğü 1 Bayburt Aydıntepe Malmüdürlüğü 1 2 Demirözü Malmüdürlüğü 1 Karaman Ayrancı Malmüdürlüğü 1 5 Başyayla Malmüdürlüğü 1 Ermenek Malmüdürlüğü 1 Kazım Karabekir Malmüdürlüğü 1 Sarıveliler Malmüdürlüğü 1 Kırıkkale Çelebi Malmüdürlüğü 1 4 Delice Malmüdürlüğü 1 Keskin Malmüdürlüğü 1 Sulakyurt Malmüdürlüğü 1 Batman Batman Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğü 1 2 Gercüş Malmüdürlüğü 1 Şırnak Şırnak Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğü 1 3 İdil Malmüdürlüğü 1 Uludere Malmüdürlüğü 1 Bartın Amasra Malmüdürlüğü 1 3 Kurucaşile Malmüdürlüğü 1 Ulus Malmüdürlüğü 1 Ardahan Ardahan Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğü 1 5 Çıldır Malmüdürlüğü 1 Damal Malmüdürlüğü 1 Hanak Malmüdürlüğü 1 Posof Malmüdürlüğü 1 Iğdır Aralık Malmüdürlüğü 1 3 Karakoyunlu Malmüdürlüğü 1 Tuzluca Malmüdürlüğü 1 Karabük Eflani Malmüdürlüğü 1 3 Ovacık Malmüdürlüğü 1 Yenice Malmüdürlüğü 1 Kilis Kilis Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğü 1 2 Kilis Gümrük Saymanlık Müdürlüğü 1 Osmaniye Bahçe Malmüdürlüğü 1 2 Hasanbeyli Malmüdürlüğü 1 Düzce Çilimli Malmüdürlüğü 1 2 Yığılca Malmüdürlüğü 1 TOPLAM 300 300



II-SINAV TARİHİ VE YERİ:

a) Giriş sınavı, Ankara’da yapılacaktır.

b) Giriş sınavının tarihi, giriş sınavına katılmaya hak kazanan adaylar ile bunların sınava giriş yerleri Hazine ve Maliye Bakanlığı (www.hmb.gov.tr) internet sayfasında sınavdan en az 10 gün önce ilan edilecektir. Adaylara ayrıca tebligat yapılmayacaktır.



III-SINAVA BAŞVURU ŞARTLARI:

Defterdarlık Uzman Yardımcılığı giriş sınavına başvuracak adaylarda son başvuru tarihi (29/01/2021) itibarıyla aşağıdaki şartlar aranır.

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,

b) Giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibariyle otuz beş (35) yaşını doldurmamış olmak (01/01/1986 tarih ve sonraki doğumlular başvurabilecektir),

c) TABLO 2’de belirtilen öğrenim şartına sahip olmak,

ç) ÖSYM tarafından 2019 veya 2020 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) katılmış ve TABLO 2’de belirtilen puan türlerinden herhangi birinden en az 70 puan almış olmak. (Adaylar başvuruyu belirtilen puanlardan sadece birisi üzerinden yapabilecekleri için sahip oldukları en yüksek puan türünü kullanmaları lehlerine olacaktır.),

d) Başvuruyu süresi içerisinde yapmış olmak.



TABLO 2:

BÖLÜM (ALAN) GÖREV YERİ KPSS PUAN

TÜRÜ KONTENJAN KPSS TABAN

PUANI En az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler ile diğer fakültelerin veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak TABLO 1

de belirtilen görev yerleri KPSSP47 KPSSP48 300 70



IV-SINAV BAŞVURUSU:

a) Adaylar başvurularını, TABLO 1’de yer alan sadece bir il’i seçmek suretiyle yapacaktır. Adaylar daha sonra bu tercihinden vazgeçemeyecektir.

b) Başvurular 18/01/2021 tarihinden 29/01/2021 günü mesai saati bitimine (Saat 17:00) kadar Hazine ve Maliye Bakanlığı (www.hmb.gov.tr) internet sayfası üzerinden elektronik ortamda yapılacaktır.

c) Giriş sınavına katılmaya hak kazanan adaylar tarafından başvuru formunun imzalı bir örneğinin; en geç sınavdan önce Personel Genel Müdürlüğüne elden teslim edilmesi veya posta yoluyla gönderilmesi zorunludur. Postadaki gecikmeden dolayı zamanında ulaşmayan başvurular işleme konulmaz.

ç) Gerek görülmesi halinde, adaylardan istenecek belgelere başvuru sayfasında yer verilecektir.



V-SINAVA KATILACAK ADAYLARIN BELİRLENMESİ:

Her il için TABLO 1’de belirlenen toplam kontenjan sayısının 4 katına kadar aday giriş sınavına katılacaktır. Her il için belirlenen toplam kontenjan sayısının 4 katından fazla başvuru olması halinde sınava başvurduğu KPSS puanına görev yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere en fazla 4 katı aday o il için yapılacak sınava katılmaya hak kazanacaktır. Aynı il için yapılan sıralamaya göre son sıradaki adayla aynı puanlı adaylar da giriş sınavına çağrılacaktır.



VI- SINAV ŞEKLİ:

Giriş sınavı, sözlü usulle yapılacaktır.



VII- SINAV KONULARI:

Giriş sınavı konuları aşağıda belirtilmiştir.

a) Hukuk: Anayasa Hukuku, Medeni Hukuk (Başlangıç, Kişiler Hukuku, Eşya Hukuku), İdare Hukuku (Genel Esaslar, İdari Yargı), Borçlar Hukuku (Genel Hükümler), Ticaret Hukuku (Başlangıç), Ceza Hukuku (Genel Hükümler),

b) İktisat: Makro İktisat, Mikro İktisat,

c) İşletme: Temel İşletme Kavramları, İşletme Yönetimi,

ç) Maliye: Kamu Maliyesi, Maliye Politikası,

d) Muhasebe: Genel Muhasebe,



VIII-DEĞERLENDİRME:

Giriş sınavında adaylar;

a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi,

b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

d) Genel yetenek ve genel kültürü,

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

yönlerinden ayrı ayrı puan verilmek suretiyle değerlendirilecektir.

Adaylar (a) bendi için elli puan, (b) ila (e) bentlerinden her biri için onar puan üzerinden değerlendirilir.

Giriş sınavını başarmış sayılmak için komisyon başkan ve üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların ortalamasının en az yetmiş puan olması zorunludur.

Adaylar en yüksek puan alandan başlamak üzere sıralanacaktır. Başarı sıralamasına göre başvuru yapılan il için ilan edilen toplam kontenjan sayısı kadar aday asıl, bunun en fazla yarısı kadar aday da yedek olarak belirlenecektir. Puanların aynı olması halinde giriş sınavına başvurduğu KPSS puanı yüksek olan adaya öncelik tanınacaktır.

Yedek listede yer alan adayların hakları, yeni bir sınav yapılıncaya kadar en geç iki yıl süreyle geçerli olup, sonraki sınavlar için müktesep hak veya herhangi bir öncelik teşkil etmez. Ayrıca, bu süre içerisinde açılan sınavda başarılı olarak ataması yapılan yedek adayların hakları sona erer.

Giriş sınavı sonuçları Hazine ve Maliye Bakanlığı (www.hmb.gov.tr) internet sayfasında duyurulacaktır.

Giriş sınavında yetmiş ve üzerinde puan almış olmak sıralamaya giremeyen adaylar için müktesep hak teşkil etmez.



IX-ATAMA:

a) Giriş sınavını asıl olarak başarmış adayların il içerisinde görev yapacağı yer, giriş sınavı puanı ve tercihleri dikkate alınmak suretiyle en yüksek puanlı adaydan başlamak suretiyle belirlenecektir.

b) Giriş sınavını kazananlardan gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınav sonuçları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz. Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bunlar hiçbir hak talep edemez.

c) Atama işlemi yapılmadan önce feragat edenlerin atamaları yapılmaz.

ç) Atamaları yapılanlardan yasal süre içerisinde göreve başlamayanların atamaları iptal edilir.

d) Atamaya esas belgelerini süresi içerisinde teslim etmeyenler, (b), (c) ve (ç) bendinde sayılanlar ile ataması yapılıp göreve başladıktan sonra çeşitli nedenlerle görevinden ayrılanların yerine, yeni bir sınav yapılıncaya kadar en geç iki yıl içinde o il için belirlenen başarı sırasına göre yedek listede yer alan adaylar arasından atama yapılır.

e) Bir il için belirlenen kontenjanın herhangi bir nedenle boş kalması halinde, diğer illerin yedekleri arasından giriş sınavı puanı sıralamasına göre tercihleri de dikkate alınmak suretiyle boş kalan kontenjanlara yukarıdaki usul ve esaslara göre atama yapılır. Bu şekilde tercih alınarak ataması yapılan adaylar, sınav sonuçlarına göre elde ettikleri yedeklik haklarından feragat etmiş sayılır.



X-ÇALIŞMA ŞARTI:

Ataması yapılanlar, atandıkları il’de beş yıl görev yapmak zorundadır.



XI-DİĞER HUSUSLAR:

a) Adaylar, sınavda kimlik tespitinde kullanılmak üzere fotoğraflı ve geçerli bir kimlik belgesini (nüfus cüzdanı, T.C. kimlik numarası olan sürücü belgesi veya pasaport) yanlarında bulunduracaktır.)

b) Gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği tespit edilenler hakkında 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

c) Başvurular 29/01/2021 tarihi mesai saati (17:00) sonunda sona ereceğinden, kadar adayların elektronik ortamda meydana gelebilecek veya oluşabilecek diğer aksaklıkları göz önüne alarak, başvurularını son güne bırakmamaları gerekmektedir.

İlan olunur.



İletişim Bilgileri:

Adres:

Hazine ve Maliye Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü

Sınav Hizmetleri Şubesi 3. Kat Oda No:308 Dikmen Caddesi (06420) Çankaya/ANKARA

Tel : 0 (312) 415 20 54 - 415 20 55

Faks : 0 (312) 425 04 43