Hazine ve Maliye Bakanlığı 8 Sözleşmeli Personel Alımı Yapacak

T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI MERKEZİ FİNANS VE İHALE BİRİMİ GİRİŞ SINAVI İLANI (UZMAN PERSONEL)



5671 sayılı Merkezi Finans ve İhale Biriminin İstihdam ve Bütçe Esasları Hakkında Kanun ile 20.10.2007 tarih ve 26676 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Merkezi Finans ve İhale Birimi Personel Yönetmeliği hükümleri uyarınca, toplam 8 adet Uzman Personel pozisyonu için 13-29 Temmuz 2020 tarihleri arasında Giriş Sınavı yapılacaktır. Ancak Covid-19 salgını nedeniyle olası idari izin, karantina, sokağa çıkma yasağı vb. gibi yasal zorunluluklar nedeniyle sınav tarihlerinde değişiklik yapılabilir.

Uzman Personel pozisyonlarının mezuniyet alanları itibarıyla dağılımı aşağıdaki şekilde olacaktır:

Birim, yapılacak sınav sonucunda yukarıda belirtilen alanlarda ve sayıda başarılı aday bulunmadığı takdirde, başarılı aday sayısı kadar personel istihdam edebilir veya yukarıda belirtilen alanlar ve sayılar arasında değişiklik yapabilir.

KATILMA ŞARTLARI

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,

b) Sınav tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmak (askerliğini yapmış olanlar için bu sınıra askerlikte geçen süre eklenir),

c) En az dört yıllık eğitim veren üniversite ve fakültelerin yukarıda belirtilen bölümlerinden veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanmış yabancı fakülte veya yüksekokullardan mezun olmak,

d) T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen " Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından(YDS) İngilizce dilinden en az 80 (seksen) puan almak veya dil yeterliliği bakımından veya buna denkliği kabul edilen uluslararası geçerliliği bulunan başka bir belgeye sahip olmak, (Uluslararası geçerliliği bulunan yabancı dil sınavlarının eşdeğerlilik tabloları için: www.osym.gov.tr),

e) T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2018-2019 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından,

- 1.Grupta yer alanlar için (Hukuk), KPSS P-4 puan türünden en az 80 (seksen) puan almış olmak ve başvuruda bulunanlar arasında puana göre yapılacak sıralamada, bu alan için belirlenen kontenjanın dört katı aday arasında bulunmak (son sıradaki adaya eşit puan alanlar da sınava kabul edilecektir) ve tercihen avukatlık stajını yapmış bulunmak ,

- 2.Grupta yer alanlar için (Matematik –İstatistik- Ekonometri), KPSS P-1, P12, P-13 puan türlerinin birinden en az 80 (seksen) puan almış olmak ve başvuruda bulunanlar arasında puana

göre yapılacak sıralamada, bu alan için belirlenen kontenjanın dört katı aday arasında bulunmak (son sıradaki adaya eşit puan alanlar da sınava kabul edilecektir.)

- 3.Grupta yer alanlar için (Kamu Yönetimi-Uluslararası İlişkiler), KPSS P-32, P-37 puan türlerinin birinden en az 80 (seksen) puan almış olmak ve başvuruda bulunanlar arasında puana göre yapılacak sıralamada, bu alan için belirlenen kontenjanın dört katı aday arasında bulunmak (son sıradaki adaya eşit puan alanlar da sınava kabul edilecektir.)

- 4.Grupta yer alanlar için (İktisat- Maliye- Çalışma Eko. ve End.İliş.), KPSS P-16, P-21, P-42 puan türlerinin birinden en az 80 (seksen) puan almış olmak ve başvuruda bulunanlar arasında puana göre yapılacak sıralamada, bu alan için belirlenen kontenjanın dört katı aday arasında bulunmak (son sıradaki adaya eşit puan alanlar da sınava kabul edilecektir.)

- 5.Grupta yer alanlar için (Genel Mühendislik), KPSS P-1 puan türünden en az 80 (seksen) puan almış olmak ve başvuruda bulunanlar arasında puana göre yapılacak sıralamada, bu alan için belirlenen kontenjanın dört katı aday arasında bulunmak (son sıradaki adaya eşit puan alanlar da sınava kabul edilecektir.)

GİRİŞ SINAVI ESASLARI

Giriş sınavı MFİB Personel Yönetmeliğinin 12.maddesi gereği sadece “sözlü sınav” olmak üzere tek aşamalı olarak yapılacaktır. Kamu Personeli Seçme Sınavı sonuçlarına göre başvuran adaylardan, en yüksek puana sahip olandan başlanarak bölümler için belirlenen kontenjanın dört katı aday (son sıradaki adaya eşit puan alanlar dahil olmak üzere) sözlü sınava çağrılacaktır. Başvurusu kabul edilip giriş sınavına çağrılacak adayların listesi Birimin internet adresinde (http://www.cfcu.gov.tr) duyurulacak olup adaylara e-posta yoluyla da bilgilendirme yapılacaktır.

Giriş sınavına katılmaya hak kazanan adaylar, Komisyon marifetiyle sözlü sınava tabi tutulacaktır. Sözlü sınavda, adayların Birim hizmetlerinin gerektirdiği niteliklere sahip olup olmadıkları da göz önüne alınarak, Komisyon üyelerince her adaya ayrı ayrı not verilecektir. Bu notların aritmetik ortalaması sözlü sınav sonucunu gösterecek olup ve bir tutanakla tespit edilecektir. Sözlü sınavda başarılı sayılabilmek için, her bir üyeden yüz (100) tam puan üzerinden en az altmış (60) puan almak kaydıyla ortalamanın en az yetmiş (70) puan olması gerekir.

Sözlü sınav, Türkçe ve İngilizce dillerinde gerçekleştirilecek olup, uzman personel adaylarına genel hatlarıyla aşağıdaki alanlardan sorular sorulacak ve değerlendirmeleri bu konular üzerinden yapılacaktır.

- Birimin Mutabakat Zaptındaki görevleri,

- Yabancı dili kullanma becerisi

- Türkiye- Avrupa Birliği mali işbirliği sürecinin genel işleyişi,

- Genel kültür ve AB bilgisi (yapılar, kurumlar, kişiler, genişleme süreci),

- Adayın mezun olduğu bölüm ve mesleği ile ilgili konular,

- Genel kültür ve muhakeme düzeyini ölçmeye yönelik sorular,

Sınavda başarılı olanların sayısı ilan edilen sayıdan fazla ise en yüksek puan alan adaydan başlamak üzere sıralama yapılarak belirtilen görevlendirme sayısı kadar “asil aday”; gerek görülmesi halinde alınacak personel sayısının yüzde yirmisinden fazla olmamak kaydıyla “yedek aday” belirlenir. Başarılı olan asil ve yedek uzman personel adaylarının listesi Birim Başkanı tarafından Ulusal Yetkilendirme Görevlisi’nin onayına sunulur. Ulusal Yetkilendirme Görevlisi tarafından onaylanan uzman personel adaylarından asil listede bulunanlar Birimde istihdam edilmeye hak kazanmış sayılırlar. Yedek listede bulunanlar ise asil listeden göreve başlamayanlar bulunması halinde ve başarı sırasına göre bu hakkı elde ederler. Sadece giriş sınavında yetmiş ve üzerinde puan almış olmak, Birimde istihdam edilmek için kazanılmış hak teşkil etmez.

Giriş sınavını kazanan adayların listesi sözlü sınavı takip eden on beş iş günü içinde, Birimin internet adresinde ilan edilecektir.

Birimde istihdam edilmeye hak kazanan adaylar, bu durumun kendilerine tebliğini takip eden on beş iş günü içerisinde göreve başlatılacaktır. Bu süre içerisinde göreve başlamayan asil adaylar yerine, varsa başarı sırasına göre yedek adaylar göreve başlatılır. Göreve başlamayan adaylar bu hakkından feragat etmiş sayılır.

BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ

Birimimizin internet adresinden (http://www.cfcu.gov.tr) temin edilecek “İş Talep Formu” ve aşağıda sayılan belgeler posta veya kargo yoluyla Birimimizin aşağıdaki adresine, en geç 30 Haziran 2020 Salı günü mesai saati sonuna kadar ulaştırılmak suretiyle başvuru yapılabilecektir. Hiçbir şekilde elden başvuru kabul edilemeyecek olup 30 Haziran 2020 tarihinde posta veya kargoya verilen başvurular alınacak, takip işlemleri aday tarafından yürütülecektir.

Adres: Merkezi Finans ve İhale Birimi

T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Kampüsü

İnönü Bulvarı No:36 E Blok 06510 Emek / ANKARA

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER

Adayların, Birimimizin internet adresinden (http://www.cfcu.gov.tr) temin ederek dolduracakları “İş Talep Formu” ile birlikte, aşağıdaki belgelerin tasdikli suretlerini veya e-Devlet üzerinden doğrulama kodu ile alınacak çıktıları ibraz etmeleri gerekmektedir:

a) KPSS Sonuç Belgesi,

b) YDS Sonuç Belgesi veya buna denkliği kabul edilen, uluslararası geçerliliği olan bir belge,

c) Yükseköğrenim diploması veya çıkış belgesi,

d) Son altı ay içinde çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf,

e) Nüfus cüzdanı fotokopisi.

f)A4 boyutunda 1 (bir) sayfayı geçmeyecek şekilde kendi el yazısı ile hazırlanmış Türkçe özgeçmiş

Giriş sınavında başarılı olan adaylar, göreve başlamadan önce aşağıdaki belgeleri de Birime sunmak zorundadırlar:

a) Erkek adaylar için, askerlikle ilişkisi olmadığına dair beyan,

b) Sabıka kaydının bulunmadığına dair beyan.

İstenen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavları geçersiz sayılır ve görevlendirmeleri yapılmaz. Bunların görevlendirmeleri yapılmış olsa dahi iptal edilir. Bu kişiler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

DİĞER HUSUSLAR

Uzman Personel, mali hakları bakımından “Merkezi Finans Ve İhale Biriminin İstihdam Ve Bütçe Esasları Hakkında Kanun” ile “Merkezi Finans Ve İhale Birimi Personel Yönetmeliği ’ hükümlerine tabii olup Birimdeki diğer çalışma koşulları hakkında bilgi edinmek isteyen adaylar aynı dokümanları inceleyebilirler.

