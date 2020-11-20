Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi 62 sözleşmeli personel alacak

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi hemşire ve ebe alımı yapacak

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörlüğünden:



Üniversitemiz Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesinde (Giderleri Özel Bütçeden karşılanmak üzere) 657 sayılı Kanununun 4. maddesi (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 2’nci maddenin (b) fıkrası uyarınca Lisans mezunları için 2020 KPSS (B) grubu KPSSP3 puan sırası esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlarda sözleşmeli personel alınacaktır.



GİDERLERİ ÖZEL BÜTÇEDEN KARŞILANACAK SÖZLEŞMELİ PERSONELİN



NİTELİK KODU UNVANI ADEDİ ARANILAN NİTELİKLER 001 Hemşire 60 Hemşirelik bölümü lisans mezunu olmak. 002 Ebe 2 Ebelik bölümü lisans mezunu olmak.



1 - Adaylarda yukarıda belirtilen özel şartlar ile 657 sayılı kanunun 48. maddesinde belirtilen aşağıdaki genel şartlar aranır.



Genel Şartlar:

a) Türk Vatandaşı olmak,

b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

d) Erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya muaf veya erteletmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

e) 657 sayılı Kanunun 53. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

f) Kanun Hükmünde Kararname kapsamında kurumlarıyla ilişiği kesilmemiş olmak veya sözleşmesi fesih edilmemiş olmak,

g) Gece veya gündüz vardiyalı çalışmaya engel hali bulunmamak.



2 - Herhangi bir Kurumda 4/B sözleşmeli olarak istihdam edilenlerden; hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda belirlenen istisnalar hariç, sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren en az bir yıl geçmiş olmak.



3 - 2020 KPSS (B gurubu) sınavına girmiş olmak.



4 - Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.



BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ:

1- Başvurular; ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı günden itibaren elektronik ortamda, üniversitemiz web sayfasında (www.hmku.edu.tr / www.mku.edu.tr) ilan edilecek link üzerinden e-Devlet şifresi kullanılarak 15 gün içerisinde yapılacaktır.

2- Adaylar sistemde kayıtlı formda ilgili alanları doldurup, istenen belgeleri sisteme okunaklı olacak şekilde yükleyeceklerdir.

3- Adaylar ilanda belirtilen pozisyonlardan sadece birine başvuru yapabileceklerdir.

4- Koronavirüs salgını nedeniyle şahsen veya posta yoluyla başvuru kabul edilmeyecek olup, bu şekilde başvuru yapan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.



BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARIN İLANI:

Yerleştirme işlemlerinde, lisans mezunları için 2020/KPSS P3 puan türüne bakılarak değerlendirme yapılacaktır. Puanlarının eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olan, bunun da eşit olması halinde yaşı büyük olan adaya öncelik tanınacaktır. Atanmaya hak kazanan adaylar ile işe başlamaları için gerekli evrakın teslim edileceği yer ve zaman gibi açıklamalar başvuru bitim tarihi itibariyle en geç 10 (on) iş günü içerisinde (www.hmku.edu.tr / www.mku.edu.tr) web adresinde ilan edilecektir.



Her pozisyonun 1 (Bir) katı kadar yedek aday belirlenecektir. Asil olarak kazanan adayların süresi içerisinde atanmak üzere başvurusu yapmaması, hakkından feragat etmesi veya aranan şartları taşımadığının tespit edilmesi halinde yerine yedeklerden sırası ile yerleştirme yapılacaktır. Yedekten çağrılacaklarla ilgili duyurular Üniversitemiz web sayfasından (www.hmku.edu.tr / www.mku.edu.tr) ilan edilecektir. Yedeklerin çağrılmasında ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Gerçeğe aykırı belge verenlerin veya beyanda bulunanların veya herhangi bir şekilde gerçeği saklayarak başvuru yapanların tespit edilmesi halinde sözleşmesi yapılmayacak, sözleşme yapılmış olsa dahi sözleşmeleri feshedilecek ve haklarında yasal işlem başlatılacaktır.

İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri uygulanacaktır.



Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından ayrıca adaylara tebligat yapılmayacaktır.



BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER:

1- Öğrenim belgesi (Diploma, Geçici Mezuniyet Belgesi veya e-Devletten indirilecek mezun belgesi karekod ve barkodu okunaklı olacaktır)

2- KPSS sonuç belgesi (ÖSYM sorgulama kodu belirgin olacaktır)

3- Nüfus cüzdanı fotokopisi

4- Fotoğraf

