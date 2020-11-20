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Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi 62 sözleşmeli personel alacak

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi hemşire ve ebe alımı yapacak

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi 62 sözleşmeli personel alacak
20 Kasım 2020 Cuma 01:45

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörlüğünden:


Üniversitemiz  Sağlık  Uygulama  ve  Araştırma  Hastanesinde  (Giderleri  Özel  Bütçeden karşılanmak üzere) 657 sayılı Kanununun 4. maddesi (B) fıkrasına göre istihdam edilmek üzere Sözleşmeli  Personel  Çalıştırılmasına  İlişkin  Esasların  ek  2’nci  maddenin  (b)  fıkrası  uyarınca Lisans mezunları için 2020 KPSS (B) grubu KPSSP3 puan sırası esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlarda sözleşmeli personel alınacaktır.

GİDERLERİ ÖZEL BÜTÇEDEN KARŞILANACAK SÖZLEŞMELİ PERSONELİN
 

NİTELİK KODU UNVANI ADEDİ ARANILAN NİTELİKLER
001 Hemşire 60 Hemşirelik bölümü lisans mezunu olmak.
002 Ebe 2 Ebelik bölümü lisans mezunu olmak.


1  -  Adaylarda  yukarıda  belirtilen  özel  şartlar  ile  657  sayılı  kanunun  48.  maddesinde belirtilen aşağıdaki genel şartlar aranır.

Genel Şartlar:
a) Türk Vatandaşı olmak,
b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
c) Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp,  rüşvet,  hırsızlık,  dolandırıcılık,  sahtecilik,  güveni  kötüye  kullanma,  hileli  iflas,  ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
d) Erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf  askerlik  hizmetini  yapmış  veya  muaf  veya  erteletmiş  veya  yedek  sınıfa  geçirilmiş olmak,
e)  657  sayılı  Kanunun  53.  maddesi  hükümleri  saklı  kalmak  kaydı  ile  görevini  devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,
f) Kanun Hükmünde Kararname kapsamında kurumlarıyla ilişiği kesilmemiş olmak veya sözleşmesi fesih edilmemiş olmak,
g) Gece veya gündüz vardiyalı çalışmaya engel hali bulunmamak.

2 - Herhangi bir Kurumda 4/B sözleşmeli olarak istihdam edilenlerden; hizmet sözleşmesi esaslarına   aykırı   hareket   etmesi   nedeniyle   kurumlarınca   sözleşmelerinin   feshedilmesi   veya sözleşme  dönemi  içerisinde  Sözleşmeli  Personel  Çalıştırılmasına  İlişkin  Esaslarda  belirlenen istisnalar hariç, sözleşmeyi  tek taraflı  feshetmesi  halinde,  fesih  tarihinden  itibaren  en  az  bir yıl geçmiş olmak.

3 - 2020 KPSS (B gurubu) sınavına girmiş olmak.

4 - Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ:
1- Başvurular; ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı günden itibaren elektronik ortamda, üniversitemiz web sayfasında (www.hmku.edu.tr / www.mku.edu.tr) ilan edilecek link üzerinden e-Devlet şifresi kullanılarak 15 gün içerisinde yapılacaktır.
2-  Adaylar  sistemde  kayıtlı  formda  ilgili  alanları  doldurup,  istenen  belgeleri  sisteme okunaklı olacak şekilde yükleyeceklerdir.
3- Adaylar ilanda belirtilen pozisyonlardan sadece birine başvuru yapabileceklerdir.
4- Koronavirüs salgını nedeniyle şahsen veya posta yoluyla başvuru kabul edilmeyecek olup, bu şekilde başvuru yapan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARIN İLANI:
Yerleştirme  işlemlerinde,  lisans  mezunları  için  2020/KPSS  P3  puan  türüne  bakılarak değerlendirme yapılacaktır. Puanlarının eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olan, bunun da eşit olması halinde yaşı büyük olan adaya öncelik tanınacaktır. Atanmaya hak kazanan adaylar ile işe başlamaları için gerekli evrakın teslim edileceği yer ve zaman gibi açıklamalar başvuru bitim tarihi  itibariyle  en  geç  10  (on)  iş  günü  içerisinde  (www.hmku.edu.tr  /  www.mku.edu.tr)  web adresinde ilan edilecektir.

Her  pozisyonun  1  (Bir)  katı  kadar  yedek  aday  belirlenecektir.  Asil  olarak  kazanan adayların süresi içerisinde atanmak üzere başvurusu yapmaması, hakkından feragat etmesi veya aranan  şartları  taşımadığının  tespit  edilmesi  halinde  yerine  yedeklerden  sırası  ile  yerleştirme yapılacaktır.    Yedekten    çağrılacaklarla    ilgili duyurular    Üniversitemiz    web    sayfasından (www.hmku.edu.tr /  www.mku.edu.tr) ilan edilecektir.  Yedeklerin  çağrılmasında ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
Gerçeğe  aykırı  belge  verenlerin  veya  beyanda  bulunanların  veya  herhangi  bir  şekilde gerçeği saklayarak başvuru yapanların tespit edilmesi halinde sözleşmesi yapılmayacak, sözleşme yapılmış olsa dahi sözleşmeleri feshedilecek ve haklarında yasal işlem başlatılacaktır.
İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri uygulanacaktır.

Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından ayrıca adaylara tebligat yapılmayacaktır.

BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER:
1-  Öğrenim  belgesi  (Diploma,  Geçici  Mezuniyet  Belgesi  veya  e-Devletten  indirilecek mezun belgesi karekod ve barkodu okunaklı olacaktır)
2- KPSS sonuç belgesi (ÖSYM sorgulama kodu belirgin olacaktır)
3- Nüfus cüzdanı fotokopisi
4- Fotoğraf             
 


Kaynak: Kamu Saati Özel
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