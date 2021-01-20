Halkbankası personel alım başvuru formu açıklandı - Halkbank personel alımı 2021

Halkbankası 2021 yılı içerisinde 1000 personel alımı yapacağını duyurdu. Peki 2021 Halkbankası personel alımı için başvuru şartları neler? Halkbankası 2021 alımı ne zaman gerçekleştirilecek. Halkbank personel alımı 2021 başvuru nasıl yapılır? İşte Halkbankası personel alımına ilişkin detaylar haberimizde

Türkiye'de bulunan bankalar geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yılda da personel alımına devam ediyor. Birçok banka personel alım ilanlarını yayınlarken, kendine göre başvuru şartlarınıda koyuyor. Peki 2021 yılında hangi bankalar personel alımı yapacak?





Yeni yıldan itibaren birçok bankanın bünyesinde çalıştırmak üzere personel alacağı söylentiler arasında olmuştu. Ziraat Bankası, Halkbank, İş Bankası gibi köklü ve büyük bankalar 2021 yılı personel alımı yapacak.



Son açıklamalara göre Halbank bünyesinde çalıştırmak üzere 1000 personel alımı yapacağını duyurdu. Kariyerini bankacılık sektöründe geliştirmek ve sürdürmek isteyen binlerce kişi için müjdeli haber Halkbank'tan geldi. Yayımlanan ilana göre Halkbank hangi kademelere personel alımı yapacak?



Kamu bankaları arasında önemli bir noktada bulunan Halk Bank 1500 personel alımı ilanı yayınladı. 2021 yılının ikinci çeyreğinde yaklaşık 1000 personel alımı gerçekleştireceği öğrenilen Halkbank, tüm il ve ilçelerde personel alımı yapacak. Yıl boyunca devam edeceği belirtilen alımlarda adaylardan ne gibi koşullar ve şartlar isteniyor?



HalkBank Personel Alım Şartları Neler? Halkbank hangi kademelere personel alımı yapacak?



- Halkbank personel alımına başvuracak adayların T.C vatandaşı olma veya yabancı uyruklular için 4817 sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Ile Ilgili Yasa uyarınca yetkili makamlardan Ülkemiz'de çalışma izni almış olması gerekiyor.



- Üniversitelerin en az 4 yıl olan bölümlerinden mezun olmak ya da sözlü sınav sırasında mezun olduğuna dair belgeyi ibraz etmek koşuluyla son sınıf öğrencisi olmak



- Kasten işlenen suçlar ile ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis ya da affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, hile li iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçlardan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım-satımlara fesat karıştırma, kara para aklama, devlet sırlarını açığa vurma suçlarından hükümlü bulunmamak,



- Ülkenin her yerinde görev ve seyahat yapmaya elverişli olduğunu tam teşekküllü resmi bir sağlık kurumundan alınacak raporla belgelemek,



- Askerlik görevini yapmış veya erteletmiş olmak ya da askerlik yükümlülüğünden muaf tutulmuş olmak.



- Kamu haklarından mahrum olmamak gibi şartlar aranıyor.





Halkbank personel alımı ile ilgili genel hususlar



- Sınav, yazılı sınav ve mülakat olmak üzere iki aşamadan oluşacaktır.



- Adaylar görev almak için seçtikleri ilin dışındaki bir merkezde sınava girmek için Sınav Merkezi seçimi yapabileceklerdir.



- Banka, gerekli hallerde adayların sınava gireceği yerleri duyurmak kaydı ile değiştirebilecektir.



- Mülakat sonrası başarılı bulunarak işe başlatılacak adayların sözle şmelerinde, 3 yıl içinde Bankadan istifa ederek ayrılmaları ya da sözleşmelerinin haklı nedenle Bankaca feshi halinde “Bankaca hesaplanacak kendileri için yapılan eğitim giderlerinin geri ödeneceğine” dair hüküm bulunacaktır.



- Mülakat sonrası başarılı bulun arak işe başlatılacak adaylar sadece seçtikleri ilde çalışacak olup, başka bir ile tayinleri 5 yıl süreyle mümkün olmayacaktır. Adayların başvuru yaparken bu hususları dikkate almaları ve görev yapmak istedikleri il tercihini buna göre yapmaları gerekmekte olup, mülakata çağrılmaya hak kazanan adaylar bu şartları kabul etmiş sayılacaktır.



Başvurularla ilgili duyuru HalkBank İnsan Kaynakları Personel Alımı'nda öğrenebilinecek. Ayrıca aşağıdaki iş ilanları gurubumuza katılarak ziraat bankasının personel alım ilanları yayınlanır yayınlanmaz takip edebilirsiniz..

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