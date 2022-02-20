Hakmar Ekspres Personel Alımı ve İş İlanları 2022

Hakmar Ekspres Personel Alımı, Hakmar İŞÇİ ALIMI, GÜNCEL İŞ İLANLARI, Hakmar Ekspres İŞÇİ MAAŞI KAÇ LİRA?, Hakmar Ekspres’te çalışmak isteyen adaylara müjde. Hakmar Ekspres bünyesine dahil olup firmaya iş başvurusu yapmak isteyenler aşağıdan gerekli bilgileri inceleyebilir ve Hakmar Ekspres personel alımı ilanlarından dilediğine başvuru yapabilir. Aynı zamanda firmanın açık pozisyonlarını da takip edebilirsiniz.

Hakmar Ekspress 2007 yılında başladığı Discount Mağazacılık sektöründe, hizmetlerini her gün geliştirmektedir. Senenin farklı zamanların personel alımları olmakla beraber, adayların ilanları kaçırmaması gerekir.

Hakmar Ekspress Güncel İş İlanları

Hakmar Ekspress iş ilanlarını bulmak için kariyer sayfaları aktif olarak takip edilmelidir. Zira günümüzde birçok firma, ilan verirken bu siteleri kullanır. Bunlardan bir tanesi olan Kariyer.net üzerinde firmanın aktif ilanları vardır.

Adaylar ilgili sayfaya giderek inceleme ve başvuru işlemlerini yapabilir. İlerleyen dönemlerdeki pozisyonları kaçırmamak için, adaylar güncel incelemeler yapmalıdır.

Hakmar Ekspress İş İlanlarına Nasıl Başvurulur?

Hakmar Ekspress başvurusu için bir seçenek https://hakmar.com.tr/insan-kaynaklari/ adresine girilmelidir. Ardından karşınıza gelecek formda, şu gibi alanlar söz konusudur;

T.C. Kimlik Numarası Cep Telefonu Adı-Soyadı Ev Telefonu Doğum Tarihi İkamet Adresi Nüfusa Kayıtlı Olduğu İl Cinsiyet Medeni Durum E-Mail Adresi Askerlik Sürücü Belgesi Eğitim Bilgileri Yabancı Dil Bilgileri Katıldığı Kurslar Eski İş Tecrübeleri Referanslar Ek Bilgiler

Zorunlu alanlar doldurulduktan sonra, gönder butonu kullanılabilir. Ayrıca https://ik.hakmarexpress.com.tr/#ilanlar adresine girilerek de hem açık ilanlar, hem de başvurular yapılabilir. Bunun için linkteki başvurmak istenen pozisyona tıklanır.

Ardından alt kısımda normal ve hızlı başvuru seçenekleri vardır. Normal başvuru üzerine tıklandığında, bir CV doldurma formu gelir. Burada gerekli alanlar doldurulup, kaydet denir. Alttaki hızlı başvuru ise daha hızlı müracaat yapmanızı sağlar.

Kariyer.net üzerinde de adayların başvurularına açık ilanlar vardır. Bunlara başvuru için öncelikle buraya üye olunur. Bu duyuruları inceleme için de gereklidir. Ardından da özgeçmiş hazırlanıp, başvuru yapılır. Bununla beraber önceki tarihlerde burada üyelik açmışsanız, tekrar oluşturmanız gerekmez. Yalnızca giriş yapmak ve CV güncellemek yeterlidir.

Çalışılabilecek Pozisyonlar

Kariyer.net üzerinde adayların başvurabileceği şu ilanlar görülür;

Bordro ve Özlük İşleri Sorumlusu İşe Alım Sorumlusu Performans ve Organizasyonel Gelişim Uzmanı İç Denetim Sorumlu Yardımcısı Muhasebe Personeli

Diğer linkleri takip etmek, daha farklı iş ilanlarını görmenizde yardımcı olur.