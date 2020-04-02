Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü personel alımı, Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü işçi memur alımı 2020 , Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü İş başvurusu ve başvuru formu, Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü 69 Hemşire, 1 Eczacı, 1 Fizyoterapist, 1 Psikolog, 3 Sağlık Teknikeri Olmak Üzere Toplamda 75 Personel alımı yapacak, Detaylar Haberimizde...

Hacettepe Üniversitesi 75 Sözleşmeli Personel Alımı

Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü personel alımı, Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü işçi memur alımı 2020 , Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü İş başvurusu ve başvuru formu, Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü 69 Hemşire, 1 Eczacı, 1 Fizyoterapist, 1 Psikolog, 3 Sağlık Teknikeri Olmak Üzere Toplamda 75 Personel alımı yapacak, Detaylar Haberimizde...

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI (02/04/2020)

Sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin olarak 28 Haziran 2007 tarihli Resmi Gazete’de 26566 Sayı ile yayımlanan esasların Ek 2. Maddesi (b) bendinde belirtilen yönteme göre Üniversitemiz Hastanelerinde görevlendirmek amacıyla Kamu Personeli Seçme Sınavı (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara giderleri Özel Bütçe ve Döner Sermaye gelirlerinden karşılanmak üzere sözleşmeli personel alınacaktır.

ARANILAN GENEL KOŞULLAR

1. Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak,

2. Taksirli suçlar hariç olmak üzere; affa veya zaman aşımına uğramış yahut para cezasına çevrilmiş veya ertelenmiş, hükümlülüklerine ilişkin kayıtları adli sicilden çıkarılmış olsa bile, bir cürümden hükümlü bulunmamak veya soruşturma altında olmamak,

3. Erkek adaylar için askerlik ile ilgisi bulunmamak,

4. 01.01.1985 ve sonrası doğumlu olmak,

5. 657 sayılı Kanunun 53. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özürlü bulunmamak,

6. Alım yapılacak branşta belirlenen fakülte veya yüksekokullardan mezun olmak,

7. Tüm pozisyonlar için haftalık çalışma süresi 40 saati aşmayacak şekilde ilgili birimin yönetimi tarafından belirlenecek saatlerde görev yapma (gece dâhil) şartını kabul etmek.

8. Başvuru yapacak adayların son 1 yıldır (istifa tarihinden itibaren) herhangi bir kurumda sözleşmeli personel (657/4-B) olarak çalışmamış olmak,

BAŞVURU YERİ, ŞEKLİ, ZAMANI ve YERLEŞTİRME SONUÇLARININ DUYURULMASI

1. Lisans mezunları için 2018 yılı KPSS sınavından KPSSP3 puan türüne, ön lisans mezunları için 2018 yılı KPSSP93 puan türüne bakılacaktır. Eczacı pozisyonuna başvuracak adaylarda Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar uyarınca KPSS şartı aranmamaktadır. Aday sayısının pozisyon sayısından fazla olması durumunda yalnızca bu pozisyon için yazılı ve/veya sözlü sınav yoluyla işlem yürütülecek olup ayrıca duyuru yapılacaktır. Adayların başvurularını nüfus cüzdanı, adet diplomalarının arkalı -önlü ve/ veya geçici mezuniyet belgesini, KPSS sonuç belgesi (internet ortamında alınan sonuç belgesi yeterlidir) ve erkek adaylar için askerlik belgesini ilgili unvanda varsa talep edilen sertifika, çalışma belgesi, vb. ile birlikte gazetedeki ilan tarihinden itibaren 5 gün içinde http://hospportal.hastane.hacettepe.edu.tr/acik-pozisyonlar.php# adresinden internet ortamında başvurularını yapmaları gerekmektedir.

2. Adayların şahsen ve posta yoluyla yapacakları başvurular kabul edilmeyecektir.

3. Başvuru tarihini geciktiren veya nitelikleri uygun olmayan adayların müracaatlarına işlem yapılmayacaktır.

4. Sonuçlar son başvuru tarihini takiben KPSS puan sıralaması dikkate alınarak en geç 7 iş günü içinde http://www.hastane.hacettepe.edu.tr/ web adresinde yayınlanacaktır.

5. Başarılı adayların listesi, işe başlamaları için gerekli evrak, başvuru zamanı ve yeri ile ilgili bilgilerin http://www.hastane.hacettepe.edu.tr/ adresinden takip edilmesi gerekmektedir, adaylara yazılı ya da sözlü ayrıca tebligat yapılmayacaktır.