Hacettepe Üniversitesi 184 Personel Alımı İş İlanları İş Başvurusu ve Başvuru Formu

Hacettepe Üniversitesi hemşire, Fizyoterapist, Psikolog, sosyal çalışmacı, Diyetisyen, Sağlık Teknikeri, Sağlık Teknikeri, Çocuk Gelişimcisi personel alımı yapacak. Hacettepe Üniversitesi Üniversitesi personel alımı iş başvurusu ve başvuru formu Detaylar haberde...
Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğünden SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI
Sözleşmeli personel çalıştırılmasına ilişkin olarak 28 Haziran 2007 tarihli Resmi Gazete’de 26566 Sayı ile yayımlanan esasların Ek 2. Maddesi (b) bendinde belirtilen yönteme göre Üniversitemiz Hastanelerinde görevlendirmek amacıyla Kamu Personeli Seçme Sınavı (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle aşağıda belirtilen pozisyonlara giderleri Özel Bütçe ve Döner Sermaye gelirlerinden karşılanmak üzere sözleşmeli personel alınacaktır.
ARANILAN GENEL KOŞULLAR
(1) Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak,
(2) Taksirli suçlar hariç olmak üzere; affa veya zaman aşımına uğramış yahut para
cezasına çevrilmiş veya ertelenmiş, hükümlülüklerine ilişkin kayıtları adli sicilden çıkarılmış olsa
bile, bir cürümden hükümlü bulunmamak veya soruşturma altında olmamak,
(3) Erkek adaylar için askerlik ile ilgisi bulunmamak,
(4) 01.01.1985 ve sonrası doğumlu olmak,
(5) 657 sayılı Kanunun 53. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı
yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut sakatlığı ile özürlü bulunmamak,
(6) Alım yapılacak branşta belirlenen fakülte veya yüksekokullardan mezun olmak,
(7) Tüm pozisyonlar için haftalık çalışma süresi 40 saati aşmayacak şekilde ilgili birimin
yönetimi tarafından belirlenecek saatlerde görev yapma (gece dâhil) şartını kabul etmek.
(8) Başvuru yapacak adayların son 1 yıldır (istifa tarihinden itibaren) herhangi bir
kurumda sözleşmeli personel (657/4-B) olarak çalışmamış olmak,
(9) Tıbbi Laboratuvar Teknikleri ön lisans programından mezun olup istihdamı yapılacak
tüm adaylar Hastanelerimizin laboratuvarlar dışında da farklı ünite ile birimlerinde sağlık
teknikeri görev unvanıyla oryantasyon ve hizmet içi eğitimlerine uygun olarak
görevlendirilecektir. Bu pozisyon için çalışma şartlarını kabul etmiş olmak.
BAŞVURU YERİ, ŞEKLİ, ZAMANI ve YERLEŞTİRME SONUÇLARININ DUYURULMASI
(1)Lisans mezunları için 2018 yılı KPSS sınavından KPSSP3 puan türüne, ön lisans
mezunları için 2018 yılı KPSSP93 puan türüne bakılacaktır. Eczacı pozisyonuna başvuracak
adaylarda Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar uyarınca KPSS şartı
aranmamaktadır. Aday sayısının pozisyon sayısından fazla olması durumunda yalnızca bu
pozisyon için yazılı ve/veya sözlü sınav yoluyla işlem yürütülecek olup ayrıca duyuru
yapılacaktır. Adayların başvurularını nüfus cüzdanı, adet diplomalarının arkalı -önlü ve/ veya
geçici mezuniyet belgesini, KPSS sonuç belgesi (internet ortamında alınan sonuç belgesi
yeterlidir) ve erkek adaylar için askerlik belgesini ilgili unvanda varsa talep edilen sertifika,
çalışma belgesi, vb. ile birlikte gazetedeki ilan tarihinden itibaren 15 gün içinde
http://www.hastane.hacettepe.edu.tr/ adresinden internet ortamında başvurularını yapmaları
gerekmektedir.
(2)Adayların şahsen ve posta yoluyla yapacakları başvurular kabul edilmeyecektir.
(3) Başvuru tarihini geciktiren veya nitelikleri uygun olmayan adayların müracaatlarına
işlem yapılmayacaktır.
(4) Sonuçlar son başvuru tarihini takiben KPSS puan sıralaması dikkate alınarak en geç 7
iş günü içinde http://www.hastane.hacettepe.edu.tr/ web adresinde yayınlanacaktır.
(5) Başarılı adayların listesi, işe başlamaları için gerekli evrak, başvuru zamanı ve yeri ile
ilgili bilgilerin http://www.hastane.hacettepe.edu.tr/ adresinden takip edilmesi gerekmektedir,
adaylara yazılı ya da sözlü ayrıca tebligat yapılmayacaktır.
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