Gürçayır Belediyesi personel alımı 2021 Gürçayır Belediyesi çok sayıda memur alımı yapacak

Basın İlan Kurumu'nun ilan sitesi üzerinden yayınlanan personel alım ilanları yenilendi. Yeni ilanlar arasında Gürçayır Belediye Başkanlığının memur alım ilanı da yer aldı.

Sivas'ta bulunan Gürçayır Belediye Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, kurum bünyesinde görevlendirilmek üzere 1 memur alımı yapılacağı duyuruldu. Alımı yapılacak memurun programcı statüsünde istihdam edileceği açıklandı.

Basın İlan Kurumu'nun internet portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, başvuru için bazı şartlar da belirtildi.

İşte Gürçayır Belediyesi memur alım ilanı başvurusu için bilgiler



İlan edilen memur kadrosuna atanmak için başvuracak adayların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48 inci maddesinin (A) fıkrasında belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmaları gerekmektedir.

1. Türk Vatandaşı Olmak.

2. Kamu Haklarından Mahrum bulunmamak.

3. Türk Ceza Kanunu'nun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ikasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

4. Erkek Adaylar için Askerlik durumu itibariyle, askerlikle ilgisi bulunmamak veya Askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmeti yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

5. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak.

6. İlan edilen kadro için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.