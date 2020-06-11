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Gümüşhane Üniversitesi 9 İşçi Personel Alımı İş ilanları iş başvurusu

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Gümüşhane Üniversitesi 9 İşçi Personel Alımı İş ilanları iş başvurusu
11 Haziran 2020 Perşembe 18:20

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN
4857 SAYILI KANUN KAPSAMINDA SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI HAKKINDA DUYURU
1- Alınacak işçiler için, Türkiye İş Kurumu İl Müdürlüklerinden talepte bulunulmak suretiyle 09.08.2009 tarih ve 27314 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak işlem yapılacaktır.
2- Başvurular Türkiye İş Kurumunun İl/Şube Müdürlüklerine ve Türkiye İş Kurumu web sitesi üzerinden yapılabilecektir. Başvuru ile ilgili daha detaylı bilgi İŞKUR'un web sitesinden 15.06.2020 tarihinden itibaren öğrenilebilir.
3- İlanlar, 15.06.2020-19.06.2020 Tarihleri Arasında Türkiye İş Kurumu’nun https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx İnternet Adresinde Yayımlanacaktır.

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Kaynak: Kamu Saati Özel
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