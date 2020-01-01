Gümüşhane Üniversitesi 4 İşçi Personel Alımı 2020, Gümüşhane Üniversitesi temizlik personeli alımı, Gümüşhane Üniversitesi kalorifer Ateşcisi personeli alımı, engelli ve eski hükümlü personel alımı, Detaylar Haberde...

Gümüşhane Üniversitesi 4 İşçi Personel Alımı 2020

Gümüşhane Üniversitesi 4 İşçi Personel Alımı 2020, Gümüşhane Üniversitesi temizlik personeli alımı, Gümüşhane Üniversitesi kalorifer Ateşcisi personeli alımı, engelli ve eski hükümlü personel alımı, Detaylar Haberde...

T.C. GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN 4857 SAYILI KANUN KAPSAMINDA SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI HAKKINDA DUYURU

1- Alınacak işçiler için, Türkiye İş Kurumu İl Müdürlüklerinden talepte bulunulmak suretiyle 09.08.2009 tarih ve 27314 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak işlem yapılacaktır.

2- Başvurular Türkiye İş Kurumunun İl/Şube Müdürlüklerine ve Türkiye İş Kurumu web sitesi üzerinden yapılabilecektir. Başvuru ile ilgili daha detaylı bilgi İŞKUR'un web sitesinden 31.12.2019 tarihinden itibaren öğrenilebilir.

3- İlanlar, 31.12.2019-06.01.2020 Tarihleri Arasında Türkiye İş Kurumunun https://esube.iskur.gov.tr/Istihdam/AcikIsIlanAra.aspx İnternet Adresinde Yayımlanacaktır.

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Bu yazının tüm hakları www.kamusaati.com'a aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©

Kamu saati sayfamızı sosyal medya üzerinden takip ederek güncel iş ilanları memur ve işçi alım haberlerine herkesten önce ulaşarak bir adım öne geçebilirsiniz.

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Bu yazının tüm hakları www.kamusaati.com'a aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©