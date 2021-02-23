Gölbaşı Belediyesi Personel Alımı İş ilanları ve Başvuru Formu

Ankara Gölbaşı Belediyesi çok sayıda personel alımı, zabıta alımı, eleman alımı, memur alımı ve işçi alımı gerçekleştirecek, Gölbaşı Belediyesi insan kaynakları açık iş pozisyonları, güncel iş ilanları haberimizin detayında..

Gölbaşı Belediyesi Personel Alımı

Gölbaşı Belediyesi Personel Alımı

Örencik Köyüne bağlı Gölhanı adı ile anılan bir mahalle iken 1923 yılında Gölbaşı Nahiyesi adını alan Gölbaşı’nda, 1965 yılında belediyecilik faaliyetlerine başlanmıştır.

Ankara Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde, devamlı gelişen ve büyüyen bir ilçe konumunda olan Gölbaşı’nı ekonomik olarak kalkındırmak ve vatandaşlarının yaşam kalitesini daha da yükseltmek hedefinde olan Gölbaşı Belediyesi, yatırımlarına bu hedef doğrultusunda yön vermektedir

Hedeflerine doğru emin adımlarla yürüyen Gölbaşı Belediyesi, ilçenin artan nüfusuna ayak uydurmak ve vatandaşlarının taleplerini daha kısa sürede yanıtlamak adına personel alımı yapmayı planlamaktadır.

Gölbaşı Belediyesi İşçi Alımı

Kadrosuna çok sayıda personel alması beklenen Gölbaşı Belediyesi ‘nin ağırlıklı olarak destek hizmetleri, park ve bahçeler, temizlik işleri ve zabıta birimlerine işçi alımı yapacağı tahmin edilmektedir.

Gölbaşı Belediyesi ‘nin hangi birimlere kaç adet personel alımı yapacağı konusunda belediye yetkilileri tarafından henüz net bir açıklama yapılmamakla birlikte, konu ile ilgili çalışmaların tamamlanmasıyla kurumun resmi internet sitesi üzerinden yayınlayacağı personel alım ilanında bütün detaylara yer verileceği bilinmektedir.

Gölbaşı Belediyesi Memur Alımı

Memur personel alımının sürekli kadrosuna verilen addır. Dolayısıyla memuriyet unvanını edindikten sonra belirli konulara aykırı bir durumunuz olmadığı sürece işsiz kalmak gibi bir derdiniz olmaz. Gölbaşı Belediyesi memur alımı duyuları ile memuriyet hakkını kazanıp, aylık düzenli olarak ödeme alabilmek için KPSS sınavında belli bir puanı almanız gerekmektedir. Çünkü kurum genellikle alımlarını bu sınav çerçevesinde yapmaktadır.

En azından baraj puanını aştıktan sonra belediyenin duyurular sayfasından memur alımlarını takip ederek meslek sahibi olabilirsiniz. Kurumun KPSS haricinde aradığı diğer şart ise verilecek göreve olan uyumluluk derecesidir.

Vezne görevlisinden belediye içi defterdarlara kadar hemen her pozisyonda Gölbaşı Belediyesi memur alımı yapılmaktadır. Ancak memuriyet alımları işçi alımlarına göre daha az yapılmakta ve bu alımların az olmasının sebebi de çalışanların emeklilik süreçlerine kadar göreve devam etmeleridir.

Kamu personeli başvuruları genellikle elektronik ortamdaki İş Talep Formu ile gerçekleştirilmektedir. Hatta çoğu zaman bizzat yapılan müracaatlar ile posta yoluyla yapılan başvurular kabul görmemektedir. Bu nedenle adayların memur alımlarına dair kriterleri iyi analiz etmesi gerekmektedir.

Gölbaşı Belediyesi İş İlanları

Bütün vatandaşlarına yaşadıkları ortamdan mutlu olacakları güzel bir Gölbaşı oluşturma hedefinde olan Gölbaşı Belediyesi, projelerine ve yatırımlarına bu doğrultuda yön vermektedir. Bu yatırımların daha hızlı, daha kaliteli ve sürdürülebilir olmasını da hedefleyen belediye yetkililerinin bu hedefleri doğrultusunda farklı pozisyonlar için personel alımı yapmak üzere yakın zamanda iş ilanı yayınlayacağı tahmin edilmektedir.

Belediyede Çalışılabilecek Pozisyonlar

Zabıta

Temizlik İşleri Görevlisi

Şoför

Güvenlik

Park ve Bahçe İşçisi

İşçi

Memur

Arşivci

İtfaiye eri

Gölbaşı Belediyesi İş Başvurusu Nasıl Yapılır?

Gölbaşı Belediyesi kadrosunda sözleşmeli işçi ya da taşeron işçi olarak çalışmak isteyen vatandaşların belediyenin resmi internet sitesi üzerinden yayınlayacağı iş başvuru formunu doldurmaları ya da hazırladıkları özgeçmişleriyle (CV) Gölbaşı İşkur bürolarına giderek ön başvurularını yapmaları gerekmektedir.

Yapılan bütün başvuruları değerlendirecek olan Gölbaşı Belediyesi insan kaynakları birimi, aradığı kriterlere uygun olan adaylara geri dönüş yaparak mülakata çağırmakta ve mülakatı da başarı ile tamamlayan adaylar için işe alım süreci başlatmaktadır.

Gölbaşı İş İlanları

Gölbaşı İş ilanları bay, bayan için açılabilmektedir. Buradaki ilan sayfamız üzerinden yayınlanan duyuruların bir kısmı belediye tarafından açılırken, bir kısmı da şahıs ve anonim şirketlerinin ilanları olmaktadır. Dolayısıyla iş arayan vatandaşların başvuru sürecinde ilan detaylarını dikkate almaları önemlidir.

Sözleşmeli işçi ya da taşeron işçi olarak belediye bünyesinde çalışmak isteyenlerin ise belediyenin resmi internet sitesini takip ederek yayınlayacağı iş ilanlarını incelemeleri ve kendilerine uygun gördükleri birimler için iş başvuru formunu doldurmaları gerekmektedir.

Gölbaşı Belediyesi Belediyesi İş Başvuru Şartları Neler?

Gölbaşı Belediyesinde statü olarak işçi ve memur olabilmek için personel alımları başvuru şartları öncelikle; T.C vatandaşı olmak, 18 yaşını doldurmuş olmanız gerekiyor. Askeri hiç bir durumun bulunmaması askerliğin yapılmış yada muhaf olmanız oldukça önemli olarak belediyeye işçi memur personeli olarak alınmaktadır. Kamu haklarından mahrumiyet olmaması, yapılacak görev ve pozisyonla ilgili gerekli şartlara sahip olmak gerekiyor. Yaş, eğitim veya cinsiyet gibi, affa uğramış olan biri olsa bile devletin güvenliğine karşı bulunan suçlar gibi hiç bir suç işlememiş olması, en az ilkokul mezunu olmak ve çalışmasına engel olabilecek durumlar akıl hastalığı veya farklı hastalıkların olmaması çok önemlidir.

Bütün bu belirtilen şartları taşıyan adaylar, ek olarak belediyenin talep ettiği diğer unsurları da taşıyorsa, personel ve işçi ilanı için başvuru yapmaya hak kazanır. Açılacak iş ilanları hakkında buradan bilgi verilmektedir. Siteyi takip ederek, personel alımı ilanları hakkında açılan ilanları takip edebilirsiniz.

Gölbaşı Belediyesi Başvurular Nasıl Yapılacak?

Gölbaşı Belediyesi işçi ve memur personel alımı yapılacağı zaman, belediyenin insan kaynaklarına ait doldurulması zorunlu iş başvuru formu, doldurularak belediyeye iletilir. Bu başvurular sadece alım olduğu dönemlerde kabul edilmektedir. Personel Alım ilanı olmadığı durumlarda bu başvuru belgeleri malesef belediyece geçerli sayılmıyor. Gölbaşı Belediyesi başvuru formlarına, sitemizi takip ederek ve ilanların açıldığı dönemlerde ulaşabilirsiniz. Sitemiz Gölbaşı Belediyesi ve Denizli'de’bulunan diğer belediyeler ile ilgili araştırmalarına devam ediyor. Her türlü memur ve işçi personel alımları için ve güncel bilgi hakkında bilgi sahibi olmak için internetten takip etmeye devam edin.

Gölbaşı Belediyesi, her yıl, belirli tarih aralıkları ile personel memur ve işçi alımı yapar. İş bölümüne göre ve iştirak şirketlerinin ihtiyacına göre farklılık gösteren bu ilanlar, uygun şartları taşıyan adaylar için belediyede çalışmak için bir fırsat niteliği taşır. Dönemsel veya yarı zamanlı olarak ta iş imkanı sunan Gölbaşı Belediyesi, personel alımları yapılacağı dönemlerde, internet üzerinden duyuru yaptırmaktadır.

Alım yapılacağı dönemlerde internet üzerinden yapılacak duyurular, Devlet Personel Başkanlığı’nın aracılığı ile gerçekleşir. Büyükşehir olmayan Belediyeler Büyükşehir Belediyesi iş ilanları ve personel alımları ile ilgili yeni duyuru ve ilanlara KAMUSAATİ İLANLAR üzerinden ulaşabilirsiniz.

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