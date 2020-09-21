Giresun Üniversitesi 2 Engelli personel alımı yapacak iş ilanları ve iş başvurusu nasıl yapılır

Giresun Üniversitesi Rektörlüğü ve bağlı birimlerinde çalıştırılmak üzere Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla Sürekli İşçi statüsünde Temizlik Görevlisi (Engelli) alımı yapılacaktır. başvurular İŞKUR internet sitesinden (https://esube.iskur.gov.tr/ internet adresi üzerinden "İş Arayan" linkine TC kimlik numarası ve şifresi ile giriş yaparak), E-DEVLET ve ALO 170 hattı üzerinden başvuru yapacaktır.

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN TEMİZLİK GÖREVLİSİ (ENGELLİ) personel alımı



Giresun Üniversitesi Rektörlüğü ve bağlı birimlerinde çalıştırılmak üzere; 657 sayılı Kanunun 4/D maddesi, 4857 sayılı İş Kanunu ve "Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ile Yurtiçinde İşe Yerleştirme Hizmetleri Hakkında Yönetmelik" kapsamında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığıyla Sürekli İşçi statüsünde Temizlik Görevlisi (Engelli) alımı yapılacaktır.

Sürekli işçi kadrolarına ilişkin ilan, İŞ-KUR internet sitesi üzerinden yayımlanacaktır. Ülkemizde görülmekte olan Korona (COVID-19) salgını nedeniyle halk sağlığını korumak amacıyla başvuru şartlarını taşıyan adaylar, İŞKUR internet sitesinden (https://esube.iskur.gov.tr/ internet adresi üzerinden "İş Arayan" linkine TC kimlik numarası ve şifresi ile giriş yaparak), E-DEVLET ve ALO 170 hattı üzerinden başvuru yapacaktır. İl Müdürlükleri/Hizmet Merkezi Müdürlüklerinden şahsen başvuru alınmayacaktır.

İlanen duyurulur.



I-GENEL AÇIKLAMALAR VE BAŞVURU ŞARTLARI

1. 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak.

2. 18 yaşını tamamlamış olmak.

3. Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.

4. Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak.

5. Terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olmamış, bu örgütlere yardım etmemiş, kamu imkan ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye yönelik kullanmamış ya da kullandırmamış, bu örgütlerin propagandasını yapmamış olmak.

6. Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak.

7. Erkek adaylar için; askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak).

8. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak.

9. Üniversitemiz merkez kampüsü ve bağlı birimlerinde çalıştırılabileceklerini kabul etmiş olmak.

10. İşyerlerinin; temizliği, atıklarının toplanması, eşya malzeme ve evrakın taşınması, ayrıştırılması, dağıtımı, vb. işleri yapmasına engel olabilecek sağlık sorunu bulunmamak.

11. Başvuru şartlarını taşımadığı anlaşılan adayların başvuruları alım sürecinin her aşamasında reddedilecektir.

12. Başvurular Giresun merkez ve bağlı ilçeler düzeyinde karşılanacak olup, ilan tarihi itibariyle Giresun merkez ve bağlı ilçelerde ikamet edenlerin başvuruları kabul edilecektir.

13. İlan edilen kadrolara başvuru sonucunda atanmaya hak kazanan adaylar 4857 sayılı İş Kanunu hükümleri çerçevesinde sürekli işçi olarak istihdam edecektir. 2 (iki) ay deneme süresi olup, deneme süresi içinde başarısız olanların iş akdi bildirim süresi beklenmeksizin feshedilecektir.

14. Kamu Kurum ve Kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.

15. Engellilerin ilgili mevzuata göre, yetkili sağlık kuruluşlarından alınan sağlık kurulu raporuyla durumlarını belgelendirmeleri gerekmektedir. (Doğuştan ya da sonradan herhangi bir nedenle, bedensel, zihinsel, ruhsal, duyusal ve sosyal yeteneklerini çeşitli derecelerde kaybetmesi nedeniyle toplumsal yaşama uyum sağlama ve günlük gereksinimlerini karşılamada güçlükleri olan ve korunma, bakım, rehabilitasyon, danışmanlık ve destek hizmetlerine ihtiyaç duyan kişilerden tüm vücut fonksiyon kaybının en az yüzde kırk (%40) olduğunu belirten sağlık kurulu raporu)

16. Diğer hususlarla ilgili mevzuat/yönetmelik hükümlerine göre hareket edilecektir.

II- GERÇEĞE AYKIRI BEYAN

Adaylardan, gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenler ile şartları taşımadığı sonradan tespit edilenlerin başvuruları ilan/sınav/göreve başlama sürecinin her aşamasında idarece sonlandırılabilecektir. Bu kişiler hakkında Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere, Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır.

Yerleştirme sonucu atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan adaylar ile yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunarak yerleşenlerin atamaları yapılmayacaktır. Sehven yapılmış olsa dahi atama işlemleri iptal edilecektir. Yerleştirildiği kadroların nitelik ve şartlarını taşıdığı halde istenilen belgeleri süresi içinde teslim etmeyen adaylar göreve başlatılmayacaktır.



III- KURA İŞLEMLERİ VE SÖZLÜ SINAV

1. Kura usulü ile işe alımlarda kura çekimi, mevzuatına uygun olarak noter huzurunda 02.10.2020 Cuma günü saat 10:00’da Üniversitemiz Şehit Ömer Halis Demir Konferans salonunda yapılacaktır. Kura çekilişi canlı yayın linki Üniversitemiz web ana sayfasından (www.giresun.edu.tr) yayınlanacak olup, kura çekilişi kamera ile kayıt altına alınacaktır. Kura tarihi ve saatinde herhangi bir değişiklik olması durumunda (www.giresun.edu.tr) adresimizden duyuru yapılacaktır.

2. Korona (COVID-19) salgını ile mücadele kapsamında alınan tedbirler nedeniyle kuranın yapılacağı salona kura işleminde görevli personel haricinde herhangi bir aday alınmayacaktır. Kura çekilişi başvuran adaylar tarafından canlı yayın olarak izlenebilecektir.

3. Sözlü sınava alınacak asıl adayların listesi açık iş sayısının dört katı, öncelik hakkına sahip olanların dört katı olarak kura çekimi sonucu belirlenir. Kura ile ayrıca aynı sayıda yedek adayın isimlerini kapsayan bir liste oluşturulur.

4. Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 17 nci maddesinin 1 inci fıkrasına göre kura sonucu belirlenen adaylara sözlü sınav yapılacaktır.

5. Sözlü sınava katılmaya hak kazanan asıl ve yedek adayların listesi, sözlü sınavın gün/saat/yeri, itiraz sonuçları ile diğer her türlü duyurular Üniversitemizin internet sitesinde (www.giresun.edu.tr) duyurulur. Bu duyuru tebliğ mahiyetinde kabul edilir ve ilgililerin adresine posta yolu ile ayrıca tebligat yapılmaz.

6. Sözlü sınav, adayların başvurdukları hizmet alanına ilişkin mesleki bilgi ve becerilerden, yürütmekle yükümlü olacakları vazifelerdeki yetkinliklerini ölçmeye yönelik ve eğitim düzeylerine uygun olarak yapılacaktır.

7. Sözlü sınavda tüm adaylar 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecek olup adayların atanmaya esas başarı puanı ve başarı sıralaması bu puan üzerinden tespit edilecektir.

8. Adaylar yapılacak sözlü sınavda sınav komisyonunca 100 tam puan üzerinden; genel görünüş, genel davranış, iletişim ve ifade etme yeteneği alanında toplamda 60 puan, istihdam edilecekleri alanla ilgili olarak da mesleki yeterlilik alanında toplamda 40 puan üzerinden değerlendirileceklerdir. Sözlü Sınavda yüz üzerinden en az 60 puan alanlar başarılı sayılacaktır.

9. Başarı puanının eşitliği halinde sırasıyla; yaşı büyük olan adaya, yaşlarının aynı olması halinde mezuniyet tarihi itibariyle mezuniyet tarihi önce olan adaya öncelik verilmek suretiyle başarı sıralaması belirlenecektir.

10. Sözlü sınava katılmayan asıl aday yerine yedek listenin ilk sırasındaki kişiden başlamak suretiyle devam edilecektir.

11. Sözlü sınav puanı en yüksek adaydan başlanmak suretiyle açık iş sayısı kadar asıl ve aynı sayıda yedek aday belirlenecektir.

12. Atanmaya hak kazananlardan göreve başlamayan veya atanma şartlarını taşımadığından göreve başlatılamayanların yerine, puan sıralaması esas alınmak suretiyle sıradaki yedek aday başlatılacaktır.

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13. Sözlü sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihlerinde sınava katılmayan adaylar, sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır.

14. Sınavda başarı göstererek atamaya hak kazanan adaylardan; doğum, hastalık, askerlik vb.nedenlerle gelemeyecek durumda olanların bu durumlarını belgelendirmeleri halinde kanuni mazeretlerinin sona ermesini takiben 30 (Otuz) gün içinde göreve başlamaları sağlanacaktır.

15. Yapılan sınavlar sonucunda asıl ve yedek olarak başarılı olan adaylar Üniversitemizin internet sitesinde (www.giresun.edu.tr) ilan edilecek olup, adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır. Başvuru yapan adayların başvuru sürecini belirtilen internet adresinden takip etmeleri önem arz etmektedir.

16. Sözlü Sınav sonucuna göre belirlenen asıl adaylardan görevine başlamayanların, deneme süresi içerisinde iş akdi fesih edilenlerin, belirtilen süre içerisinde belge teslim etmeyenlerin veya başvuru şartlarını taşımadığı tespit edilenlerin yerine sözlü sınav sonucu yedek olarak belirlenen listenin ilk sırasındaki adaydan başlamak suretiyle yerleştirme yapılacaktır.

17. Yapılan sözlü mülakat sonucunda asil olarak belirlenenlerin, yazılı tebligat yapılmak suretiyle göreve başlamaları sağlanacaktır.

18. Adaylar, sözlü sınav sonuçların açıklanmasından itibaren 3 (üç) iş günü içinde sınav sonuçlarına ilişkin itiraz dilekçelerini sınav kuruluna sunulmak üzere Giresun Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı evrak birimine yazılı olarak verebilir. Yapılan itirazlar, ivedi olarak Sınav Kuruluna ulaştıktan sonra 2 (İki) iş günü içinde karara bağlanır. Nihai karar itiraz sahibine yazılı olarak (iadeli taahhütlü posta ile) bildirilir. T.C. Kimlik numarası, adı, soyadı, imza ve adresi olmayan dilekçe, faksla, posta veya e-posta yoluyla yapılan itiraz ile süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar dikkate alınmayacaktır.



IV- ADAYLARIN SÖZLÜ SINAVA GELİRKEN GETİRİLECEK BELGELER

1. İkametgah belgesi.

2. Adli Sicil Belgesi (Karekodlu veya barkodlu E-devlet çıktısı kabul edilecektir.)

3. Diploma veya mezuniyet belgesi (Karekodlu veya barkodlu E-devlet çıktısı kabul edilecektir.)

4. SGK'dan emeklilik, yaşlılık aylığı almadığını gösterir belge (Karekodlu veya barkodlu E-devlet çıktısı kabul edilecektir.)

5. Erkek adaylar için Askerlik Durum Belgesi (Karekodlu veya barkodlu E-devlet çıktısı kabul edilecektir.)

6. Öncelik hakkına sahip olanların, öncelikli durumlarını gösterir belgenin aslı ve fotokopisi.

7. Engel oranının en az %40 olduğunu gösterir Engelli Sağlık Kurulu Raporunun aslı ile birlikte 1 adet fotokopisi.

Bu belgeler sınava girerken Sınav Kuruluna teslim edilecektir. Eksik belge ile gelen aday sınava alınmayarak elenecek ve herhangi bir hak iddia edemeyecektir.

V- ATANMAYA HAK KAZANAN ADAYLARDAN İSTENECEK BELGELER

1. Başvuru Dilekçesi.

2. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi.

3. 2 adet vesikalık fotoğraf

Önemli Açıklama : Korona (COVID-19) salgını ile mücadele kapsamında alınan tedbirler dolayısıyla sözlü sınava katılmaya hak kazanan asıl ve yedek adayların maske takmaları ve sosyal mesafe kuralına riayet etmeleri zorunludur.

Bilgi İçin : Giresun Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı

0454 310 10 60 / 0454 310 11 60 / 0454 310 11 64 / 0454 310 11 61