Giresun Aydındere Belediyesi Personel alımı, Aydındere Belediyesi 2022 Zabıta Memuru alım ilanı

Giresun İli Aydındere Belediyesi ZABITA MEMURU ALIM İLANI, Aydındere Belediyesi personel alımı ilanı, İş başvurusu ve başvuru formu, Aydındere Belediyesi güncel iş ilanları merak ediliyordu ki belediye bir açıklama yaparak boş kadroya açıktan atama yoluyla memur alınacağını açıkladı.

Sıra Kadro Unvanı Sınıfı Derecesi Adedi Niteliği Cinsiyeti KPSS

Puan Türü KPSS

Taban Puanı 1 Zabıta Memuru GİH 7 1 Lisans düzeyinde eğitim veren programların herhangi birinden mezun olmak, en az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak. Erkek / Kadın KPSSP3 80