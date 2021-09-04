Giresun Alucra Belediyesi personel alımı yapacak belediye memur alımı için ilana çıktı İş başvurusu ve formu

Giresun İli Alucra Belediyesi İLK DEFA ATANMAK ÜZERE MEMUR ALIM İLANI





Giresun ili Alucra Belediye Başkanlığı bünyesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na tabi olarak istihdam edilmek üzere; Mahalli İdarelere İlk Defa Atanacaklara Dair Sınav ve Atama Yönetmeliği, Belediye Zabıta Yönetmeliği ve Belediye İtfaiye Yönetmeliği’nin hükümlerine göre aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS puan türü, KPSS taban puanı ve diğer şartları taşımak kaydıyla, belirtilen boş kadrolara açıktan atama yoluyla memur alınacaktır.

S N Kadro Unvanı Sınıfı Kadro Derecesi Adedi Niteliği Cinsiyeti KPSS

Türü KPSS

Puanı 1 Memur GİH 10 1 - Ön Lisans düzeyinde eğitim veren meslek yüksekokullarının İnşaat veya İnşaat Teknikerliği programlarının birinden mezun olmak,

- Milli Eğitim Bakanlığı onaylı Bilgisayar İşletmeni Sertifikası veya mezun olduğu okulda bilgisayar dersi gördüğüne dair belgeye sahip olmak.

-En az B sınıfı sürücü belgesine sahip

olmak, Kadın/Erkek KPSS P93 En az 55 puan 2 V.H.K.İ. GİH 9 1 -Lisans düzeyinde eğitim veren fakültelerin İş İdaresi ve İktisat veya İktisat programlarının birinden mezun olmak,

- Milli Eğitim Bakanlığı onaylı Bilgisayar İşletmeni Sertifikası veya mezun olduğu okulda bilgisayar dersi gördüğüne dair

belgeye sahip olmak. Kadın/Erkek KPSS P3 En az 55 puan 3 Zabıta Memuru GİH 9 1 -Lisans düzeyinde eğitim veren fakültelerin Bilgisayar Bilimi veya Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliğin programlarının birinden mezun olmak. Kadın/Erkek KPSS P3 En az 55 puan 4 Zabıta Memuru GİH 9 1 -Lisans düzeyinde eğitim veren fakültelerin Halkla İlişkiler ve Tanıtım veya İş İdaresi ve İktisat programlarının birinden mezun olmak. Kadın/Erkek KPSS P3 En az 55 puan 5 İtfaiye Eri GİH 10 1 -Ön Lisans düzeyinde eğitim veren meslek yüksekokullarının Özel Güvenlik ve Koruma veya İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği Bölümü programlarının birinden mezun olmak,

-En az B sınıfı sürücü belgesine sahip

olmak, Erkek KPSS P93 En az 55 puan 6 İtfaiye Eri GİH 10 1 -Ön Lisans düzeyinde eğitim veren meslek yüksekokullarının Sivil Savunma ve İtfaiyecilik, İtfaiyecilik ve Yangın Güvenliği, programlarının birinden mezun olmak,

-En az B sınıfı sürücü belgesine sahip

olmak. Erkek KPSS P93 En az 55 puan





BAŞVURU GENEL VE ÖZEL ŞARTLARI

Belediyemizin yukarıda belirtilen boş memur kadroları için yapılacak başvurularda uyulması gereken genel ve özel şartlar aşağıda belirtilmiştir.